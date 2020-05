Matkustajakone syöksynyt alas Pakistanissa – kyydissä 107 ihmistä

Pakistan International Airlinesin matkustajakone on pudonnut lähellä Karachin kaupunkia Pakistanissa. Toistaiseksi mahdollisista kuolonuhreista ei ole tietoa.

Lentokoneessa oli kyydissä 99 matkustajaa ja kahdeksan miehistön jäsentä, maan ilmailuviranomaiset kertovat. Lahoresta ilmaan noussut kone putosi alustavien tietojen mukaan asuinalueelle lähelle Karachin lentokenttää.

Seppo Suvela / Yle

Uutistoimisto AP:n haastattelemien silminnäkijöiden mukaan Airbus A320 -kone vaikutti yrittävän laskeutumista kaksi tai kolme kertaa ennen kuin se syöksyi lentokenttää reunustavalle asuinalueelle.

Arkistokuvaa Pakistan International Airlinesin A320 -matkustajakoneesta. imago/Aviation-Stock/ All Over Press

Paikallinen asukas Abdul Rahman kertoi AP:lle, että matkustajakone teki ainakin kolme kierrosta lentokentän yllä ennen törmäystä asuinrakennuksiin.

Turmapaikan suunnasta on noussut savua ja sinne on lähetetty ambulansseja. Raunioista on pakistanilaislähteiden mukaan kaivettu parikymmentä ihmistä, osa hengissä (siirryt toiseen palveluun).

Pakistan aloitti matkustajalentoliikenteen uudelleen viime viikonloppuna, kun koronaviruspandemian takia määrättyjen matkustusrajoituksia höllennettiin.

Uutinen täydentyy.

Lähteet: Reuters, AP