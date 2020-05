Koordinaatioryhmän puheenjohtaja: Suojamaskiasiat voivat olla salassapidettäviä, muuten pyydetyt asiakirjat luovutetaan

Hallitusta on syytetty koronapäätösten taustalla olevien aineistojen panttaamisesta.

Hallitus aikoo julkaista COVID19-koordinaatioryhmän työssään käyttämiä aineistoja ja pöytäkirjoja erikseen salassa pidettäviä asioita lukuunottamatta.

Koordinaatioryhmä on käsitellyt kaikkia keskeisiä hallituksen koronaepidemian hillitsemiseksi tekemiä päätöksiä.

– Olen keskustellut tänään pääministerin kanssa, ja hän on ohjeistanut luovuttamaan kaiken sellaisen tiedon, joka ei ole erikseen salassa pidettävää. Olen tämän ohjeistuksen nyt antanut eteenpäin koordinaatioryhmän sihteerille ja alivaltiosihteerille, koordinaatioryhmän puheenjohtaja, valtiosihteeri Mikko Koskinen kertoo Ylelle.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kirjoitti päivällä Twitterissä (siirryt toiseen palveluun), että hallituksen 6. toukokuuta tekemä periaatepäätös velvoittaa kaikkien taustatietojen luovuttamiseen.

STT kertoi lauantaina, että valtioneuvoston kanslia ei ole luovuttanut koordinaatioryhmän asiakirjoja esityslistoja lukuunottamatta. Tämä tarkoittaa, että ryhmän kokouksissaan käsittelemät asiat tiedetään, mutta ei tarkemmin niiden sisältöä.

Mittava määrä hallituksen päätöksenteossa käyttämää aineistoa voi siis jäädä julkisuudelta piiloon. STT oli tehnyt tietopyynnön koordinaatioryhmän asiakirjoista julkisuuslain perusteella.

Valtiosihteeri: Salassapito voi koskea suojamaskeja

Valtiosihteeri Koskisen mukaan salassapidettävät koordinaatioryhmän asiakirjat koskettavat erityisesti epidemianhoitoon varautumista.

– Esimerkiksi suojavälineisiin liittyviä dokumentteja ja siihen liittyvää keskustelua. Ne ovat sellaisia asioita, jotka liittyvät tähän kansalliseen varautumiseen, Koskinen kertoo.

Salassapito koskee tavallisesti turvallisuuteen liittyviä asiakirjoja, miten suojamaskien käsittely voi olla salaista?

– Kyseisen materiaalin valmistelija eli virkamies ja ministeriö arvioivat, onko asiakirja sellainen, että siihen liittyy salassapidettävää sisältöä, Koskinen kertoo.

Hallituksen periaatepäätöksen jälkeen alettiin julkaista muun muassa koronaepidemian etenemiseen liittyviä terveysviranomaisten mallinnuksien taustatietoja, joita media oli pyytänyt toistuvasti nähtäväksi.

Aiemmin niiden katsottiin olevan hallituksen päätöksenteon valmisteluun liittyviä asiakirjoja, joita ei voida julkaista ennen varsinaista päätöstä.

Oikeusprofessori tyrmäsi kielteisen päätöksen perustelut

COVID19-koordinaatioryhmän tehtävä on toteuttaa hallituksen koronaepidemiaan liittyvät päätökset ja koordinoida ministeriöiden välistä yhteistyötä.

Ryhmä on käsitellyt kokouksissaan esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen arvioita koronastrategiasta, suojavarusteiden saatavuutta, testauskapasiteettia, lentokenttien ja länsirajan tilannetta sekä Uudenmaan sulkemista.

Koskinen kertoo, että nyt annettu ohjeistus koskee uusia koordinaatioryhmän asiakirjoista tehtyjä tietopyyntöjä. STT:n tietopyyntöön on jo annettu valituskelpoinen päätös, joten Koskisen mukaan sen perusteella ei tulla erikseen julkaisemaan mitään asiakirjapakettia.

– Koordinaatioryhmä on kokoontunut kahdesti viikossa. Yleensä listalla on aika paljon asiakohtia ja niitä koskevia muistoita. Jonkun verran on materiaalia siis kertynyt, Mikko Koskinen toteaa.

Viranomaisen on annettava julkinen asiakirja tietopyynnön esittäjälle kahden viikon sisällä pyynnön saamisesta. Poikkeustapauksissa, esimerkiksi kun asiakirjoja on paljon, tiedot voidaan antaa kuukauden kuluessa.

Valtioneuvoston kanslia perusteli kielteistä päätöstä STT:n tietopyyntöön sillä, että koordinaatioryhmää ei ole asetettu julkisuuslaissa tarkoitetulla tavalla hoitamaan itsenäisesti tiettyä tehtävää, joten sen asiakirjat eivät ole julkisuuslaissa tarkoitettuja viranomaisen asiakirjoja.

Koskinen kertoo, että viranomaiset voivat julkisuuslain mukaan käyttää harkintaa asiakirjojen julkisuuden suhteen.

STT:n haastattelema hallinto-oikeuden emeritusprofessori Olli Mäenpää tyrmäsi alivaltiosihteeri Timo Lankisen päätöksen perustelut.

Mäenpään mielestä on selvää, että koordinaatioryhmä on viranomaistoimintaa, ja sen pitäisi noudattaa täten julkisuuslakia.

