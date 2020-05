Keskusta palkittiin juuri maan parhaana, mutta vireysmittareiden mukaan siellä vietetään siestaa – Kouvolassa paljastui mielenkiintoinen ristiriita

Yhtäältä palkittu kaupunkikeskusta. Toisaalta keskusta, jossa liiketilat tyhjentyvät. Kouvolan keskusta on näitä molempia.

Elävät Kaupunkikeskustat ry palkitsi pari viikkoa sitten Kouvolan kävelykatu Manskin vuoden 2020 kaupunkikeskustapalkinnolla. Palkinnon toi kävelykadun uudistus.

Nyt yhdistyksen tuoreet elinvoimaluvut kertovat, että kaupungin keskustan elinvoimaisuus eli vireys on huvennut viime vuodesta. Miten tämä on mahdollista?

Elävät Kaupunkikeskustat ry:n toiminnanjohtajan Pokko Lemminkäisen mukaan kävelykadun kehittäminen ja elinvoima ovat kaksi erillistä asiaa. Hän patistaa jokaista kaupunkia kehittämään keskustaansa.

– Kouvolan kaupunkisuunnittelijat voivat olla todella ylpeitä siitä, että kaikki suomalaiset keskustankehittäjät ovat kääntäneet katseensa Kouvolaan. Mutta mitä tulee keskustan kehittämiseen, jokainen Suomen kaupunki on velvollinen kehittämään keskustaansa, Lemminkäinen sanoo.

Naapurikaupungin luvut plussalla

Kaupunkikeskustojen elinvoimaisuutta mitataan sillä, kuinka tehokkaasti liiketilat ovat käytössä. Tyhjien liiketilojen määrää suhteutetaan asukaslukuun.

Kouvolassa elinvoimaluku on pudonnut vuodessa lähes 14 prosenttiyksikköä miinukselle.

Naapurikaupunki Kotka on sen sijaan parantanut asemiaan: elinvoimaluvun vuosimuutos on noin neljä prosenttiyksikköä positiiviseen suuntaan.

Luvut kuvaavat normaalia tilannetta, eivät vallitsevaa koronatilannetta.

Kotkan kaupungin mukaan kauppojen ja ravintoloiden määrässä on tapahtunut vain pieniä muutoksia. Sen sijaan tyhjiä liiketiloja on sekä Kotkan keskustassa että Karhulan keskustassa hieman viime vuotta vähemmän. Pyry Sarkiola / Yle

Reilu kymmenesosa liiketiloista tyhjillään Suomen kaupunkikeskustojen liiketiloista on tyhjillään keskimäärin 11 prosenttia. Tyhjien liiketilojen prosenttiosuus vaihtelee 35 kaupungin vertailussa Järvenpään 2,6 prosentista Riihimäen 17,5 prosenttiin. Kouvolassa liiketiloja on tyhjillään keskiarvoa enemmän. Tyhjien liiketilojen osuus on noussut viime vuoden 13,3 prosentista 15,5 prosenttiin. Kotkassa liiketilojen käyttöaste on keskiarvoa parempi. Tyhjien liiketilojen osuus on laskenut viime vuoden 10,8 prosentista 9,2 prosenttiin.

Aluekehittämisen konsulttitoimiston MDI:n johtavan asiantuntijan Timo Aron mukaan elinvoimaluvun muutokset ja tyhjien liiketilojen määrä on hyvä laittaa merkille.

Vuosittainen vaihtelu on kuitenkin mahdollista, joten pitkälle meneviä johtopäätöksiä ei kannata yksittäisten vuosien perusteella tehdä. Esimerkiksi viime vuonna Kouvola tiedotti (siirryt toiseen palveluun) (siirryt kaupungin sivuille) keskustan elinvoiman laskeneen vain vähän.

– Kouvolan osalta tilanne on minusta sillä tavalla hyvä, että keskustaa on elävöitetty ja kehitetty aika suunnitelmallisesti. Kaupunkirakenne on hyvinkin kompakti: keskusta ja matkakeskus ovat lähietäisyydellä toisiaan ja kävelykatu on todella viihtyisä, Timo Aro sanoo.

