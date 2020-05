Suuret purjelaivat jälleen Suomeen – The Tall Ships Races -isäntäsataman paikkaa tarjotaan Turkuun 2021

Turku on valittu yhdeksi vuoden 2021 The Tall Ships Races -tapahtuman viidestä isäntäsatamasta. Maanantaina kokoontuvalle kaupunginhallitukselle ehdotetaan satamasopimuksen allekirjoittamista The Tall Ships Races International Ltd:n kanssa.

Tapahtuman isännöinti tarkoittaisi kaupungille vajaan kahden miljoonan kuluja ensi vuonna. Toisaalta taphtuma tuo mittavia taloudellisia matkailuhyötyjä.

Tall Ships Races tuo odotusten mukaan Turkuun satoja tuhansia ihmisiä. Kun tapahtuma viimeksi järjestettiin 2017, oli kävijöitä yli puoli miljoonaa. 544 000 oli samalla Turun järjestämien purjelaivatapahtumien ennätys. Saman suuruisiin kävijämääriin pyritään myös ensi vuonna.

Turun apulaiskaupunginjohtajan Jarkko Virtasen mukaan uutinen on juuri nyt erityisen tervetullut, kun matkailuala kärsii koronaviruksesta.

– Tapahtuma luo uskoa tulevaisuuteen ja on näinä poikkeusaikoina merkitykseltään entistäkin suurempi. Purjelaivatapahtuman huomattavat positiiviset aluetaloudelliset vaikutuksetkin kohdentuvat lisäksi paljolti juuri niille toimialoille, joita koronapandemia tällä hetkellä raskaimmin kuristaa, Virtanen sanoo Turun kaupungin tiedotteessa.