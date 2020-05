Korona teki nuorten kesätyötilanteesta epävarman, paikkoja avautuu yhä – Matilda Sederholm aloitti kesätyöt muutaman päivän varoitusajalla

Matilda Sederholm pääsi aloittamaan kesätyöt tällä viikolla. Sederholm on helsinkiläiskahvilassa töissä kolmatta kesää.

Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan Suomessa on tänä kesänä koronan vuoksi kymmeniätuhansia kesätyöpaikkoja vähemmän kuin normaalikesinä.

Matilda Sederholm valmistaa cappuccinon tottuneesti ja ojentaa pahvimukin kahvilan asiakkaalle. 18-vuotias Sederholm on yksi niistä onnekkaista, jotka ovat tänä vuonna jo päässeet kiinni kesätöihin.

Hänen työnsä helsinkiläisessä Cafe Caruselissa, kahdelta aiemmalta kesältä tutussa työpaikassa, oli tarkoitus alkaa jo kevään ylioppilaskirjoitusten jälkeen. Korona kuitenkin sotki kuviot, ja Sederholmin kevät meni odottavalla kannalla.

– Alkuviikosta pomoni lähetti viestiä, että pystytkö tulemaan nyt perjantaina töihin. Vastasin, että mielelläni tulen! Matilda Sederholm kertoo.

Monen nuoren kesätyö varmistuu tänä vuonna poikkeuksellisen myöhään, ja epävarmuus työstä jatkuu kesän mittaan. Työnantajat joutuvat pohtimaan koronan vaikutusta toimintaansa.

– Yrityksissä tehdään nyt vasta päätöksiä siitä, otetaanko kesätyöntekijöitä, pystytäänkö toimintaa pyörittämään, johtaja Taina Susiluoto Elinkeinoelämän keskusliitosta sanoo.

Kesätöiden aloitukseen porrastusta

Helsinkiläisen Cafe Caruselin ravintoloitsija Ari Sarmanto on viime päivinä käynyt parinkymmenen, alkuvuonna valitun kesätyöntekijän tilannetta läpi nopealla aikataululla. Kesätyöntekijöiden töiden aloittamisen ajankohtia on myöhäistetty.

Sarmanto odotti tähän viikkoon asti jännityksellä tietoa siitä, miten take away -toiminnasta voidaan taas siirtyä lähemmäs normaalia kahvilatoimintaa. Hallitus kertoi linjauksistaan tiistaina.

– Otamme porukat portaittain töihin, Sarmanto sanoo.

Lähiviikot näyttävät, miten kahvilatoiminta lähtee uusia koronaohjeistuksia noudattaen pyörimään. Se tuo epävarmuutta myös kesän työtilanteeseen.

– Toivotaan, että tämä lähtee hyvin käyntiin, että ilmat ovat hyvät ja asiakkaat taas uudestaan löytävät meidät, Ari Sarmanto sanoo.

Cafe Caruselin ravintoloitsija Ari Sarmanto kiittelee nuorten kesätyöntekijöiden joustavuutta. Berislav Jurišić / Yle

EK: Kesätyöpaikkoja kymmeniätuhansia tavallista vähemmän

Elinkeinoelämän keskusliiton arvion mukaan Suomessa on normaalisti kaikkiaan vajaat 200 000 kesätyöpaikkaa. Tänä vuonna tilanne on koronan vuoksi selvästi heikompi.

– Tänä vuonna tulee olemaan kymmeniätuhansia kesätyöpaikkoja vähemmän, Taina Susiluoto Elinkeinoelämän keskusliitosta sanoo.

Varsinkin kaikkein nuorimpien työelämään tutustumiset tai harjoittelut voivat tänä kesänä jäädä väliin, Susiluoto harmittelee.

– Heitä on varmaankin vaikeampaa ottaa harjoitteluun johtuen ihan siitä, että suuressa osassa yrityksistä ollaan etätyössä. Silloin perehdyttäminen on vaikeampaa, Susiluoto sanoo.

Osa yrityksistä tekee vasta nyt päätöksiä siitä, otetaanko kesätyöntekijöitä, sanoo johtaja Taina Susiluoto Elinkeinoelämän keskusliitosta. Berislav Jurišić / Yle

Kesätyöläisten tarvetta arvioidaan kesän edetessä

Esimerkiksi suuret ruokakauppaketjut ovat tärkeitä kesätyöllistäjiä nuorille. Niissä koronan vaikutus vaihtelee.

S-ryhmä arvioi tänä vuonna tarjoavansa 4 000 kesätyöpaikkaa, kun alkuperäinen arvio oli noin 14 000. Varsinkin kaikkein nuorimmille suunnattuja harjoittelupaikkoja on tänä vuonna S-ryhmällä tavallista vähemmän. Määrää vähentävät myös järjestelyt, joilla on vältetty s-ryhmäläisten lomautuksia. Tilannetta kuitenkin arvioidaan kesän edetessä.

K-ryhmä puolestaan arvioi, että kesätyöntekijöiden määrä jää tänä kesänä vain hieman normaalikesää pienemmäksi, vajaaseen 5 000:een. Paikallisesti kesätyöntekijöiden määrässä on suuria vaihteluita. Joissakin kaupoissa kesätöitä on suunniteltua vähemmän, joihinkin on puolestaan tarvittu jopa lisää kesätyöntekijöitä.

Lidl arvioi kesätyöntekijöittensä määrän olevan tänä vuonna lähes 1 000, ja koronan vaikutukset paikkojen määrään ovat jääneet vähäisiksi. Kauppaketju on vielä avaamassa hakuun jonkin verran 14–17-vuotiaiden harjoittelupaikkoja.

Kesätyöpaikkoja avautuu vieläkin

Cafe Caruselin tiskin takana häärivän Matilda Sederholmin tavoitteena on kerätä kesätyöllään rahaa myöhempää matkailua varten. Hänen mielestään on myös merkittävää, että kesätöistä karttuu työkokemusta, mikä helpottaa työelämässä pärjäämistä jatkossa.

– On tosi tärkeätä, että saa jotain taustaa, Matilda Sederholm sanoo.

18-vuotias Matilda Sederholm pitää tärkeänä, että jo nuorena saa kokemusta työelämästä. Berislav Jurišić / Yle

Elinkeinoelämän keskusliiton Taina Susiluodon mukaan kesätöitä kannattaa edelleen, aivan kesän kynnykselläkin, hakea aktiivisesti.

– Nyt on poikkeuksellinen vuosi siinä mielessä, että edelleen tässä vaiheessa aukeaa kesätyöpaikkoja. Monissa yrityksissä tehdään vasta nyt päätöksiä, Susiluoto sanoo.

Hän rohkaisee nuoria myös ottamaan vastaan muutakin kuin oman opiskelualan kesätyötä, vaikkapa kausityötä puutarhoilta tai maatiloilta. Työnantajat arvostavat mitä tahansa hankalassa koronatilanteessa karttunutta työkokemusta.

Toisaalta Taina Susiluoto korostaa, ettei tulevaa työuraa hetkauta, vaikka kesätyöpaikka jäisi koronavuonna saamatta.

– Sitä ei kannata jäädä murehtimaan. Harjoittelupaikkoja aukeaa sitä mukaa, kun taloutta saadaan avattua. Missään nimessä oma työura ei ole tästä yhdestä kesästä kiinni, Susiluoto sanoo.

