Vantaalla päiväkodissa lapsella todettu koronatartunta – virukselle altistunut 25 muuta lasta ja 5 työntekijää

Vantaalla Korsossa sijaitsevassa Touhula-päiväkodissa lapsella on todettu koronavirustartunta.

Touhula-päiväkotiketjun tiedotteen mukaan tiedossa ei ole muita tartuntoja tällä hetkellä.

Touhula korsossa on hoidossa 48 lasta. Työntekijöitä on yhdeksän. Mahdolliset altistumiset ovat tapahtuneet tiistaina 19. toukokuuta.

Nyt tiedossa on, että päiväkodissa tartunnalle on altistunut 25 lasta ja viisi työntekijää. Tartunnan saanut lapsi on määrätty eristykseen ja tartunnalle altistuneet on asetettu karanteeniin.

Päiväkodista on oltu altistuneiden perheisiin yhteydessä.

– Olemme välittäneet vanhemmille Vantaan terveysviranomaisten ohjeet ja neuvoneet ottamaan yhteyttä matalalla kynnyksellä terveydenhoitoon, jos koronalle tyypillisiä oireita ilmaantuu, Touhulan viestintäjohtaja Ossi Ahto toteaa tiedotteessa.

Touhula Korso ja Vantaan kaupunki sopivat yhdessä jatkotoimenpiteistä. Päiväkoti pysyy viranomaisten ohjeiden mukaisesti auki.

Tällä viikolla Uudellamaalla useissa kouluissa on todettu koronatartuntoja ja kymmeniä oppilaita sekä henkilökunnan jäseniä on asetettu altistumisen takia karanteeniin.

