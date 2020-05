Koronaviruksen yhteyttä lasten vakaviin tulehdusoireisiin selvitetään – kyseessä todennäköisesti jokin muu kuin Kawasakin tauti

Suomessa THL:n tilaston mukaan koronavirustartuntaa on todettu 22. toukokuuta mennessä alle 10-vuotiailla lapsilla 176. Lasten sairastumiset ovat kuitenkin tähän saakka olleet lieviä. Kuvituskuva.

Kawasakin tautia muistuutavia oireita on tullut esiin maissa, jossa on ollut eniten koronaan sairastuneita.

Koronaviruksen yhteyttä lasten harvinaisiin mutta vakaviin tulehdusoireisiin selvitetään.

Tapauksia on tullut esiin maissa, jossa on ollut eniten koronaan sairastuneita, esimerkiksi Italiassa, Espanjassa, Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa.

Euroopassa asian nostivat esiin vajaa kuukausi sitten lontoolaisen sairaalan lastenlääkärit (siirryt toiseen palveluun). Pian samankaltaisista havainnosta raportoivat lastenlääkärit Italiasta (siirryt toiseen palveluun). Tapauksista on raportoitu myös Yhdysvalloista.

– Nämä maat jossa koronaa on ollut enemmän, ovat raportoineet, että tätä tautia on ollut enemmän kuin Kawasakin tautia esiintyy normaalivuonna keskimäärin. Hyvin harvinainen se on silti, sanoo lasten infektiotautien erikoislääkäri Tea Nieminen HUSista

Oireet on nimetty Kawasakin taudin kaltaisiksi oireiksi ja WHO on kehottanut eri maiden lääkäreitä raportoimaan tapauksista tilanteen seuraamiseksi. Tapaukset ovat olleet maailman mittakaavassa äärimmäisen harvinaisia. Niitä on toistaiseksi raportoitu eri puolilla maailmaa joitakin kymmeniä. Suomessa tapauksia ei toistaiseksi ole ollut ainoatakaan.

Taudinkuva ei ole selkeä

Osalla sairastuneista lapsista oireet ovat muistuttaneet harvinaista verisuonitulehdusta eli Kawasakin tautia. Osa lapsista taas on sairastunut toksisen sokkioireyhtymän kaltaiseen tulehdustautiin. Useissa tapauksissa lapsilta oli löydetty koronaviruksen vasta-aineita verestä. Tämä tarkoittaa sitä, että he ovat vastikään sairastaneet koronaviruksen aiheuttaman taudin.

– Taudinkuva ei ole ihan kristallinkirkas. Osalla potilaista oireet ovat olleet samanlaiset kuin Kawasakin taudissa eli kuumetta, ihottumaa ja silmäoireita. Toisaalta osa oireista on tyypillisiä missä tahansa elimistön tulehdustaudissa, kuvailee Nieminen.

Niemisen mukaan potilasraporteissa kuvatut oireet ovat olleet hyvin monenlaisia verisuoni- ja sydänoireita. Osa lapsista on esimerkiksi saanut sydänlihastulehduksen. On vielä epäselvää, onko koronavirus laukaissut lapsissa Kawasakin taudin vai onko kyseessä jonkin muu tulehdustauti tai -tila.

Kawasakin taudin aiheuttaja ei tiedossa

Kawasakin tauti on lapsilla esiintyvä verisuonitulehdustauti eli vaskuliitti, jonka aiheuttajaa ei tunneta. Oireita ovat muun muassa korkea kuume, suurentuneet kaulan alueen imusolmukkeet, ihottuma eri puolilla kehoa sekä suun limakalvojen ja silmien punoitus.

Kawasakin taudin taustalla on epäilty olevan jokin infektio, joka joidenkin yksilöiden kohdalla laukaisee hyvin harvinaisen, mutta poikkeuksellisen voimakkaan tulehdusreaktion. Mitään yksittäistä taudinaiheuttajaa ei kuitenkaan ole pystytty tunnistamaan sen aiheuttajaksi.

Kawasakin taudissa immuunipuolustus tulehduttaa verisuonten ulkoseinämiä ja on hoitamattomana vakava tauti. Sepelvaltimoissa tulehdus voi aiheuttaa ahtaumia ja sitä kautta jopa sydänkohtauksen. Näin pitkälle tauti ei käytännössä pääse etenemään, sillä vanhemmat hakeutuvat herkästi lapsen kanssa hoitoon jo varhain melko rajujen oireiden takia. Sepelvaltimoiden muutosten kehittyminen saadaan estettyä asianmukaisella hoidolla.

