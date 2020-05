Unkari taipui EU-tuomioistuimen linjaukseen ja sulkee siirtymäalueen pakolaisleirit

Rex Features /All Over Press

Siirtolaisia ja turvapaikanhakijoita käveli Unkrain Röszken kylässä lähellä Serbian rajaa sijaitsevaan siirtymäalueen leiriin vuoden 2015 pakolaisleirin aikaan. Rex Features /All Over Press

Unkari sulkee niin kutsutut siirtymäalueen pakolaisleirinsä Euroopan unionin tuomioistuimen linjauksen seurauksena.

Tuomioistuin linjasi viime viikolla, että leirillä on pidetty vangittuina turvapaikanhakijoita, jotka tulisi vapauttaa.

Unkari on kuvannut päätöstä valitettavaksi ja sanonut leirien suojelevan rajojaan. Maan mukaan se joutuu kuitenkin nyt mukautumaan tuomioistuimen linjaukseen ja purkamaan leirit.

Leireiltä siirretään 280 ihmistä siirtolaiskeskuksiin. Jatkossa turvapaikkahakemukset käsitellään Unkarin suurlähetystöissä ja konsulaateissa.

Päätöksessä on kyse Unkarin vuonna 2017 perustamista kahdesta parakkileiristä Serbian vastaisella rajalla. Serbiasta saapuneet turvapaikanhakijat suljettiin niihin. Heidän koko turvapaikkaprosessinsa on hoidettu leireiltä käsin, tai muuten edessä on ollut karkotus Serbiaan.

Muun muassa YK:n ihmisoikeuskomissaari on kritisoinut leirejä vankilamaisista olosuhteista, joissa myös lapset ovat joutuneet elämään tiukan valvonnan alla.

Jo ennen leirien perustamista, kun pakolaiskriisi oli vuonna 2015 intensiivisimmässä vaiheessaan, Unkarin pääministeri Viktor Orbán rakennutti maan Serbian vastaiselle rajalle aidan. Tarkoitus oli estää siirtolaisten pääsy Balkanilta Unkariin ja edemmäs muualle Eurooppaan.

