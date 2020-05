Herätys: Lisää puolustusyhteistyötä Norjan kanssa, uusi puhelusovellus houkuttaa sijoittajia, "koronaperheestä" helpotusta läheisyydenkaipuuseen Italiassa

Suomi, Ruotsi ja Norja puolustusyhteistyössä

Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyö on hyvin tiivistä, ja puolustusministeri Antti Kaikkosen (kesk.) mukaan Suomessa pohditaan nyt, miten yhteistyötä myös Norjan kanssa voitaisiin laajentaa. Eduskunnan puolustusvaliokunta saa ensi viikolla puolustusministeriön virkamiesten selvityksen Suomen, Ruotsin ja Norjan puolustusyhteistyöstä.

Piilaaksossa kohistaan Clubhouse-sovelluksesta

Clubhousessa ihmiset voivat törmätä keneen tahansa. Sovellus pyrkii tuomaan yllättävät kohtaamiset takaisin ihmisten arkeen. Näyttelijä Ashton Kutcher on yksi Clubhousen ensimmäisistä käyttäjistä. Hilma Toivonen / Yle ja Mike Wulf / AOP

Maineikas pääomasijoitusyhtiö Andreessen Horowitz sijoitti viime viikolla 10 miljoonaa dollaria kehitysvaiheessa olevaan sovellukseen, jossa ihmiset voivat jutella ikään kuin konferenssipuhelussa. Sijoituksen myötä Clubhouse-nimisen sovelluksen arvoksi arvioitiin 100 miljoonaa dollaria. Vielä ei ole tiedossa, koska Piilaaksoa puhuttava sovellus tulee kaikkien ladattavaksi.

Pandemian tuomaa yksinäisyyttä voi lievittää "koronaperheellä"

Taiteilija Riikka Vainio hakee inpiraatiota töihinsä usein roomalaisista puistoista. Eristysaikana naapuripariskunnan tapaaminen oli hänelle henkireikä. Jenna Vehviläinen / Yle

Roomassa asuva taiteilija ja kulttuurituottaja Riikka Vainio on lievittänyt pandemian aiheuttamaa eristystuskaa muodostamalla naapurin miespariskunnan kanssa "koronaperheen". Hän on saanut yhteisellä kokkauksella, viininjuonnilla ja pedikyyreillä tervetullutta läheisyyttä. Kaikkea ei silti ystävyyssuhteilla voi korvata, ja Vainio lievittää levotonta oloaan ja seksuaalisia turhautumiaan kirjoittamalla eroottissävytteistä koronapäiväkirjaa. Sekä Italiassa että naapurimaassa Espanjassa käydään nyt keskustelua siitä, miten seksiä on viisasta alkaa taas harrastaa karanteenirajoitusten lieventyessä.

Viikonloppu enimmäkseen poutainen ja lämmin

Korkeapaineen myötä viikonloppu alkaa Suomessa poutaisena ja laajalti aurinkoisena. Öisin etelässä voi kuitenkin olla hallaa ja pohjoisessa lämpötila käy pakkasella.

Lauantain aurinko paistaa suurimmassa osassa maata ja lämpötila kohoaa laajalti +15 ja +20 asteen välille, Lapissakin +10 ja +15 asteen välille. Illalla lounaaseen leviää pilviä.

