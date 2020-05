Vaikka ravintolat avautuvat hiljalleen, ei kaikille työntekijöille riitä töitä – kolme baarimikkoa kertoo, miltä tuntuu elää jatkuvassa epävarmuudessa

Oluthanat, terassit ja ravintolat avataan kesäkuun alussa kuukausia kestäneen koronasulun jälkeen. Paluuta normaaliin ei ole kuitenkaan odotettavissa, sillä ravintola- ja anniskelupaikkoja koskevat lukuisat rajoitukset, joita hallitus esitti tiistaina.

Ravintolakansaa suojellaan muun muassa puolittamalla asiakaspaikat ja sallimalla anniskelu vain iltakymmeneen. Terasseja asiakasmäärän rajoitus ei koske.

Vaikka terassit olisivat täynnä, töitä ei tule riittämään kaikille työntekijöille. Palvelualojen ammattiliitto PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällisen mukaan ravintola-alalla eletään nyt suuressa epävarmuudessa.

Ravintoloiden tapaan työntekijätkin joutuvat elämään kahden viikon sykleissä, Rönni-Sällinen toteaa. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru on kertonut, että hallitus arvioi rajoitusten tilannetta kahden viikon tarkastelujaksoilla.

Kysyimme kolmelta baarityöntekijältä, miltä kesä rajoituksineen heidän näkökulmastaan näyttää.

Moni elää taloudellisesti äärirajoilla

Oulun keskustassa sijaitsevan 1barin baarimestari Mika Luosujärvi on ollut lomautettuna jo maaliskuun alusta lähtien, ja kertomansa mukaan suu on jo pettuleipää täynnä. Pieni valonpilkahdus on todennäköisesti kesäkuun alussa alkava osa-aikainen työ.

– Vyötä on kiristetty äärimmilleen, mutta vielä varmaan pitää yksi pykälä kiristää, ennen kuin työaikoihin tulee järkeä, viimeiset kuukaudet aikuiskoulutustuen varassa elänyt mies kertoo.

Työajoilla Luosujärvi viittaa hallituksen esitykseen sulkea ravintolat kello 23. Hänen mukaansa 1barin kaltainen yökerho tekee tilinsä suurelta osin kello 21–02 välisenä aikana.

Matkailu- ja ravintola-alan etujärjestö MaRan puheenjohtaja Timo Lapin mukaan työntekijäpuolen taloudellinen asema on tilanteessa heikko.

– Moni elää pienillä työttömyyskorvauksilla, taloudellisesti äärirajoilla. Kun juttelee alan yrittäjien kanssa, he ovat hyvin huolissaan työntekijöistään.

Lappi sanoo, että mikäli ravintoloiden asiakaspaikoista saadaan täyttää vain puolet hallituksen esityksen mukaisesti, se on iso kolaus alan työntekijöille. Lapin mukaan työllisyyden näkymät paranisivat paljon, jos rajaa nostettaisiin 75 prosenttiin.

Niin kauan kuin rajoitukset ovat voimassa, uskoo Luosujärvi tekevänsä töitä osa-aikaisesti.

– Aukiolorajoitukset diskriminoivat ravintoloita, jotka tekevät bisneksen yöaikaan. Työkavereiden kanssa on ihmetelty, että tarttuuko korona hanakammin kello 23 jälkeen?

"Paluu normaaliin arkeen tämä ei missään nimessä ole"

Sotkamon keskustassa sijaitsevan Ravintola Kantiksen baarimikko Taru Hämäläinen on kiitollinen, kun hän 17. maaliskuuta alkaneen lomautuksen jälkeen palaa töihin ensimmäinen kesäkuuta.

– On mukava, kun pääsee porisuttamaan kanta-asiakkaita päivän polttavista kysymyksistä.

Taru Hämäläinen (etualalla) odottaa eniten kanta-asiakkaiden näkemistä. Vasemmalla kollega Essi Korhone Juho Viholainen

Osa-aikaisella sopimuksella töitä tekevä Hämäläinen uumoilee, että työtunteja on hänelle ainakin aluksi vähemmän kuin ennen koronaa. Talous on ollut tiukilla, sillä opiskelijan leipä ei ole muutenkaan leveä.

Työtuntien lisäksi häntä mietityttää, kuinka rajoitukset saadaan käytännössä toteutettua työpaikalla.

– Paluu normaaliin arkeen tämä ei missään nimessä ole.

Hämäläinen on hieman huolissaan siitä, millaisia vaikutuksia kello 23 aukiolorajoituksella voi olla. Hänestä ravintolat ovat paikkoja, joissa anniskelu on valvottua ja illanvietto turvallista.

– Mitä tapahtuu sen jälkeen, kun ravintola menee kiinni? Rupeavatko ihmiset pitämään kotibileitä vai juhlimaan puistoissa?

"Työttömyyskassan rahoilla voin joutua jatkamaan"

Baarimikon töitä Oulun Jumpru Pubissa tekevälle Matti Kämäräiselle ei riitä hommia vielä kesäkuussa, vaikka anniskeluravintola osin aukeaakin. Tilanne harmittaa Kämäräistä, jolle työyhteisö on kuin toinen perhe.

– Oletan, että heinäkuussa pääsen töihin. Samalla asennoidun, että työttömyyskassan rahoilla voin joutua jatkamaan.

Matti Kämäräisen työpaikan Jumpru Pubin portti on vielä lukittu, mutta kesäkuun alussa lukko avataan. Se ei kuitenkaan vielä tarkoita Kämäräiselle töitä. Marko Pinola / Yle

Kuten Taru Hämäläinen, on Kämäräinen huolissaan kello 23 aukiolorajoituksesta. Ennen esimerkiksi kerrostaloasujat siirtyivät hiljaisuuden alkaessa juhlimaan yökerhoihin, mutta nyt Kämäräinen arvelee, että juhlinta siirtyy kesäkuussa ravintoloiden ovien sulkeutuessa kerrostaloihin.

– Ei kesäkuussa ole vielä niin lämmintä, että porukka jäisi ulos jatkamaan juhlimista. Päähäni ei mahdu, miksi ihmiset ajetaan rajoituksilla tällaiseen tilanteeseen.

