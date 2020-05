Promoottori Aino-Kuutamo Uusitorpan vuodesta piti tulla kaikkien aikojen paras – sitten kaikki meni uusiksi Antti Tuiskun stadionkeikoista lähtien

– Terve Arttu!

Aino-Kuutamo Uusitorppa puhuu laulaja Arttu Wiskarin kanssa videopuhelua helsinkiläisessä puistossa. Korona on siirtänyt promoottorin työt levy-yhtiö Warner Musicin toimistolta kotiin sekä sen lähistön puistoihin ja merenrantaan.

Promoottori Aino-Kuutamo Uusitorppa piti videopalaveria Arttu Wiskarin kanssa, joka oli kotona ranskanbuldoggi Bonzo sylissään. Jyrki Lyytikkä / Yle

Uusitorppa, 35, hoitaa markkinointia monelle eturivin artistille, joihin kuuluvat Wiskarin lisäksi esimerkiksi Lauri Tähkä.

Fanitytöstä on kasvanut vuosien varrella suomalaisen musiikkialan taustavaikuttaja.

Vuosi alkoi lupaavasti, kun Antti Tuisku julkaisi paljon puhetta herättäneen uskonnollisen teema-albuminsa. Uusitorppa oli ideoimassa, kuinka laulaja saatiin koko kansan huulille. Vuoden piti huipentua Tuiskun Olympiastadionin keikkoihin. Sitten tuli korona.

Markkinoinnin ammattilaista harmittaa. Silti hän pyrkii pitämään tunnelman positiivisena.

Korona-ajassa musiikin merkitys ihmisten mielen kohottajana on kasvanut entisestään.

– Musiikin ja artistien voima on uskomaton. Nyt kun saan olla mukana artistien tarinassa ja kulkea siinä rinnalla ja seurata, mitä ihmiset siitä saa, niin se on aika mieletöntä, Uusitorppa hehkuttaa.

Fanitusta Hurriganesista Hansoniin

Aino-Kuutamo pläräili pienenä mielellään isänsä levyhyllyä. Valinnan varaa oli koko seinän kattavassa cd-valikoima, sillä isä on musiikkiin erikoistunut toimittaja.

Ensimmäinen ihastus oli kotimainen Hurriganes. Miehistä viis, mutta musiikki oli tarttuvaa. Ala-asteella tuli Abba, jota fiilisteltiin tyttöporukalla. Astetta vakavampi fanittaminen alkoi Aikakoneesta.

Kuudennen luokan keväällä fanittaminen siirtyi seuraavalle tasolle. Leirikoulussa silmiin osui amerikkalaisbändi Hansonin musiikkivideo. Saman luokan pojat ihastelivat yhtyeen hyvännäköistä laulajatyttöä.

– Isä selvitti, että kyllä ne on veljeksiä kaikki, Uusitorppa nauraa.

– Osa artisteista oli aikoinaan ihmeissään, kun yhtäkkiä radio-, tv- ja lehtihaastattelujen rinnalle nousivat esimerkiksi Snapchat-haastattelut, promoottori Aino-Kuutamo Uusitorppa kertoo. JyrkiLyytikkä / Yle

Teini-ikäinen Aino-Kuutamo hurahti Hanson-bändiin täysin. Fanittamisen kautta löytyi myös uusia kavereita, joiden kanssa tyttö kirjoitti kirjeitä ja rustasi fanikirjoja.

Jyrki-ohjelman kuvauksissa Helsingin Lasipalatsin edessä hän tapasi yhtä innokkaan fanin Pepin. Peppi Puljujärvi on edelleen Uusitorpan läheisin ystävä ja hän on päätynyt samanlaisiihin töihin Mikael Gabrielin manageriksi.

– Hanson on tuonut paljon ja pelastanut paljolta. Se musiikki kanavoi tunteita ja auttoi elämän vaikeissa tilanteissa. Se toi myös iloa ja ne tunteet ovat edelleen tuolla syvällä.

Äidillinen ote

Uusitorppa päätyi promoottoriksi osittain sattumalta. Lukion jälkeen hän kirjoitti freelance-toimittajana musiikkiin liittyviä juttuja esimerkiksi Suosikkiin.

Vuonna 2011 hän teki taustahaastattelua musiikkivaikuttaja Asko Kallosesta Warner Musicilla. Yhtäkkiä Uusitorppa huomasi, että häntä haastateltiinkin mahdollista promoottorin työtä varten. Parin kuukauden päästä hän aloitti uudessa pestissä.

Ensimmäiset markkinoitavat levyt olivat iskelmäartisteilta Annika Eklundilta ja Juha Metsäperältä. Sen jälkeen mukaan tulivat Jippu ja Paula Koivuniemi sekä Arttu Wiskari ja Suvi Teräsniska. Artistikattaus on sittemmin laajentunut pop-musiikin puolelle artisteihin kuten Benjamin ja Pete Parkkonen.

