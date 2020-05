Keskon pääjohtaja toimialojen rajaamisesta kustannustuen ulkopuolelle: "Tuntuu huolestuttavalta, ehdottomasti ei ole oikein"

Päivittäistavarakaupan jättiläisen Keskon pääjohtajan Mikko Helanderin mielestä kustannustukea pitäisi maksaa kaikille koronan takia kärsineille toimialoille.

Helsingin Sanomien (siirryt toiseen palveluun) tietojen mukaan kaikki toimialat eivät saisikaan kustannustukea, kuten elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) aiemmin lupaili. Elintarvikekauppa ja talorakentaminen voisivat jäädä ilman kustannustukea. Keskon pääliiketoimintaa ovat ruoka- ja rautakauppa.

– Tuntuu huolestuttavalta, että kustannustukea ryhdytään tällä tavoin rajaamaan. Ehdottomasti ei ole oikein, että muutama toimiala jäisi ulos. On tärkeää katsoa tätä yrityskohtaisesti niiden kriteerien mukaan, mitä hallitus on valmistellut, Helander sanoi Ylen TV1:n Ykkösaamussa.

Helander muistutti, että korona on iskenyt useimpiin toimialoihin pahasti ja erot eri toimiaojen sisällä ja yksittäisten yritysten välillä ovat hyvin suuria.

– Niissä tapauksissa, jossa myynti on tippunut merkittävästi tai yrityksen liikevaihto on romahtanut rajoitusten ja epidemian seurauksena, pitäisi antaa kustannustukea. Se on ehdottomasti myös kansallinen etu, Helander korosti.

Helander toivoo hallitukselta suositusta suojamaskien käytöstä

Kesko on myös ilmoittanut suuresta suomalaisesta kasvosuojainhankkeesta.

Kansalaismaskien ensimmäisen, 600 000 kappaleen erä valmistuu jo toukokuun lopulla, ja ne tulevat myyntiin Keskon kauppoihin kesäkuussa. Kotimaiset suojamaskit maksavat noin euron kappale.

Helanderin mukaan suojamaskeja voidaan tuottaa ensi kuussa jo 1, 2 miljoonaa kappaletta, ja tuotantomäärää voidaan vielä nostaa.

– Tämä tukee osaltaan ponnisteluja turvallisuuden parantamisessa koko yhteiskunnassa. Tällä on suuri merkitys, kun pyrimme pienentämään epidemian kakkosaaltoa tulevaisuudessa. Se on tehokas, suojaustaso on 88-prosenttia, mikä on erittäin hyvä, Helander kertoi.

Mitä Helander ajattelee suojamaskien käytöstä ruuhkaisissa paikoissa, kuten kaupoissa ja julkisessa liikenteessä. Pitäisikö hallituksen suositella niiden käyttöä?

– Toivon sitä. Maailmalta saatujen kokemusten valossa voidaan sanoa, että kansalaismaskien käyttö on suositeltavaa, ja suositusten anto myös Suomessa olisi toivottavaa, Helander sanoi.

*Juttua päivitetään.

