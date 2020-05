Eduskunnalle tulee kova kiire – laki kaljahanojen sulkemisesta ehkä voimassa vasta vähän ennen ravintoloiden avaamista

Kotkalaisen Crocodile Barin ravintolapäällikön ja osakkaan Benjamin Danielsbackan mielestä rajoitukset luovat ison edun niille ravintoloille, joilla on terassit.

Monet ravintolat valmistautuvat avaamaan ovensa runsaan viikon kuluttua, mutta lopullinen varmuus ravintoloiden kesärajoituksista uhkaa venyä kalkkiviivoille.

Kaljahanoista päättäminen on vienyt poliitikoilta paljon aikaa poikkeusolojen aikana. Hallitus päätti ravintoloiden uusista rajoituksista vasta tiistaina, lähes viikkoa alkuperäisiä suunnitelmia myöhemmin.

Ravintolat voivat avata kesäkuun alussa ovensa, mutta ne voivat täyttää enintään puolet asiakaspaikoistaan ja kaljahanat pitää sulkea kello 22.

Hallituksen esityksen pitää kuitenkin läpäistä vielä perustuslakivaliokunnan ja eduskunnan seula, mikä ei ole läpihuutojuttu.

Tavoitteena oli, että rajoitusesitys olisi edennyt eduskunnassa nopeammin jo tällä viikolla, mutta esimerkiksi kaikkia asiantuntijoita ei onnistuttu saamaan kuultavaksi lyhyellä varoitusajalla.

Aikataulua kiristää se, että hallituksen ravintolaesityksen toinen käsittely voi tapahtua aikaisintaan kolmen päivän kuluttua ensimmäisestä käsittelystä.

Ravintolarajoitusten etenemiselle on keskeinen perustuslakivaliokunta, joka on koolla maanantaina ja kuulee asiantuntijoita, minkä jälkeen se kirjoittaa rajoituksista lausunnon sosiaali- ja terveysvaliokunnalle. Se tekee asiasta varsinaisen mietinnön, jonka jälkeen asia etenee eduskunnan suureen saliin ensimmäiseen käsittelyyn.

Jos valiokunnat eivät saa heti maanantaina työtään valmiiksi, ravintolarajoitukset eivät välttämättä ehdi presidentin esittelyyn ainakaan vielä perjantaina aamupäivällä, jolloin se yleensä pidetään.

Ravintoloiden on määrä aueta runsaan viikon kuluttua maanantaina, mutta jos eduskuntakäsittely venyy, ravintolarajoitusten hyväksyminen uhkaisi jäädä sitä edeltävälle viikonlopulle mahdollisiin ylimääräisiin istuntoihin.

Jos eduskunta ei ehtisi hyväksyä lainmuutosta, ravintolat aukeaisivat kesäkuussa kokonaan, koska lainmuutos, jolla ravintolat suljettiin, on voimassa toukokuun loppuun. Sitä ei pidetä kuitenkaan todennäköisenä, että näin kävisi.

Professori: Hätäluukku pidetään sepposen selällään

Julkisoikeuden apulaisprofessorin Pauli Rautiaisen mukaan keskeinen ongelma on se, että hallitus on rajoittamassa edelleen ravintoloiden toimintaa perustuslain 23. pykälän nojalla. Rautiainen sanoo, että 23. pykälä on "viimeinen hätäluukku", joka hallituksen pitäisi pyrkiä sulkemaan.

Pykälän mukaan suomalaisten perusoikeuksista voidaan poiketa tilapäisesti kansakuntaa vakavasti uhkaavien poikkeusolojen aikana. Hallitus otti 23. pykälän käyttöön maaliskuussa saadakseen ravintolat suljettua.

– Pidän selvänä, että tilanteessa, jossa rajoituksia lievennetään, pitäisi pyrkiä hätäluukun sulkemiseen eikä siihen, että sitä avataan ajallisesti entistä enemmän, hän sanoo.

– Hallituksen esityksessä hätäluukku pidetään sepposen selällään, ja vielä pidempi aika kuin on perustuslakivaliokunnan lausuntojen valossa perusteltua.

Rautiainen viittaa siihen, että hallitus on tähän asti rajoittanut suomalaisten perusoikeuksia eri tavoilla selvästi lyhyemmän aikaa kuin nyt. Esimerkiksi peruskouluissa siirryttiin etäopetukseen kahdeksi kuukaudeksi, kuukausi kerrallaan tehdyin päätöksin, mutta ravintoloiden rajoitusten on määrä olla voimassa kesäkuun alusta lokakuun loppuun eli viisi kuukautta.

Rautainen arvostelee myös sitä, että hallitus ei ole huomioinut alueellisia eroja, eli sitä että ravintolatoimintaa rajoitetaan alueilla, joissa koronatartuntoja ei ole enää juuri havaittu.

– Perustelut valtakunnallisista rajoituksista ovat entistä heikommalla pohjalla, hän sanoo.

Peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) on vedonnut siihen, että hallituksella on mahdollisuuksia myös lieventää rajoituksia, ja tehdä se alueittain. Hallituksen on määrä myös arvioida rajoitusten tilannetta kahden viikon jaksoissa.

Hallitus laskeneekin sen varaan, että vaatimukset täyttyvät, koska rajoitusesityksen liitteenä on asetus, jossa on lueteltu missä maakunnissa rajoitukset ravintoloiden asiakaspaikkoihin, aukioloon ja anniskeluun ovat voimassa.

Kiuru on myös korostanut sitä, että tauti elää ryppäittäin, joita voi syntyä vähäisten tartuntojen alueilla, ja että lievässäkin tautitilanteessa tilanne voi muuttua yllättäen.

Rautiainen moittii kuitenkin sitä, että hallitus haluaa itselleen vallan antaa asetuksia ravintoloiden rajoituksista, vaikka lähtökohtaisesti perusoikeuden rajoituksista pitäisi säätää laissa.