Kawasakin tautitapauksia on Suomessa keskimäärin 30-40 vuodessa. Esimerkiksi HUSissa Kawasakin tautitapauksia tulee vastaan noin kerran kuukaudessa. Koronaviruksen yhteydessä lasten vakavia sairaustapauksia tai Kawasakin kaltaisia oireita ei Suomessa ole toistaiseksi todettu.

– Nähtäväksi jää, tuleeko Kawasakin tautia mahdollisesti samassa määrin kuin aikaisempina vuosina, vai lisäätyvätkö tapaukset, sanoo Nieminen.

Kawasakin tautia ei voi todeta tietyllä testillä tai verikokeella, vaan sen diagnoosi perustuu oireisiin. Nieminen uskoo, että koronaviruksen yhteydessä todetuissa tapauksissa kyseessä on kuitenkin eri tauti.

– Ei vaikuta siltä että kyseessä on ihan tyypillinen Kawasakin tauti. Luulen, että tämä on ihan oma taudinkuvansa. Näissä nyt esiin tulleissa tapauksissa osa voi olla joukossa myös perinteisiä Kawasaki-tapauksia ja osa taas on eri taudinkuvaa. Oireiston koko kirjo selviää ajan kanssa, Nieminen pohtii.

Eri tautiin viittaa myös se, että nyt kokonaviruksen yhteydessä sairastuneet lapset ovat olleet hieman vanhempia kuin Kawasakin tautiin tyypillisesti sairastuvat lapset.

Lapset toipuvat Kawasakin taudista

Yleensä lapset toipuvat hyvin Kawasakin taudista immunoglobuliini-, kortisoni- ja lääkehoidolla. Myös maailmalta nyt raportoiduista tapauksista suurin osa on toipunut hyvin.

– Jos hoito tulee ajoissa, kaikki lapset paranevat täysin terveiksi kawasakin taudista. Mutta kun puhutaan tästä uudesta taudista, ei vielä ole tietoa jälkiseurauksista. Todennäköistä on kuitenkin, että ne eivät ole sen pahemmat kuin kawasakissakaan, arvioi lastenreumatologian dosentti Visa Honkanen.

Kawasakin tauti on autoimmuunitauti, mutta se on hyvin erilainen kuin tunnetut autoimmuunisairaudet kuten reuma tai diabetes, joissa kehon vasta-ainejärjestelmä muuttuu pysyvästi.

– Esimerkiksi diabeteksessä kehon vasta-ainejärjestelmä on löytänyt virheellisen reagointitavan ja pitää omaa solukkoa vieraana ja hyökkää sen kimppuun aina. Siksi tauti vaatii elinikäistä hoitoa. Kawasakista on huomattu, että se tulee ja menee. Tauti ei jää kytemään elimistöön, kuvailee Honkanen.

Myös toksisen sokkioireyhtymän kaltaisia oireita

Osalla lapsista oireet ovat puolestaan muistuttaneet bakteerin aiheuttamaa toksista sokkioireyhtymää. Se aiheuttaa potilaalle laajan, verenkierron välityksellä koko kehoon leviävän tulehdustilan. Oireita ovat muun muassa korkea kuume ja heikotus, joka johtuu verenpaineen laskusta.

Toksinen sokkioireyhtymä on vaarallinen, sillä se voi hoitamattomana tulehduttaa sisäelimiä.

Lastenlääkärit seuraavat tilannetta myös Suomessa

Lastenlääkärit ympäri maailmaa seuraavat koronaviruksen yhteyttä tautitapauksiin tarkasti. Covid19 on saanut eri alojen lastenlääkärit verkoistoitumaan aiempaa tiiviimmin ympäri maailmaa. Tietoa ja kokemuksia hoidoista jaetaan.

Myös Suomessa lasten infektiolääkärit ja sydänlääkärit seuraavat maailmalla raportoituja potilastapauksia tarkasti.

Suomessa THL:n tilaston (siirryt toiseen palveluun) mukaan koronavirustartuntoja on todettu 26. toukokuuta mennessä alle 10-vuotiailla lapsilla 185 tapausta. Lasten sairastumiset ovat kuitenkin tähän saakka olleet lieviä. Sairaalahoidossa on toistaiseksi ollut vain yksi lapsi, jonka oireet olivat lieviä. Vaikeisiinkin sairastapauksiin on kuitenkin Suomessakin varauduttu, jos tartunnat lisääntyvät esimerkiksi syksyllä.

– Olen aika toiveikas ja uskon, että tässä viisastutaan koko ajan. Joka viikko tulee uutta tietoa, sanoo Nieminen.

