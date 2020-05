Suomen, Ruotsin ja Norjan puolustusyhteistyötä lisätään – ilmavoimat harjoittelevat jo nyt yhdessä

Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyö (siirryt toiseen palveluun) on hyvin tiivistä, ja Suomessa pohditaan nyt, miten yhteistyötä myös Norjan kanssa voitaisiin laajentaa.

Eduskunnan puolustusvaliokunta saa ensi viikolla puolustusministeriön virkamiesten selvityksen Suomen, Ruotsin ja Norjan puolustusyhteistyöstä.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) puhuu Norja-yhteistyöstä vielä varovaisesti.

– Hallitusohjelmaan on kirjattu, että myös Norjan kanssa yhteistyötä lisätään. Tästä on nyt tällä hetkellä pohdinta päällä, että miten voisimme Norjan kanssakin yhteistyötä lisätä. Meillä ei ole vielä mitään valmista kerrottavaa siitä, mutta varmaan myöhemmin tänä vuonna, Kaikkonen kuvaa yhteistyökeskustelujen tilannetta.

Suomen, Ruotsin ja Norjan puolustusministerit (siirryt toiseen palveluun) keskustelivat viimeksi keskiviikkona muun muassa koronatilanteesta, tulevista harjoituksista ja yhteistyökuvioista. Kaikkosen mukaan uusia päätöksiä ei tehty, mutta yhteydenpitoa jatketaan.

Pohjoisilla alueilla yhteistyö jo arkipäivää

Kolmen Pohjoismaan puolustusyhteistyön luontevaa aluetta löytyy pohjoisen yhteisillä raja-alueilla. (siirryt toiseen palveluun)

- Siellä yhteistyö on tietysti luontevinta. Meillä on siellä yhteistä raja-aluetta ja toden totta ilmavoimat siellä harjoitteleekin jo varsin tiiviisti. Se on tietysti luontevaa yhteistyöaluetta jo tälläkin hetkellä, Kaikkonen toteaa.

Koronatilanne ei ole estänyt ilmavoimien yhteisiä harjoituksia.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) arvioi koronakriisin hidastavan mutta ei pysäyttävän puolustusyhteistyötä. Petteri Juuti / Yle

Puolustusministeri Kaikkosen mukaan osa kansainvälisistä harjoituksista on jouduttu perumaan koronan vuoksi.

– Mutta varsinkin ilmavoimat ja merivoimat ovat pystyneet aika lailla entiseen tapaan harjoittelemaan. Esimerkiksi Suomen, Ruotsin ja Norjan välillä pohjoisella alueella ilmavoimien harjoittelu jatkuu aika lailla entiseen tapaan ja se on itse asiassa ollut aika aktiivista, Kaikkonen kertoo.

Norjan Nato-jäsenyys lisämauste yhteistyölle

Norja-yhteistyölle oman sävynsä tuo se, että Norja on Nato-maa, kun Suomi ja Ruotsi ovat edelleen sotilaallisesti liittoutumattomia.

Puolustusministeri Kaikkosen mielestä Norjan Nato-jäsenyys ei ole este yhteistyölle.

– Olen varma, että Suomi voi tehdä Norjan kanssa yhteistyötä myös puolustuksen saralla ottaen totta kai huomioon tämän Norjan Nato-jäsenyyden tuoman lisämausteen, Se totta kai erottaa meitä ja vaikuttaa asiaan, mutta ei se yhteistyötä sinällään estä, Kaikkonen linjaa.

Suojattu videoyhteys Pohjoismaiden neuvotteluissa

Koronatilanne on tuonut omat haasteensa myös puolustusvoimien kansainväliselle yhteistyölle.

Puolustusministeri Kaikkonen kertoo, että Pohjoismaiden välillä vuoropuhelu toimii koronaoloissakin.

– Meillä on Pohjoismaitten kesken tällainen suojattu videokuva-ääniyhteys, millä pystymme neuvottelemaan keskenämme. Tätä on jonkun verran hyödynnetty. Yhteistyö jatkuu, vaikka korona oman mausteensa siihen tuokin, Kaikkonen kertoo.

Koronakriisi on puolustusministeri Kaikkosen mukaan näkynyt myös kansainvälisessä puolustusyhteistyössä.

– Jonkun verran se voi käytännön yhteistyötä hidastaa mutta ei pysäyttää kuitenkaan, Kaikkonen uskoo.

Uudet alokkaat palvelukseen heinäkuussa

Suomessa puolustusvoimat on Kaikkosen mielestä selvinnyt hyvin koronan vastaisessa taistelussa (siirryt toiseen palveluun). Heinäkuussa saapuva seuraava alokaserä voidaan Kaikkosen mukaan ottaa aivan suunnitellun aikataulun mukaisesti vastaan.

– Voi sanoa, että puolustusvoimat on erinomaisesti onnistunut omassa koronatorjunnassaan. Meillä on todella vähän koronaan sairastuneita varusmiehiä ja kantahenkilökuntaa. Tämä on pystytty pitämään oikein hyvin aisoissa ainakin tähän mennessä, mutta vaara ei tietysti ole vielä täysin ohi, Kaikkonen arvioi.

Puolustusvoimissa on ollut käytössä malli, jossa varusmiehet on jaettu kolmeen eri joukkoon. Kaikkosen mukaan tämä on ollut yksi keskeinen keino, millä koronaa on onnistuttu torjumaan varuskunnissa.

– Voi rautalangasta vääntäen sanoa, että kun porukka A on kasarmilla, porukka B on metsässä ja porukka C on vielä kotona lomilla. Nämä kolme joukkoa sitten rotatoi, kiertää keskenään ja heidät pidetään erossa toisistaan, Kaikkonen kuvailee.

Koronakriisin opetuksena Kaikkonen nostaa esille huoltovarmuuden tärkeyden.

– Huoltovarmuuteen on totta kai syytä kiinnittää kaikissa oloissa huomiota ja siihen, että olemme valmiita kohtaamaan erilaisia kriisejä. Tämä pandemiakaan ei ole ensimmäinen eikä varmaan viimeinenkään vastoinkäyminen, mikä maatamme ja maanosaamme kohtaa, Kaikkonen huomauttaa.

Lue myös:

Lapissa osallistutaan kevään suurimpaan lentotoimintaharjoitukseen