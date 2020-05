Herätys: Selvitimme hyvän elämän palasia, Hongkongia uhkaavat uudet mellakat, lämmin viikonloppu alkamassa

Kysyimme, mitä on hyvä elämä, ja näin suomalaiset vastasivat

Yle selvitti laajassa kyselytutkimuksessa, mitkä asiat ovat suomalaisille hyvän elämän kannalta tärkeitä. Vastausten perusteella olemme elämäämme varsin tyytyväisiä. Jutussamme voit tehdä testin ja katsoa, miten hyvin sinun ajatuksesi hyvästä elämästä osuvat samoihin muiden suomalaisten kanssa.

Toimeentulotuen asiakkaat saatiin samalle luukulle

Kelan ja sosiaalitoimistojen välillä ryhdyttiin kehittämään yhteistyötä, jolla toimeentulotukea tarvitsevia voitaisiin auttaa entistä paremmin tukiuudistuksen jälkeen. Ismo Pekkarinen / AOP

Kunnat ja Kela tiivistävät yhteistyötään kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten auttamiseksi. Tavoitteena on vähentää toimeentulotuen hakemiseen muodostunutta kahden luukun ongelmaa. Uudeksi keinoksi on kehitetty malli, jossa Kelan työntekijät ja kuntien sosiaalitoimistojen työntekijöillä on yhteiset asiakkaat.

Työhyvinvoinnin seuraaminen ei ole enää pelkkien kyselyjen varassa

Työntekijät seuraavat kuormitustaan yhä useammin itse. Kuvan älysormus mittaa stressiä. Antti Eintola / Yle

Miten mitata työhyvinvointia? Työpaikoilla käytetään monenlaisia kyselyitä ja mittareita. Nyt ne ovat saaneet vaihtoehdon, ja työntekijöiden kuormitusta mitataan usein erilaisilla laitteilla, kuten esimerkiksi älysormuksilla. Kohderyhmänä ovat erityisesti tietotyötä tekevät yritykset.

Kiina yrittää tiukentaa otettaan Hongkongista – mellakoita ehkä tiedossa

Suuri osa Hongkongin väestöstä haluaa pitää kiinni saaren demokratiasta ja itsehallintovallasta. Jerome Favre / EPA

Kiinan hallituksen odotetaan tänään antavan maan parlamentille, kansankongressille lakiesityksen, joka tiukentaisi keskushallinnon valtaa Hongkongissa. Lakiesitys kieltäisi kaiken keskusvallan vastaisen toiminnan, separatismin ja ulkovaltojen vaikutuksen, sekä kaikki toimet, jotka haittaisivat Kiinan kansallista yhtenäisyyttä. Lakiesityksen arvellaan nostattavan Hongkongissa uusia mellakoita.

Viikonloppua kohden lämpenee

Perjantaina sää on poutainen ja laajalti aurinkoinen. Sää lämpenee viikonlopuksi, lauantaina Pohjois-Pohjanmaan länsiosissa hätyytellään jo 20 astetta.

