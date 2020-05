Nettikirppikset takovat nyt ennätyksiä – All time high lyöty jo useasti peräkkäin, kerrotaan Tori.fistä

– Ihmisillä on selvästi ollut aikaa keskittyä siihen mikä on tarpeetonta ja turhaa ja toisaalta tehdä hankintoja. Sivustojen selailusta voi myös päätellä, että valmistaudutaan lomailemaan kotimaassa, sanoo markkinointipäällikkö Laura Kuusela Tori.fistä

Tämän hetken hittituotteita ovat polkupyörät ja muutkin urheilutarvikkeet, mutta myös pihaan ja parvekkeelle tehdään hankintoja. Esimerkiksi grillit ja trampoliinit ovat kysyttyjä.

Myös loma-asuntojen, autojen ja matkailuautojen selailu on ollut vilkasta.

– Meillä on ollut selailijoita, tehtyjä kauppoja ja uusien ilmoitusten jättäjiä enemmän kuin koskaa. All time high on syntynyt nyt useampana sunnuntaina peräjälkeen, sanoo Kuusela.

Esimerkiksi sunnuntaina 17.5 tehtiin Tori.fi:ssä lähes 20 000 kauppaa.

Myös Kierrätyskeskuksen verkkokaupassa on riittänyt kävijöitä. Kierrätyskeskusten ovet ovat viikkojen jälkeen vasta avautumassa.

– Hittituotteellamme eli kunnostetuilla polkupyörillä on ollut kova kysyntä ja ne on nyt kaikki myyty verkon kautta, sanoo pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen toimitusjohtaja Juha Lehtikuja.

Kirppiksillä hengailu kansanhuvia

Kirpputorit niin verkossa, kuin kivijalassakin ovat suomalaisten suosiossa.

Tilastokeskuksen vertais- ja jakamistalouden ilmiöt kotitalouksissa -kyselyn (siirryt toiseen palveluun) mukaan 72 prosenttia kotitalouksista oli ostanut vuonna 2019 jotakin kirpputorilta tai huutokaupasta viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana.

Kirpputoreilla oli myynyt tavaroitaan 53 prosenttia kotitalouksista.

Kaikkiaan kirpputoreilla oli asioinut eli ostanut tai myynyt peräti neljä viidestä kotitaloudesta.

Samuli Huttunen / Yle

Perinteisillä kirpputoreilla ja huutokaupoilla tarkoitetaan toimintaa kauppatilassa, johon mennään paikan päälle asioimaan. Internetin kirpputoreilla ja nettihuutokaupoilla tarkoitetaan ostospaikkoja, kuten tori.fi, huuto.net tai ebay.com. Yhteisöpalvelujen kirpputori- tai kierrätysryhmillä tarkoitetaan esimerkiksi sosiaalisen median osto- ja myyntiryhmiä.

Kirpputoreilla liikkuivat aikuisten vaatteet

Yleisin osto- ja myyntiartikkeli kaikissa kirpputorityypeissä oli aikuisten vaatteet ja kengät. Siinä missä lähes kolmannes kotitalouksista oli ostanut perinteisiltä kirpputoreilta aikuisten vaatteita, reilu viidennes oli myynyt niitä.

Yleisimpiä osto- ja myyntiartikkeleja olivat vaatteiden lisäksi kirjat sekä lehdet, huonekalut, astiat sekä sisustustavarat. Suurinta osaa tuotteista ostettiin ja myytiin yhä eniten perinteisillä kirpputoreilla, mutta esimerkiksi huonekaluja myytiin enemmän internetissä ja yhteisöpalveluissa.

Kirppiksillä kuluu lähes 400 euroa vuodessa

Kotitalouksissa, jotka olivat asioineet kirpputoreilla, käytettiin perinteisillä kirpputoreilla ostoksiin keskimäärin 163 euroa, internetissä 318 euroa ja yhteisöpalveluissa 125 euroa.

Kaikilla kirpputoreilla yhteensä ostettiin keskimäärin 387 eurolla.

Kotitalouksien kirpputorimyynneistä saamat rahasummat olivat samaa suuruusluokkaa kuin ostoissakin.

Perinteisillä kirpputoreilla myynnistä saatu keskisumma oli 168 euroa, internetissä 294 euroa ja yhteisöpalveluissa 129 euroa.

Kaikkien kirpputorien myynneistä kotitaloudet saivat yhteensä keskimäärin 342 euroa.

Ostot internetin kirpputoreilla ja huutokaupoissa ovat suurempia, koska niissä liikkuu myös arvotavaraa, kuten autoja ja niiden osia, instrumentteja sekä antiikkia.

Yhteisöpalvelujen kirpputoriryhmissä keskimääräiset osto- ja myyntisummat olivat puolestaan muita pienempiä, koska niissä tärkeintä on vain päästä turhasta tavarasta eroon helposti.

Koronakriisi lisää kirpputorien suosiota

– Kriisin myötä monilla putoavat tulot ja se tarkoittaa sitä että kirpputorikysyntä verkosta- ja kivijalasta lisääntyy. Varmaan myös liiketiloja tyhjenee ja useinhan sinne viimeisenä sitten tulee kirpputori, sanoo sosiologian professori Terhi-Anna Wilska Jyväskylän yliopistosta.

Tuoreen kulutuskyselyn perusteella (siirryt toiseen palveluun) hän kuitenkin arvioi muunkin lähipalvelun ja -kaupan lisäävän suosiota.

– Ihmiset ovat tulee tietoiseksi pienistä lähikaupoista. Tiedostetaan lähipalvelujen ja kotimaisen kysynnän merkitys. Ihmiset myös kaipaavat liikkeisiin ja kauppakeskusten hulinaan, Wilska sanoo.

Kotimaisuuden merkitys korostui Wiskan mukaan myös siinä, että kyselyn mukaan kiinnostus kotimaista verkkokauppaa kohtaan kasvoi ja kiinalaista verkkokauppaa kohtaan väheni.

Asiakkaat palaamassa myös kirppismyymälöihin

Kivijalkamyymälöissä verkkokirppisten hulinasta ei ole vielä tietoakaan, vaikka esimerkiksi Helsingin Paloheinän itsepalvelukirpputorin ovet ovat olleet auki koko kevään.

– Heti kun hallitus ilmoitti, että ravintolat ja muutkin vapautuu niin alkoi puhelin soida. Ihmiset ilmoittivat, että nyt otan sen myyntipaikan minkä peruin maaliskuun puolivälissä. Myös uusia paikanvuokraajia ja ohikulkijoita on ollut enemmän, mutta ei vielä niin paljon kuin yleensä toukokuussa, mutta toivoa on, sanoo itsepalvelukirpputori Paloheinän yrittäjä Paula Blomberg.

