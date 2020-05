Lappiin ennustettu suurtulva on toteutumassa – vahingot ovat todennäköisiä Kittilässä, Rovaniemellä ja Pellossa

Lapissa ennätystulvat näyttävät yhä todennäköisiltä, ennustavat Lapin ely-keskus ja Kemijoki Oy. Nouseva vesi voi tehdä vahinkoja rakennuksille etenkin Kittilässä ja Rovaniemellä. Tulvat menevät vahinkorajan yli näillä paikkakunnilla 70-80 prosentin todennäköisyydellä.

– Kaikissa suurissa vesistöissä virtaamat ovat niin suuria, että vahinkoja voi tulla kaikille rantarakenteille ja jopa asuinrakennuksille, Lapin ely-keskuksen johtava vesitalousasiantuntija Timo Alaraudanjoki sanoo.

– Tilanne näyttää erittäin huonolta Rovaniemellä ja Kittilässä. Ensi viikon viilenemisestä ei välttämättä saada toivottua apua. On erittäin todennäköistä, että entiset ennätykset vuosilta 1973 ja 1993 tullaan ylittämään ja vahinkoja tulee, Kemijoki Oy:n tulva-asiantuntija Heikki Poikela jatkaa.

Suurtulvien todennäköisyys on kasvanut, koska sää on lämmennyt voimakkaasti ja Keski-Lapissa on lunta vielä paksusti, jopa kymmeniä senttejä.

– Lokka–Porttipahta -alueella lunta on vielä 70–80 senttiä, Poikela kertoo.

Lapin ely-keskus muistuttaa, että erityisesti ranta-alueilla tulee huolehtia laitureiden, veneiden ja kaikkien muidenkin rakenteiden turvallisesta kiinnityksestä ja suojaamisesta.

Historiallisen iso tulva Rovaniemelle?

Esimerkiksi Rovaniemellä tulvasta voi tulla mittaushistorian isoin, Alaraudanjoki arvioi Twitterissä torstaina. Tähän asti suurimmat tulvat on koettu Rovaniemellä vuosina 1973 ja 1993. Kemijoen tulvia on mitattu 49 vuotta eli vuodesta 1971 lähtien.

Rovaniemen kohdalle näyttäisi tulevan todella isot tulvat. Voimakas lämpeneminen saa lumen sulanan käyntii. Tulva voi olla isoin mitä mittaushistoriassa on havaittu, suurimmat -73 ja -93. Tulva on suurimmillaan kesäkuun alusta toisen viikon loppuun. #tulvat #lapintulvat pic.twitter.com/fi3Gk5M1lv — Timo Alaraudanjoki (@timoalaraudanjo) 21. toukokuuta 2020

– Tämän hetken ennusteiden perusteella arvioisin, että mittaushistorian suurimman tulvan todennäköisyys on ehkä noin 20–30 prosentin luokkaa. Sinne on kuitenkin vielä pari viikkoa aikaa, ja tilanne voi muuttua sitä ennen, Alaraudanjoki sanoo.

Vesi nousee jopa kolme metriä normaalia korkeammalle

Rovaniemen tulvan odotetaan olevan huipussaan näillä näkymin kesäkuun ensimmäisinä päivinä. Tällä hetkellä näyttää siltä, että tulva nostaa jokien vedenkorkeutta jopa 2,5–3 metriä normaalikeväästä.

– Suuri mahdollisuus on sille, että vuoden 1993 tulva ylittyy, mutta sekään ei ole vielä varmaa.

Rovaniemellä on varauduttu isoon tulvaan suojaamalla muun muassa joen rannassa oleva Arktikum ja rakennuksia Saarenkylässä.

Rovaniemen Saarenkylässä tulvaan on varauduttu hiekkasäkeillä. Vesa Vaarama / Yle

Rovaniemen tulvan suuruuteen vaikuttaa luonnonvoimien lisäksi Kemijoki Oy, joka voi tarvittaessa varastoida enemmän vettä Kemijärveen, jotta Rovaniemi säästyisi Kemi- ja Ounasjoen yhtäaikaiselta suurilta tulvilta.

Kemijoki Oy onkin laskenut Kemijärven pinnan niin alas kuin mahdollista ja sinne kerätään Lapin ennätyspaksuista hangista lähteviä sulamisvesiä. Parhaillaan jokiyhtiö juoksuttaa vettä tulvaluukkujen kautta Kemijoen pääuomassa.

Ennätystulva myös Tornionjoelle?

Myös Tornionjoella tulvan ennustetaan olevan ennätyslukemissä tänä keväänä. Vesi jäänee Torniossa korotettujen tulvapenkereiden alapuolelle, mutta Pellossa on varsin todennäköistä, että vahinkoja tulee.

Ounasjoen tulvahuippua odotetaan Kittilään toukokuun lopulla, Ivalojoen tulvahuippua touko-kesäkuun vaihteessa, Kemijoen tulvahuippua Rovaniemelle kesäkuun alkupäivinä ja pian sen jälkeen tulvan ennustetaan nousevan huippuunsa Tornionjoella.

– Veden nouseminen vahinkorajan yli on Kittilässä hyvin todennäköistä, mutta tulva voi jäädä pienemmäksi kuin vuonna 2005. Jos sään ennustettua viilenemistä ei tapahdu toukokuun lopulla, niin mennään vuoden 2005 tulvan yli. Tilanne on samankaltainen Ivalojoella, Alaraudanjoki sanoo.

Tulvien ajankohdat ja suuruus voivat muuttua, kun sääennusteet tarkentuvat.