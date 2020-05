Elämä kuljetti eläkkeelle jäävän poliisihevosen yhteen entisen parinsa kanssa – "Toivoin pitkään voivani tarjota Derkunille loppuelämän kodin"

View this post on Instagram

Sinustako poliisihevonen? Hae koulutukseen nyt! Olisiko nyt aika toteuttaa varsa-ajan haave poliisihevosen ammatista? Kiinnostaako poliisihevosentyö kentällä? Poliisihevoskoulutus antaa valmiudet monenlaisiin kaviopolkuihin! Helsingin ratsupoliisi etsii uusia opiskelijoita 2020 alkavaan kaksikieliseen poliisihevoskoulutukseen. Poliisihevoskoulutuksesta valmistuneille on tarjolla monipuolinen ammatti hyvässä työyhteisössä ja opiskelijat pääsevät harjoittelemaan työtä jo koulutuksen aikana. Meillä opiskellaan paitsi ryhmässä työskentelyä, myös esimerkiksi joukkojenhallintaa, hevospsykologiaa, ja porkkanakätkötutkintaa. Opintoihin kuuluu ruokapalkallinen harjoittelu Helsingin poliisilaitoksella ja majoitus on tilavassa yksiössä raikkaalla purupohjalla. Valmistuneille poliisihevosille on tarjolla tarhausmahdollisuus kokeneempien kollegoiden seurassa. Heidän kanssaan on myös mahdollisuus viettää kesälomia rehevillä laitumilla. Poliisihevosopiskelijoilla on noin kuukauden kestävä harjoittelujakso, jonka aikana soveltuvuutta tulevaan virkaan arvioidaan. Kelpoisuusvaatimuksina tuleville poliisihevosille on: - ruuna - ratsastuksen peruskoulutus - säkäkorkeusvaatimuksena on 170 senttimetriä - yläikäraja kymmenen vuotta - hakijalla ei saa olla sellaista sairautta, vikaa tai vammaa, joka alentaa kykyä selviytyä poliisihevosen tehtävistä. Terveydentila arvioidaan eläinlääkärin tarkastuksessa opintojen loppuvaiheessa. - hakijan tulee olla poliisihevosen tehtävissä edellytettävällä tavalla nuhteeton. Luonteen tulee olla rauhallinen ja rohkea. Lisätietoja poliisihevosen arjesta löydät Facebookista ja Instagramista @helsinginratsupoliisi Hakemukset poliisihevoskoulutukseen voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen ratsupoliisi.helsinki@poliisi.fi #ratsupoliisi #poliisihevonen #helsinkipoliisi