Aron mukaan keskustojen elinvoimaan voivat vaikuttaa esimerkiksi keskustan ulkopuolelle rakennetut kauppakeskukset.

Kouvolassa on keskustan ulkopuolella kauppakeskus Veturi, ja esimerkiksi Seinäjoelle on rakennettu keskustan ulkopuolelle uusi Ideapark-kauppakeskus.

– Se on oma haasteensa, jos samaan aikaan pyritään kehittämään vahvasti keskusta-aluetta. Vie aikaa, että tasapaino löytyy, Aro toteaa.

Cappuccino-keskusta suosii Kotkaa

Entä Kouvolan naapurikaupunki Kotka? Pokko Lemminkäisen mukaan maantiede kääntyy Kotkan eduksi.

– Kotkan vahvuus on se, että se on saari. Se on vähän niin kuin Kuopio tai Helsinki. Kynnys sille, että kauppa leviää pitkin peltoja pois keskustasta, on hyvin korkea, Lemminkäinen sanoo.

Hän kuvailee Kotkan keskustaa cappuccino-keskustaksi, jossa esimerkiksi kauppakeskus Pasaati, Merikeskus Vellamo ja tori parkkeineen tukevat toisaan.

Lemminkäisen mukaan Kouvolan asemia voi vastaavasti heikentää kaupungin verrattain suuri asukasmäärä ja historia kuntaliitoskaupunkina. Kouvola on Suomen kaupungeista yhdenneksitoista suurin.

Aron mukaan alueen asukasluku korreloi yleensä keskustan elinvoimaisuuden kanssa. Kuntaliitoskaupunkien kohdalla keskustan elinvoimaisuuden kehittäminen vie kuitenkin aikaa. Nykyinen Kouvola muodostui kuntaliitoksessa runsas vuosikymmen sitten.

Aron mukaan samantyyppistä kuntaliitos- ja rakennemuutostaustaa on Kouvolan lisäksi esimerkiksi Seinäjoella, Vaasalla, Porilla ja Lappeenrannalla.

– On kova rakennemuutos ja kuntaliitoksia takana, ja omaa paikkaa on haettu jonkin aikaa.

Myös keksimällä keksitty voi toimia

Kauppaliikkeiden määrä kaupunkien keskustoissa on ollut vähenemään päin. Kuinka keskustoihin voitaisiin saada eloa?

– Helpoin tapa on se, että tyhjät liiketilat otetaan muuhun käyttöön, Lemminkäinen mainitsee.

Yksi esimerkki ovat luovan alan työtilat, joissa voi toimia useita, pieniä yrityksiä.

Aron mukaan tiloille voidaan jopa keksimällä keksiä väliaikaista käyttöä. Esimerkiksi Porissa kävelykadun varrella oleviin tyhjiin tiloihin on perustettu kaupungin projektitoimistoja, joihin asukkaat voivat poiketa.

– On selvää, että aina kun näkee tyhjän tilan, se jollakin tavalla pysäyttää. Helposti käy sillä tavalla, että jos kortteliin on syntynyt tyhjä tila, sen ympärille syntyy muita tyhjiä tiloja.

Aro nostaa esiin myös matkakeskusten ympäristön kehittämisen ja kaupunkitilan haltuun ottamisen. Ihmisvirroilla ja tapahtumilla, mutta myös puistoilla, penkeillä ja muilla pysähtymispaikoilla on suuri merkitys.

– Mitä paremmin pystytään huomioimaan alueella olevien yrittäjien että alueen vakituisten asukkaiden tarpeet, sitä kautta löytyvät avaimet.

Kouvolassa matkakeskuskorttelia kehitetään parhaillaan tontinluovutuskilpailun kautta. Yle ei tavoittanut Kouvolan kaupunkia kommentoimaan elinvoimalukuja.

