Peppi Pitkätossun 75-vuotissyntymäpäivä sai suurlähetystönkin unohtamaan sovinnaisuuden – videolla pyöräillään salissa

Peppi Pitkätossu on tullut naisenikään. Astrid Lindgrenin rakastettu hahmo täyttää 75 vuotta. Vaikka koronavirus on perunut monet Pepin kunniaksi aiotut tilaisuudet (siirryt toiseen palveluun), on merkkipäivää myös juhlistettu.

Erilaiset luutuneet ajattelumallit ja sovinnaisuudet haastaneen rakastetun satuhahmon syntymäpäivä sai esimerkiksi Ruotsin Helsingin-suurlähetystön unohtamaan hetkeksi turhat säännöt.

Twitterissä julkaisemallaan videolla suurlähetystön väki muun muassa polkupyöräilee sisällä, laskee liukua pitkin porraskaidetta ja asettelee irtoviiksiä vakavina pönöttäville patsas- ja maalausherroille.

Onnea Peppi 75! Pepin kunniaksi lähetystön henkilökunta toteutti salaiset haaveensa ja teki sellaista, mitä eivät muuten uskaltaisi.

😉

För att fira Pippi 75 år tog personalen mod till sig och gjorde något som de annars inte vågar göra. #grattispippi #onneapeppi #bemorepippi pic.twitter.com/pd3PXJM2Ps — SverigesAmbassadiFI (@SveAmbFI) 21. toukokuuta 2020

Peppilotta Sikuriina Rullakartiina Kissanminttu Efraimintytär Pitkätossun eli alkuperäiseltä nimeltään Pippilotta Viktualia Rullgardina Krusmynta Efraimsdotter Långstrumpin syntymäpäivä on kylläkin hieman kiistanalainen asia.

Peppi nimittäin syntyi (siirryt toiseen palveluun) ensimmäisen kerran Astrid LIndgrenin tyttären Karinin mielikuvituksessa 1940-luvun alussa. Ollessaan seitsemänvuotiaana sairaana Karin pyysi äitiään keksimään tarinan tytöstä nimeltä Peppi Pitkätossu.

Astrid Lindgrenin aluksi tyttärelleen kertoma tarina päätyi kirjaksi, kun kirjailija mursi jalkansa ja päätti ajankuluksi kirjata kertomansa tarinat muistiin. Tekstin hän antoi Karinille kymmenvuotissyntymäpäivälahjaksi, mutta lähetti sen myös kustantamoon.

Karinin syntymäpäivä on 21. huhtikuuta. Kymmenvuotispäivä, jolloin hän sai Peppi-kirjan, oli kuitenkin jo vuonna 1944. Ensimmäinen Peppi-kirja julkaistiin Ruotsissa vuonna 1945. Sen vuoksi Pepin syntymäpäivä on hieman ristiriitaisesti 21.4.1945, kertoi Ruotsin televisio vuonna 2015 (siirryt toiseen palveluun), jolloin Peppi täytti 70 ja 71.

