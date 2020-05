Korona yllätti kääntämällä mökkikaupan nousuun – kasvuluvut kymmenissä prosenteissa, kysyntää enemmän kuin tarjontaa

Koronakevät on tuonut yllätyksiä mökkien ja tonttien kauppaan. Kiinteistönvälittäjät odottivat taloushuolien vähentävän kysyntää, mutta toisin kävi.

– Mökkikauppaa on tehty vilkkaammin kuin viime keväänä, kertoo Huoneistokeskuksen ja SKV:n liiketoimintajohtaja Anu-Elina Hintsa.

Kiinteistönvälitysalan keskusliiton KVKL:n tilastojen mukaan koko maassa mökkejä on myyty tammi-huhtikuussa noin 20 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan verrattuna. Alueelliset erot ovat kuitenkin suuria.

KVKL:n tilaston mukaan Pirkanmaalla mökkikauppoja on tehty peräti 80 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Kasvuluvut ovat suuret myös Uudellamaalla (60%), Päijät-Hämeessä (50%) ja Keski-Suomessa ( 30%).

KVKL:n otos perustuu noin 600 kaupan tilastoon.

Sp-Kodin toimitusjohtaja Jukka Rantanen uskoo, että koronavirusepidemialla on merkitystä kesämökkien ja tonttien kysynnän paikoin hurjassakin kasvussa.

– Halutuimmilla paikkakunnilla kysyntä ylittää tarjonnan selkeästi, sanoo Rantanen.

Sama havainto on myös Huoneistokeskuksessa. Liiketoimintajohtaja Anu-Elina Hintsa uskoo, että mökin hankintaa miettineet perheet ovat päättäneet lähteä toteuttamaan haavettaan.

– Esittelyissä on käynyt kymmenittäin ostajia, kertoo Hintsa.

Mökkiesittelyissä saattaa käydä kymmeniä asiakkaita Jarkko Riikonen / Yle

Lapsiperheet kiinnostuita mökkeilystä

Hintsan mukaan ostajakunta on nyt selvästi viime vuotta nuorempaa. Toki mukana näytöillä asiantuntijana ovat myös usein vanhemmat, jotka perinteisesti ovat olleet varsinaista mökkikansaa.

– Mökkikuume näyttää nyt iskeneen myös lapsiperheisiin eri puolilla Suomea, arvioi Säästöpankkiryhmän pääekonomisti Henna Mikkonen.

Myyntiedustaja Jari Partala Habita Jyväskylästä on esittelemässä Korpilahden Suojärven rannassa 60-luvun lopulla valmistunutta mökkiä. Mökissä on sähköt, mutta vesi on kannettava järvestä.

Jyväskyläläinen Garik Bagdasarov on tullut mökkiesittelyyn perheensä kanssa. Bagdasarovilla on mukavia muistoja omasta lapsuudestaan, jolloin heidän perheensä vietti paljon aikaa mökillä. Nyt hän haluaa tarjota samanlaisia elämyksiä omalle jälkikasvulleen.

Partala kertoo, että heillä on asiakkaana kaksikymppinen sisaruskaksikko, joka teki tarjouksen mökistä.

Useimmat omasta mökistä haaveilevat toivovat, että mökillä on rantasauna. Jarkko Riikonen / Yle

Kiinnostusta on nyt hyvin monenlaisiin mökkeihin.

Esimerkiksi Länsi-Uudellamaalla on ollut paljon kiinnostusta niin edullisiin, alle 50 000 euron mummonmökkeihin kuin myös kalliimpiin yli 200 000 euron mökkeihin. Sama pätee myös Itä-Suomeen ja Keski-Suomeen.

Parhaiten edelleen myy kohtuullisen hyvin varusteltu mökki.

– Tärkeintä on, että mökki löytyy noin tunnin ajomatkan päästä kotoa, sanoo Hintsa.

Sp-Kodin välittäjäkyselyn (siirryt toiseen palveluun) mukaan halutuimpia ovat alle 100 000 euron kesämökit.

Myös mökkirakentaminen virkistymässä

Mökkibuumi työllistää myös mökkirakentajia. Liiketoimintajohtaja Jari Noppa Honkarakenne Oyj:stä kertoo, että vapaa-ajanrakentamisen kysynnässä on selvä piikki, ja ihmiset tutkivat, millaisia mökkejä ja vapaa-ajankoteja he voisivat rakentaa.

Peristeisten mökkien rakentaminen on viime vuosina hieman hiipunut, mutta paremmin varusteltujen kakkoskotien rakentaminen on kasvanut.

Noppa uskoo, että kiinnostuksen lisääntyminen kotimaan matkailuun näkyy myös vapaa-ajanrakentamisessa.

Mökkien pihaan rakennetaan paljon lisärakennuksia. Jarkko Riikonen / Yle

Kevytrakenteisia mökkejä ja piharakennuksia valmistavasta Vierasmökit Oy:stä kerrotaan, että myynti on edellisiin vuosiin verrattuna selvässä kasvussa.

Myyntipäällikkö Jari Ärilä arvioi, että nyt remontoidaan koteja ja hankitaan mökeille ja pihoihin lisärakennuksia kun koronan takia ei päästä matkustelemaan.

– Mitään negatiivista vaikutusta koronalla ei ole ollut yrityksen toimintaan, sanoo Ärilä.