Herätys: Korona käänsi mökkikaupan nousuun, eri ammattien vaihtohaluissa on omalaatuisia eroja, merirosvojen hyökkäykset ovat lisääntyneet

Mökkikaupassa on nyt kysyntää enemmän kuin tarjontaa

Kiinteistönvälittäjät odottivat koronaviruksen tuoman taloudellisen epävarmuuden vähentävän kesämökkien kysyntää, mutta toisin kävi. Kiinteistönvälitysalan keskusliiton tilastojen mukaan mökkikauppa on kasvanut viidenneksellä viime vuodesta. Tietyillä alueilla kasvu on ollut paljon tätäkin kovempaa: esimerkiksi Pirkanmaalla mökkikauppoja on tehty 80 prosenttia viime vuotta enemmän.

“Väärä” sukupuoli lisää lähtöhaluja omalta alalta

Sairaanhoitaja Leena Rintala päätti vaihtaa alaa ja ryhtyä puutarhuriksi. Henrietta Hassinen / Yle

Yleensä surkea palkka ja hankalat työolosuhteet kannustavat vaihtamaan alaa, mutta eri ammattien vaihtohaluissa on myös erikoisia eroja. Esimerkiksi mies- tai naisvaltaisella alalla moni vaihtaa hommia, jos kuuluu itse vähemmistösukupuoleen. Tilastokeskuksen yliaktuaari Sampo Pehkonen kävi Ylen pyynnöstä läpi tilastoja työpaikkojen vaihtajista.

Merirosvous saattaa jälleen lisääntyä, ja koronapandemia on yksi syy

Somalimerirosvot kaappasivat menestyksekkäästi kauppa-aluksia ja anastivat niiden lastia 1990- ja 2010-lukujen taitteessa. Nyt vesillä operoivat nigerialaiset rikolliset. AOP

Merirosvous oli maailman merillä huipussaan kymmenkunta vuotta sitten, mutta sitä saatiin kitkettyä muun muassa kansainvälisellä yhteistyöllä sekä tehostamalla rosvojen tuomitsemista oikeudessa. Tänä vuonna merirosvojen hyökkäykset ovat kuitenkin taas lisääntyneet. Yksi syy siihen voi olla koronapandemia, joka on siirtänyt valtioiden lainvalvontaresursseja mereltä maalle.

Yhdysvalloissa vähiten koronakuolemia sitten maaliskuun lopun

John Sileo halasi isoäitiään Mary Grace Sileota muoviverhon läpi Wantaghissa, New Yorkissa sunnuntaina. Al Bello / AFP

Yhdysvalloissa on kuluneen vuorokauden aikana vahvistettu 638 koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta, mikä on selvästi vähemmän edellisen vuorokauden aikana ilmoitettuihin lukuihin verrattuna. Kyseessä on myös pienin päiväluku sitten maaliskuun lopun. Kaikkiaan maassa on nyt vahvistettu lähes 97 700 koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta.

Lue uusimmat tiedot koronaviruksesta täältä.

Kärvistely kotona loppuu, ja taidenäyttelyt avautuvat

Paimion parantola on kuuluisimpia Alvar Aallon suunnittelemia rakennuksia. Aallon elämäntyötä esitellään kesällä Jyväskylässä. Maija Holma / Alvar Aalto Museum

Nyt jos koskaan elämässä tarvitaan piristystä ja värejä. Kesälomalla kannattaa lähteä näyttelyihin ja nauttia taiteesta. Taidemuseot ja -galleriat voivat jälleen avata koronatauon jälkeen ovensa kesäkuun alusta. Kokosimme taidekesän menovinkit.

Poutaa ja aurinkoista alkuviikkoon

Yle

Maanantaina sää on lähes koko maassa poutaista ja yleisesti myös aurinkoista. Lännessä ja lounaassa voi tulla sadekuuroja. Tiistai on alkuviikon päivistä lämpimin: lämpötila kohoaa maan etelä- ja keskiosissa maata yli +20 asteen ja pohjoisessakin monin paikoin yli +15 asteen.

Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.