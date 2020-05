Finnwatchin verovälttelykampanja on poikinut boikotteja ja suututtanut yrittäjiä – mistä on kyse ja kuka on oikeassa?

Finnwatch on kansalaisjärjestö, joka tutkii yritystoiminnan globaaleja vaikutuksia. Verovälttely on yksi sen esiin nostamista epäkohdista.

Etenkin Keskuskauppakamari on kommentoinut kipakasti kampanjaa.

Kansalaisjärjestö Finnwatchin verovälttelyn vastainen #430miljoonaa -kampanja on suututtanut etenkin suomalaista yrityskenttää. Yritysten etujärjestö Keskuskauppakamari onkin arvostellut kampanjaa kipakasti viime päivinä.

– En ole mistään muusta aiheesta saanut kauteni aikana niin paljon yhteydenottoja yrityksiltä kuin tästä Finnwatchin kampanjasta, sanoo Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi.

– Yritykset ja yrittäjät ovat loukkaantuneet siitä, että heidät on kampanjassa leimattu verovälttelijöiksi. Tämä kampanja leimaa rehelliset yritykset verovälttelijöiksi ja nimenomaan se on ollut loukkaavinta, Romakkaniemi korostaa.

Juho Romakkaniemen mukaan kiista ei ole Finnwatch vastaan Keskuskauppakamari vaan yrittäjät vain ihmettelevät kampanjan verovälttelyväitteitä. Matti Myller / Yle

Finnwatch on yritystoiminnan globaaleja vaikutuksia tutkiva kansalaisjärjestö. Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Finér kiistää väitteen yritysten leimaamisesta.

– Kampanja ei millään lailla leimaa ketään yrittäjiä verovälttelijöiksi. Me haluamme vain verotukseen reilut pelisäännöt kaikille. Yritämme oikeudenmukaisempaa verojärjestelmää, jotta ne joilla on enemmän mahdollisuuksia maksaa veroja, myös kantaisivat vastuuta enemmän. Yksi ongelmista on osinkojen verotus.

Finnwatchin kampanjan tukijoina on monta Ay-liittoa SAK:sta lähtien ja lukuisia kansalaisjärjestöjä. Hyväntekeväisyysjärjestöjen mukanaolo kampanjassa on suututtanut yrittäjiä sitäkin kautta, että monet yritykset tukevat näitä järjestöjä rahallisesti. Moni onkin jo ilmoittanut lopettavansa tukemisen tai ainakin harkitsevansa sitä.

– Se on valitettavaa, että lapsia auttavaa järjestöä rangaistaan verokiistelyn takia, Finér kommentoi.

Sonja Finérin mukaan Finnwatchilla ei ole huonoja eikä hyviä välejä Keskuskauppakamariin. Finnwatch

430 miljoonaa vuodessa

Finnwatchin kampanja sisältää 14 kohtaa. Päätavoitteet on estää aggressiiviseen verosuunnitteluun liittyvää voitonsiirtoa, tiivistää veropohjaa ja lisätä verotuksen läpinäkyvyyttä.

Kampanjan mukaan verovälttely maksaa Suomelle vähintään 430 miljoonaa euroa vuodessa ja että verotusmuutoksia tarvitaan niin kansallisesti kuin kansainvälisesti.

Romakkaniemen mukaan kampanjan julkilausutuista tavoitteista kansainvälisen verovälttelyn ehkäiseminen, verotuksen yhdenmukaistaminen ja kehitysmaiden vero-oikeudenmukaisuus ovat erittäin kannatettavia.

– Kuitenkin esiteltävät toimenpiteet, joilla saataisiin kyseiset 430 miljoonan verotulojen lisäykset, on laskettu lähinnä suomalaisten yritysten ja yrittäjien verojen rajusta kiristämisestä, joka ei liity verovälttelyyn, Romakkaniemi hämmästelee.

"Näyttää rumimmat puolensa"

Ulkopuolisin silmin vaikuttaa, että Finnwatch ja Keskuskauppakamari ovat ilmiriidassa. Näin varsinkin, kun Finnwatch kutsuu Keskuskauppakamarin kommentointia nettisivuillaan "painostuskampanjaksi". Molemmat osapuolet kuitenkin vakuuttavat, että riitaa ei ole ja käydään vain keskustelua.

– Finnwatchilla ei ole huonoja tai hyviä välejä Keskuskauppakamariin. Toivomme asiallista keskustelua asiasta, mutta meidän näkökulmastamme se on ollut muuta kuin asiallista, Finér sanoo.

Romakkaniemi puolestaan ihmettelee Finérin Finnwatchin sivuille kirjaamaa arviota Keskuskauppakamarista: "Veropohjan aukkoja puolustava edunvalvontakoneisto näyttää nyt rumimmat puolensa".

– Kuka nyt näyttää rumimmat puolensa, kun tällaista retoriikkaa pitää käyttää, Romakkaniemi kummastelee.