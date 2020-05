Suomen pohjoisimman rajan asukkaat ja yritykset toivovat Norjan rajan avaamista – yrittäjäyhdistys: "Elinkeinot ovat hädässä"

Koronaviruksen takia tehdyt rajoitukset ovat vaikuttaneet rajanylityksiin jo noin kaksi kuukautta myös Suomen ja Norjan rajalla.

Karigasniemeläinen Jouni-Esa Nousuniemi kertoo rajoitusten näkyvän rajakylässä liikenteen vähenemisenä. Norjalaisasiakkaita ei enää juuri kaupassa näy, vaikka tavallisesti valtaosa rajakauppojen asiakkaista tulee rajan toiselta puolen. Nousuniemellä puolestaan on ollut tapana käydä viikoittain Norjan puolella kaupassa ja tapaamassa sukulaisia. Nyt se ei ole ollut mahdollista.

– Eniten ikävoin sukulaisia ja tuttavia, joita en ole päässyt nyt kahteen kuukauteen tapaamaan, kertoo Nousuniemi.

Rajakylissä maiden väinen raja on tavallisesti ollut lähes huomaamaton. Sukulaisia ja perhettä voi olla rajan molemmin puolin. Nousuniemestä on erikoista, että naapurikylään ei pääse, mutta Etelä-Suomeen voi lähteä.

– Kyllähän se tuntuu erikoiselta, se on totta. En ole kuullut, että tautia olisi tässä rajalla. Suomessa kyllä saa lähteä tästä etelämmäksi. Minun mielestäni rajan ei tarvitsisi enää olla kiinni, mutta se on minun näkemykseni.

Yrittäjä: "Tilanne on ihan hirvittävä"

Yritykset kaipaavat asiakkaitaan rajan toiselta puolelta. Tenolaakson yrittäjät -yhdistyksen puheenjohtaja Vuokko Mikkola Utsjoelta on kirjoittanut Suomen johtaville poliitikoille, että nyt olisi aika neuvotella raja auki. Hän sanoo, että elinkeinot ovat hädässä ja tilanne rajakunnissa on hirvittävä.

– Kaupat on kiinni ja ravintolat eivät pysty toimimaan. Kyllä jostakin päin pitää lähteä aukomaan näitä rajoja, ihan huomattavasti, sanoo Mikkola.

Myös lappilainen kansanedustaja Kaisa Juuso (PS.) vaatii vapaan liikkuvuuden palauttamista Norjan ja Suomen rajalle. Juuso sanoo rajakauppaa tekevien yritysten tilanteen olevan kriittinen rajakaupan tyrehdyttyä. Hän nostaa esille EU-komission ohjeet ja suositukset.

– Koska epidemiologinen tilanne Suomessa ja Norjassa on samanlainen, eivät rajatarkastukset Suomen ja Norjan rajalla ole enää välttämättömiä. Hallituksen tulee pikaisesti aloittaa neuvottelut Norjan kanssa liikkumisrajoitusten poistosta, vaatii Juuso.

Juuso on tehnyt asiasta kirjallisen kysymyksen hallitukselle (siirryt toiseen palveluun) keskiviikkona.

Suomi noudattaa komission suosituksia

Suomen hallitus on tehnyt rajasuosituksensa 14. kesäkuuta asti. Viime viikolla EU-komissio julkisti uudet ohjeet EU-maasta toiseen tapahtuvaan matkustukseen.

– Jos maat ovat samassa tilanteessa, niin silloin rajoituksia voidaan lähteä purkamaan, sanoi sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) viime viikolla.

Tärkeintä on kuitenkin edetä terveys edellä, vaikka rajoituksilla on sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia.

Ministeri Ohisalo neuvotteli rajatarkastuksista sekä EU:n sisäministerien että pohjoismaisten kollegojen kanssa. Hänen mukaansa Suomi noudattaa komission suosituksia.

– Pohjoismaisilla ministereillä on hyvin yhteisymmärrystä siitä, että rajoituksia on purettava vähän kerrassaan ja epidemiatilannetta tarkasti seuraten. Myös siirtymä näistä tiukoista rajoitustoimista kohti testaamiseen, jäljittämiseen ja eristämiseen perustuvaa hybridistrategiaa on alkanut kaikissa Pohjoismaissa, sanoo ministeri Ohisalo.