Koronakaranteeni yksin autiossa luksushotellissa – barcelonalaisessa hotellissa asuu insinööri, jonka tehtävänä on avata päivässä 1 400 hanaa

BARCELONA Noin kymmenen vuotta sitten avattu purjeenmuotoinen hotelli seisoo kiiltävänä paraatipaikalla Barcelonetan rannalla.

Esikuva maamerkiksi muodostuneelle W-hotellille saatiin Dubaista, ja se saavutti nopeasti nuoren hyvätuloisen bilenuorison suosion. Nykyisin hotelli kiinnostaa erityisesti kansainvälisiä somejulkkiksia.

Koronaepidemian alettua bileet ovat olleet kuitenkin tauolla.

Tällä hetkellä hotellissa asuu ainoastaan yksi mies: hotellin kunnossapitoinsinööri Daniel Ordoñez. Hän on asunut työpaikallaan karanteenin alusta lähtien.

Daniel Ordoñez ei ole nähnyt perhettään yli kahteen kuukauteen. Hän on kotoisin Madridista. Tomas Montes / Yle

Ordoñezin huoneesta hotellin 24. kerroksesta avautuu hulppeat näkymät Barcelonetan hiekkarannalle.

Insinööri ei asu hotellissa vain upeiden maisemien vuoksi. Hänen tehtävänsä on avata joka viides päivä hotellin kaikki, yhteensä 1 400 hanaa.

– Näin tehdään legionellabakteerin torjumiseksi. Bakteeri voi levitä, jos vesi seisoo liian kauan, Ordoñez selventää.

Hanoja valutetaan viisi minuuttia kerrallaan.

– Se vie koko päivän, Ordoñez kertoo.

“Olemme valmiita avaamaan”

Ordoñezin tehtävänä on varmistaa, että hotelli voi avata ovensa heti, kun turisteja alkaa kaupunkiin virrata. Suurin osa sen asiakkaista on ulkomaalaisia, minkä vuoksi kotimainen turismi ei hotellin kesää pelasta.

– Yritämme pitää tappiot mahdollisimman pieninä kesän turistikautena, Ordoñez sanoo. Häntä on kielletty puhumasta hotellin avaamisen tarkasta ajankohdasta ja varaustilanteesta.

Espanjan matkailusektori luottaa siihen, että elokuussa myös ulkomainen turismi voi osittain palata maahan.

Espanjan hallitus on ollut lausunnoissaan pidättyväisempi. Maassa tiukkoja liikkumisrajoituksia puretaan asteittain ja alkuperäisen suunnitelman mukaan poikkeusolot loppuvat viimeistään kesäkuun lopussa.

Turismille maa avataan kuitenkin vasta, kun muut rajoitukset on purettu.

Tällä viikolla Espanjan parlamentti äänesti poikkeustilan jatkosta 7. kesäkuuta asti. Epidemiakuolemien määrä on laskussa, mutta hallitus haluaa edetä varovaisesti.

Siksi se ei anna tarkkoja päivämääriä.

Lomasaarilla, kuten Kanarialla, turistikausi haluttaisiin aloittaa jo heinäkuussa. Ensimmäisistä virusvapaista matkoista on käyty neuvotteluja esimerkiksi Saksan kanssa. (siirryt toiseen palveluun)

Selvää on kuitenkin se, että massaturismia ei Espanjassa tulevana kesänä ole.

13 000 euron sviitti

Hotellissa surisee ainoastaan ilmastointi, muuten on täysin hiljaista.

– Täällä on ollut aina vilkasta ja paljon juhlia. On pysäyttävää nähdä kaikki autiona ja kuulla kaiku käytävillä, Ordoñez sanoo.

Kontrasti nykytilaan on valtava. Parhaimmillaan hotellin yläkerroksessa sijaitsevassa baarissa on juhlinut tuhansia ihmisiä.

Suoraan kuuluisan yökerhon alapuolella sijaitsevasta sviitistä saa maksaa 13 000 euroa yöltä. Näyttävässä hotellissa on 26 kerrosta ja se kohoaa lähes 100 metrin korkeuteen.

Ordoñez sai valita hotellista huoneen, mutta hän ei edes harkinnut sviittiä.

– Mielestäni se olisi ollut väärin, koska olen täällä töissä, hän sanoo.

Lomautukset voivat muuttua irtisanomisiksi

Tällä hetkellä Ordoñezin työkaverit ovat lomautettuna. Han puhuu heistä kuin toisena perheenään, joita on kova ikävä.

Suureen ketjuun kuuluvaa luksushotellia korona ei kaada, mutta monelle pienemmän yrityksen työntekijälle lomautukset voivat päättyä irtisanomiseen, jos turismi ei palaa.

Espanjassa on alettu purkaa rajoituksia pikkuhiljaa ja Ordoñez on seurannut iloisena aution rantakadun täyttymistä ihmisistä. Ainoat ihmiset hän on nähnyt videopuhelun välityksellä ja viettänyt myös syntymäpäiviään karanteenissa.

Barcelonan rannat ovat olleet poikkeuksellisen tyhjiä korona-aikana. Tomas Montes / Yle

– Olen katsonut täysin tyhjää rantaa kaksi kuukautta. Siksi on mukava nähdä vihdoin ihmisiä

Jo karanteenin alkuvaiheessa hän loihti hotellin valojen ja varjojen avulla sen julkisivuun sydämen.

– Halusin kannustaa kaupunkilaisia jaksamaan kaiken keskellä ja muistuttaa, että tästäkin selvitään.

Moni iltalenkillä rantakatua kulkeva pysähtyy ottamaan selfien