Nykyisin Aino-Kuutamo Uusitorpan virallinen titteli on Senior Promotion & Influencer Manager. Sanahirviö tarkoittaa hänen kohdallaan kokeneempaa promoottoria.

Artistien tiedottamisen ja markkinoinnin lisäksi hän pitää myös yhteyksiä vaikuttajiin, joihin kuuluvat esimerkiksi paljon nuorta yleisöä keräävät tubettajat.

Normaalioloissa Uusitorppa kiertää artistien kanssa esittelemässä uutta musiikkia radiokanavilla. Keväisin on puolestaan gaalahumua mihin kuuluvat Emma-gaala, Iskelmä-gaala ja Radiogaala.

Kaikissa tilaisuuksissa Uusitorppa pitää huolen artisteista, että nämä tietävät olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Ja tietenkin mahdollisimman edustavina.

Promoottori Aino-Kuutamo Uusitorppa piti huolta Lauri Tähkän esiintymisasuista Iskelmä-gaalassa Tampereella helmikuussa. Jani Aarnio / Yle

Promoottorin työssä riittää säätämistä, sillä tilanteet muuttuvat ja artistit ovat erilaisia persoonia. Aina kaikki ei mene kuin Strömsössä.

– Välillä tv-esiintymiseen on menty suoraan sairasvuoteelta, ja joskus artisti on jäänyt satamaan, kun laiva on lipunut ohi.

– Joskus haasteena on ollut sekin, että artisti kieltäytyy käyttämästä kalenteria. Artisteja on myös pitänyt herätellä aamuhaastatteluihin, ja on käynyt niinkin, että herättelystä huolimatta on nukuttu pommiin.

Markkinoinnin ammattilaisena Uusitorppa ei halua paljastaa, kuka artisteista on enemmän huollettava kuin toinen.

Hän sanoo olevansa äidillinen tyyppi, mikä sopii työnkuvaan.

– Kylään tulevat kaverit sanovat, että ei sun tartte koko aikaa höösätä ja ei tarvitse kysellä, tarvitsenko teetä tai iltapalaa, Uusitorppa nauraa.

Täydellinen vuosi peruttu

Vuosi 2020 alkoi Aino-Kuutamo Uusitorpalla perhoset vatsan pohjalla kutittaen. Tästä tulisi hänen uransa paras vuosi tähän mennessä.

Syynä oli ennen kaikkea Antti Tuisku.

Suomen suosituimpiin pop-artisteihin kuuluvan Tuiskun tiimi tiesi jo etukäteen, että paluulevy Valittu kansa tulisi kohauttamaan uskonnollisilla viittauksillaan. Uusitorpan tehtävänä oli varmistaa, että Tuisku tekee täydellisen median haltuunoton. Ja näin kävi.

Vuoden oli tarkoitus huipentua kahteen konserttiin Helsingin Olympiastadionilla. Täydellinen vuosi romuttui koronaan.

– Teinivuosien suosikkibiisien lisäksi korona-aikana on tullut kuunneltua paljon myös podcasteja. Niitä kuuntelen aina kotona siivotessa, mitä on tullut vapaa-ajalla tehtyä paljon, kertoo promoottori Aino-Kuutamo Uusitorppa. Jyrki Lyytikkä / Yle

Artistille itselleen pettymys oli valtava. Tuisku kertoi Vappu ja Marja Live -ohjelman haastattelussa (siirryt toiseen palveluun) itkeneensä päiviä unelmansa murtumista.

Konserttien siirtyminen ensi vuodella harmittaa myös promoottoria. Uusitorppa on ollut Tuiskun lisäksi tukena myös muille artisteille, kun suunnitelmat ovat menneet uusiksi.

Oma jaksaminenkin on ollut korona-aikana koetuksella.

– Alussa olo tuntui turhautuneelta ja välillä yksinäisyys iski. Olen sen verran sosiaalinen tyyppi, että kaipaan ihmiskontakteja. Yksi asia mitä todella odotan on se, että pääsen halaamaan läheisiä ja työkavereita.

Fanipuhelin kaivettiin naftaliinista

Korona on iskenyt musiikkialaan vakavasti. Investointipankki Goldman Sachs arvioi (siirryt toiseen palveluun), että musiikkialan tulot tippuvat tänä vuonna maailmanlaajuisesti 25 prosenttia. Tappiot tulevat etenkin peruuntuneista keikoista ja festareista.

Musiikin kuunteleminen ei ole sen sijaan hävinnyt mihinkään. Päinvastoin. Koronakaranteeni on lisännyt radion kuuntelua ja musiikin suoratoistopalvelu Spotify on saanut miljoonia uusia asiakkaita.

Tästäkin huolimatta maailmantähdet Lady Gagasta lähtien ovat siirtäneet albumeidensa julkaisua myöhempään ajankohtaan. Suomessa vastaavaa ei ole laajemmin tapahtunut.

