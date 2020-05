Valekuolleeksi epäillyn irakilaismiehen jutun esitutkinta laajentunut – poliisi epäilee, että myös hallinto-oikeutta on huijattu

Irakilaismiestä koskeva valekuolematutkinta on laajentunut. Poliisi epäilee nyt, että väärennettyjä asiakirjoja on toimitettu Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) lisäksi Helsingin hallinto-oikeudelle vuoden 2017 lopulla.

Poliisi tutkii asiaa törkeänä väärennyksenä. Väärien tietojen toimittamisesta hallinto-oikeuteen epäillään useita henkilöitä.

Tapauksen tutkinta alkoi epäilystä, että EIT:lle on toimitettu väärää tietoa Suomesta kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneesta miehestä. Miehen kerrottiin kuolleen pian Irakiin palaamisensa jälkeen.

Esitutkinnassa on kuitenkin selvinnyt, että kuolemaa koskevat asiakirjat ovat väärennettyjä ja että mies on elossa.

EIT antoi tapauksesta Suomelle langettavan päätöksen marraskuussa 2019. EIT-asiaa tutkitaan epäiltynä törkeänä väärennyksenä ja epäiltynä törkeänä petoksena.

Poliisi kertoo, että EIT-tapaukseen liittyvistä epäillyistä rikoksista epäiltynä on kolme henkilöä. Heistä vuonna 1996 syntynyt nainen ja vuonna 1984 syntynyt mies ovat olleet vangittuina asiaan liittyen. Mies on yhä vangittuna, mutta nainen on vapautettu tutkintavankeudesta.

Yksi epäillyistä on vuonna 1971 syntynyt mies, joka oleskelee poliisin tietojen mukaan Irakissa.

