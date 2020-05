Muslimien ramadan on ohi – itähelsinkiläinen Hellstenin perhe päättää paaston ja avaa grillikauden

Nadia Hellstenillä on tapana rukoilla viisi kertaa päivässä, mutta ramadanin eli muslimien paastokauden aikana hän on rukoillut tavallistakin enemmän.

Itähelsinkiläisen perheen kodin yläkerrassa on rauhallinen pieni huone, jonka lattialle hän levittää matot rukoilun ajaksi. Seuraan liittyvät hänen lapsensa, kahdeksanvuotias Rayan ja viisivuotias Lilyan.

Lapset katsovat mallia äidin liikkeistä, kun hän liikuttaa käsiään rukouksen tahdissa, ja vuoroin kumartuu lattialle ja nousee taas seisomaan. Koraani lepää alustalla rukoilijoiden ja mekan välissä.

Nadia käyttää huivia ainoastaan silloin, kun hän rukoilee. Video: Ulla Malminen, still-kuva: Silja Viitala / Yle.

On paaston eli ramadanin viimeinen päivä. Kuukauden ajan Nadia on syönyt ja juonut ainoastaan auringon laskun ja nousun välisenä aikana. Keho on siinä määrin väsynyt, että kuntosalilla käyminen ja zumba-tunnit ovat jääneet.

Vaikka paastoaminen on raskasta, se on Nadian mielestä vuoden paras kuukausi.

– Ramadanin aikana keskityn erityisesti hengellisyyteen ja omaan suhteeseeni Jumalan kanssa.

Nadia, Liliya ja Rayan rukoilevat kasvot käännettyinä kohti Mekkaa. Silja Viitala / Yle

Nadia paastosi ensimmäistä kertaa Marokossa täyden kuukauden 11–vuotiaana, kun hän oli saanut ensimmäiset kuukautisensa. Usein myös pojat aloittavat paastoamisen tultuaan murrosikään.

Kuukautisten aikana tyttöjen ja naisten ei tarvitse paastota. Myös raskaana olevat ja imettävät naiset voivat jättää paaston väliin.

– Näin siksi, että keho ei rasitu liikaa silloin, kun se tarvitsee riittävästi nestettä ja energiaa. He voivat paastota vastaavan ajan myöhemmin vuoden aikana, Nadia kertoo.

Liliya ja Rayan odottavat jo, koska hekin pääsevät paastoamaan. Rayan on saanut jo kokeillakin yhden päivän paastoa. Silja Viitala / Yle

Jo pienenä lapsena Nadia odotti innokkaasti, että saisi paastota. Hänen äitinsä antoi hänen harjoitella ensin puoli päivää kestävillä paastoilla, joita pidettiin kahtena peräkkäisenä päivänä.

– Äiti selitti minulle, että kun ne lasketaan yhteen, olen paastonnut kokonaisen päivän. Olin niin ylpeä siitä!

Nadian omat lapset ovat vielä liian nuoria paastoamaan, mutta he haluavat tehdä niin, kun ovat tarpeeksi vanhoja.

Nadia Hellsten on kotoisin Marokon Casablancasta. Silja Viitala / Yle

Liliya on saanut uudet vaatteet Id al-Fitr -juhlaa varten. Silja Viitala / Yle

Myös 8-vuotias Rayan Hellsten on käynyt etäkoulussa tämän kevään ajan. Silja Viitala / Yle

Ramadanin aikana Hellstenin perheen arki on jatkunut tavalliseen tapaan. Nadia työskentelee Diakonissalaitoksella yhteisötyöntekijänä. Hän auttaa ulkomailta tulleita paperittomia ihmisiä hoitamaan asioitaan Suomessa.

Lisäksi lasten koulusta ja kotitöistä on huolehdittava, mutta niistä myös perheen isä Mathias Hellsten kantaa suuren vastuun.

Mathias vie pyykkejä viikattavaksi, Nadia, Rayan ja Liliya seuraavat vierestä. Silja Viitala / Yle

Ramadanin viettoon kuuluu myös hyväntekeväisyys. Monet muslimit keräävät rahaa vähävaraisille perheille, jotta kaikilla olisi varaa juhlia paaston päätyttä. Nadia on järjestänyt keräyksen ja lähettänyt rahaa Marokkoon, josta hän on kotoisin.

Paasto päättyy Id al-Fitr -juhlaan

Tänään sunnuntaina ramadan on päättynyt ja muslimit viettävät sen kunniaksi Id al-Fitr -juhlaa.

Hellstenin monikulttuurisessa perheessä kaikki ottavat osaa perinteeseen.

Pöytään katetaan marokkolaisia herkkuja. Lapsille on hankittu uudet vaatteet ja lahjoja. Nadian ja Lilyan kädet on koristeltu hennakuvioilla.

Rayan ja Liliya auttavat äitiään sunnuntain herkkupöydän valmistelussa. Myös pienet maistiaiset kelpaavat lapsille. Silja Viitala / Yle

Nadia valmistelee jo lauantaina sunnuntain ruokia. Marokkolaiset makeat leivokset on ostettu kaupasta. Silja Viitala / Yle

Nadian ja Liliyanin kädet on koristeltu hennalla Id al-Fitr -juhlaa varten. Silja Viitala / Yle

Tavallisesti Hellstenien koti täyttyy ystävistä ja sukulaisista juhlapäivänä, mutta tänä vuonna sitä vietetään vain oman ja Nadian siskon perheen kesken. Näin pidetään kiinni koronan vuoksi asetetusta kymmenen henkilön kokoontumisrajoituksesta.

Rayan, Mathias, Liliya ja Nadia Hellsten istuivat sunnuntaina marokkolaisen herkkupöydän ääreen. Vieraaksi odotettiin perheen lähipiiriä. Silja Viitala / Yle

Koronan vuoksi moskeijat ovat kiinni, joten muslimiperheet eivät ole kokoontuneet niihin rukoilemaan.

Sen sijaan Hellstenien perheessä aloitettiin grillikausi, sillä ramadanin aikana ei voitu grillata kauniista kevätsäästä huolimatta.

Tänään Hellstenit herkuttelevat aamusta iltaan.

Nadia ja Liliya nauttivat sunnuntaina marokkolaisen herkkupöydän antimista. Monikielisessä perheessä nauratti sanojen pistachios ja moustache samankaltaisuus. Silja Viitala / Yle

Tältä näyttää herkkupöytä marokkolaiseen tapaan. Silja Viitala / Yle

Marokosta asti tuotu minttutee tuoksuu voimakkaasti mintulta. Teetä nautitaan hekkupöydän antimien kera. Silja Viitala / Yle

Id al-Fitr-juhla jatkui Hellstenien perheen osalta grillaamisella ja läheisten tapaamisella. Koronavirus on kuitenkin rajoittanut juhlimista ja pitää perheen tänä vuonna kotona. Silja Viitala / Yle