– Julkaisusuunnitelmat ovat lähtökohtaisesti pysyneet entisellään. Olen jopa huomannut, että monella artistilla on alkanut luovuus kukkia, Uusitorppa kertoo.

– Antti on kaikkea muuta kuin tylsä ja kapeakatseinen, sanoo Antti Tuiskun promootiota jo seitsemän vuotta hoitanut Aino-Kuutamo Uusitorppa. Kuva on otettu ennen korona-aikaa. Heikki Salonen

Koska alkuperäiset suunnitelmat ovat menneet uusiksi, Uusitorppa on joutunut käyttämään mielikuvitusta ja luovuutta miettiessään artistiensa musiikin markkinointia. Haastattelut on toteutettu pääosin puhelimella tai videoyhteydellä, ja artistit ovat esitelleet uutta musiikkiaan nettikeikoilla.

Naftaliinista on kaivettu myös fanipuhelin, jossa artistit vastailevat fanien kysymyksiin. Esimerkiksi tänään sunnuntaina puhelimen päässä on neljän vuoden tauon jälkeen uutta musiikkia julkaiseva laulaja Erin.

– Muistan, että joillain artisteilla oli fanipuhelin teinivuosinani. Ne olivat silloin kovia juttuja, Aino-Kuutamo Uusitorppa nauraa.

Usein artistit päätyvät pitämään albumin julkaisun ja kiertueen jälkeen kunnon tauon. Hetken hengähdys voi tulla myös pakon edessä. Esimerkiksi Antti Tuisku kertoi ennen tauolle jäämistään, että julkinen pyöritys oli uuvuttanut hänet.

Nyt korona toi paussin yllätyksenä ja pyytämättä. Uusitorpan mukaan se voi monen artistin kohdalla olla hyvä asia ihan jo markkinoinninkin kannalta.

– Yleisesti uskon, että etäisyyden ottaminen omaan työhön tekee silloin tällöin hyvää.

– Tauot ovat hyviä asioita. Jos on koko ajan esillä, se vie tehoa sanottavalta. Antin kaltaisen artistin kohdalla julkisuutta pitää annostella, koska hänet halutaan moneen paikkaan. Naama voi alkaa kulua väärällä tavalla ja se voi ärsyttää ihmisiä.

– Mietin jatkossa, voiko tietyt palaverit hoitaa etänä. Mutta olen kyllä sen verran sosiaalinen tyyppi, että kaipaan ihmiskontakteja, korona-ajasta huolimatta kiireinen promoottori Aino-Kuutamo Uusitorppa tuumaa. Jyrki Lyytikkä / Yle

Musiikin merkitys on korostunut karanteenissa puutuneille ihmisille. Kappaleet ovat tuoneet lohtua ja tsempanneet jatkamaan eteenpäin. Moni on päätynyt fiilistelemään vanhoja suosikkilevyjään.

Uusitorppa on kuunnellut fanittamansa Hansonin lisäksi teinivuosien suosikkipoikabändejä Backstreet Boysia, Westlifea ja Boyzonea.

– Nostalgiset biisit vievät suoraan tiettyihin hetkiin ja muistuttavat esimerkiksi ystävien kanssa koetuista seikkailuista. Niistä tulee tuttu ja turvallinen olo.

Kuutamo jää mieleen

Aino-Kuutamo Uusitorppa poseeraa kuvissa tottunein elkein. Promoottorina hän on ollut mukana artistien kuvauksissa ja tietää sosiaalisen median ammattilaisena myös omat parhaat kuvauskulmansa.

– Rentona kuin rautakanki, Uusitorppa nauraa.

Uusitorppa puhuu tauotta hymy huulillaan. Hän tietää, kuinka luodaan ympärille hyvää tunnelmaa. Toisaalta se ei ole ihme, sillä hän on markkinoinnin ammattilainen.

Hän tekee kaikkensa artistiensa eteen. Suunnitelmissa ei ole ryhtyä manageriksi eli sopimusneuvottelijaksi, kuten monet alalla pitkään olleet tekevät.

– Toivottavasti palaamme normaaliin arkeen mahdollisimman pian. Odotan, että pääsen halaamaan läheisiä ja työkavereita, promoottori Aino-Kuutamo Uusitorppa sanoo. Jyrki Lyytikkä / Yle

Artisteja markkinoivalle on etua myös sopivasta nimestä. Aino-Kuutamo jää varmasti mieleen ja herättää keskustelua.

Mistä tulee siis erikoinen nimi Kuutamo?

Toimittajavanhemmat halusivat antaa tyttärelleen kauniin suomalaisen nimen.

– Vanhempani ovat puhuneet siitä, miten kaikki nimeni sointuivat hyvin yhteen. Ristiäisissäni pappi piti kuulemma hienon puheen siitä, että kuu on feminiininen elementti.

Tuttujen kesken hän on Kuutis.