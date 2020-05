Lasten nukutushammashoito lisääntyy – joillakin lapsipotilailla lähes kaikissa hampaissa reikiä

Tutkimusten mukaan lasten hampaiden reikiintyminen on Suomessa varsin yleinen ongelma.

Nukutushammashoitoon päätyvien terveiden lasten määrä on kasvussa Suomessa, kertoo hammaslääketieteen tohtori ja erikoishammaslääkäri Päivi Rajavaara Oulun yliopistosta.

Rajavaara sanoi Ylen Radio Suomen päivässä, että koronakriisin aikaan monissa perheissä lasten hampaiden pesu on voinut unohtua varsinkin etäkouluvaiheessa, kun selkeää kouluun tai päiväkotiin lähtöä ei ole ollut. Hänen mukaansa myös napostelu on saattanut lisääntyä poikkeusoloissa.

Monien lasten hampaita ei harjata riittävästi

Tutkimusten mukaan lasten hampaiden reikiintyminen on Suomessa varsin yleinen ongelma. Suomessa hampaiden harjaussuositus toteutuu vain alle puolella 2–5-vuotiaista pikkulapsista.

– Varsinaiseen korkean kariesriskin ryhmään kuuluu tutkimusten mukaan Suomessa noin 5–15 prosenttia lapsista ja noin 0,2 prosenttia terveistä lapsista päätyy yleisanestesiahammashoitoon hammaskarieksen takia. Tämä määrä on nousemassa, Rajavaara sanoi.

Rajavaaran mukaan nukutushammashoitoon päätyvillä potilailla on yleensä huomattavan paljon tarvetta korjaavalle hammashoidolle. Käytännössä kyse on lähes jokaisen hampaan reikiintymisestä.

– Usein on niin, että ne lapset joiden hammashoitoon tuomisessa on ongelmia, ovat juuri niitä lapsia, joilla hampaistossa on hoidon tarvetta ja perheen elämänhallinnassa ehkä muutenkin puutteita.

Säännöllinen ruokailurytmi ja rajoitetusti herkkuja

Rajavaara painottaa, että suun terveyden kannalta on keskeistä, että hampaat pestään aamulla ensimmäiseksi ja illalla viimeiseksi. Lisäksi ruokailurytmi tulee pitää säännöllisenä siten, että päivän aikana on selkeästi aamupala, lounas, välipala, päivällinen ja iltapala.

Hänen mukaansa lasten tulisi suosia juomina vettä ja maitoa. Sokeripitoisia ja happamia mehuja ja limsoja pitäisi välttää. Karkkeja ja sipsejä saisi syödä vain herkkupäivänä tai jälkiruokana. Ksylitolin käyttö on suositeltavaa.

– Säännölliset hammastarkastukset tukevat näitä arkisia toimia. Pelkästään hammashoitolan toimilla ei voida ylläpitää hyvää suun terveyttä lapsilla. Vastuu on aina vanhemmalla.