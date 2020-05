Melania Trump valistaa maskeista, kun presidentti napsii malarialääkettä – Valkoisen talon isäntäpari eri linjoilla koronaviruksesta

Yhdysvaltain presidentin puolisolla ei ole virallisia tehtäviä, mutta hänellä on silti vaikutusvaltaa.

Yhdysvaltain ensimmäinen nainen Melania Trump on ollut julkisuudessa eri mieltä aviomiehensä kanssa monesti aiemminkin.

Yhdysvaltain ensimmäinen nainen, Melania Trump esittää surunvalittelunsa koronaviruksen uhreille ja kehottaa käyttämään kasvosuojusta julkisilla paikoilla. Hän kannustaa kietaisemaan suun suojaksi huivin tai t-paidan, jos turvavälien säilyttäminen ei ole mahdollista.

Valkoisen talon emäntä on pysytellyt miehensä Donald Trumpin tukena julkisuudessa. COVID-19-taudin suhteen puolisot ovat kuitenkin hieman eri linjoilla.

Presidentti Trump suhtautui virukseen aluksi vähätellen. Sittemmin mielipiteet ovat vaihtuneet ja nykyisin presidentti ottaa – vastoin viranomaissuosituksia – malarialääkkeeksi tarkoitettua hydroksiklorokiinia pillerin päivässä tartunnan estämiseksi.

Yhdysvaltain ensimmäinen nainen on ollut julkisuudessa eri mieltä miehensä kanssa aiemminkin. Elokuussa 2017 rouva Trump tuomitsi valkoisten ylivaltaa kannattavien marssin väkivallan Charlottesvillessä. Presidentti osoitti ymmärrystä "molemmille osapuolille".

Melania Trump ei myöskään yhtynyt (siirryt toiseen palveluun) presidentin arvosteluun ruotsalaista ilmastoaktivistia Greta Thunbergia kohtaan.

Korona tuntuu myös Valkoisessa talon päivittäisessä elämässä. Kokosimme tähän muutamia esimerkkejä Melania Trumpin arjesta aikana, jolloin ulkomaanmatkat on peruttu ja julkisia tilaisuuksia ja edustamista karsittu.

Valistaja ja terveystiedon jakaja

Rouva Trump on useasti viitannut liittovaltion tartuntatautiviraston suosituksiin ja ohjeistuksiin tartuntojen leviämisen estämiseksi. Hän kehottaa käyttämään suojamaskia esimerkiksi apteekeissa ja valintamyymälöissä.

Hän on muistuttanut, että kasvosuoja ei kuitenkaan korvaa hygieniaa ja turvavälejä taudin estäjänä.

Melania Trump on myös julkaissut omissa some-kanavissaan valistusvideoita (siirryt toiseen palveluun), jotka painottavat etäisyyksien säilyttämistä.

Rouva Trump näyttää ottaneen tosissaan arvostelun, jonka mukaan hän keskittyi koronakriisin alussa enemmän presidentin virka-asunnon tennispaviljongin rakennustöihin kuin viruksen vastaiseen valistustyöhön.

Opiskelijoiden ja koululaisten sparraaja

Opiskelijat ja koulutus ovat lähellä presidentin puolison sydäntä.

Melania Trump esitteli viime viikolla Valkoista taloa opiskelijaryhmille ja palkitsi valio-oppilaita eri puolilta Yhdysvaltoja.

Koulutuksen sekä lasten ja nuorten aseman parantaminen on keskiössä rouva Trumpin omassa projektissa. Be Best -kampanja (siirryt toiseen palveluun)keskittyy hyvinvoinnin kohentamiseen, opioidien väärinkäytön kitkemiseen ja netin turvallisuuden korostamiseen.

Melania Trumpin Be Best -ohjelma keskittyy nuorten auttamiseen. AOP

Kotiäiti ja tukiopettaja

Melania Trumpin alaisuudessa työskentelee suuri joukko eri alojen, niin kutsutun itäisen siiven henkilöstöä. Ensimmäinen nainen on ohjeistanut esimerkiksi sihteereitä etätyöskentelemään tarvittaessa kotoa.

Keittiöhenkilökunta jatkaa työtään Valkoisessa talossa, sillä ruoka tarjoillaan edelleen normaalisti presidentin perheelle.

Perheenäitinä Melania Trump keskittyy 14-vuotiaan Barron-poikansa koulunkäyntiin. Hän varmistaa, että läksyt on tehty, kuljettaa ja noutaa hänet ja osallistuu koulun tapahtumiin, kertoo tyylisivuillaan South China Morning Post (siirryt toiseen palveluun) -lehti.

Koronarajoitusten aikana rouva Trump myös ohjaa poikaansa läksyjen teossa. Barron on pidetty tiukasti julkisuuden ulkopuolella.

Muutoinkin rouva Trump on ahkerasti tviittaavaa puolisoaan laiskempi somettaja. Hän näyttää tviittaavan pari kertaa vuorokaudessa virallisella Valkoisen talon ensimmäisen naisen tilillä.

Tyyli- ja elämäntapaikoni

Melania Trump on maailman seuratuimpia julkisuuden henkilöitä. Hän on halunnut varjella yksityisyyttään presidentin kolmantena aviopuolisona. Jotakin hänen työstään kuitenkin tiedetään.

Melania Trump noudattaa varsin kurinalaista päivärutiinia. Hän herää puoli kuudelta, pian puolisonsa jälkeen. Hän kuntoilee yksityisesti, syö kevyen aamupalan, smoothien tai puuron ja tapaa meikkaus- ja avustajatiiminsä. Päivät kuluvat South China Morning Post-lehden artikkelin mukaan tapaamisten ja vierailujen järjestelyissä ja niihin osallistumisessa.

Presidentin puolison kerrotaan olevan tarkka sisustuksen yksityiskohdista, kukkien asettelua myöten. Vapaa-aikana rouva Trump viihtyy miehensä tavoin golfaamassa.

Ykkösnainen on myös roolimalli ja muotivaikuttaja. Yhdysvalloissa nousi kohu Melania Trumpin pukeutumisesta muun muassa vuonna 2018, kun hän vieraili maahantulokeskuksessa yllään vihreä maihinnousutakki, jonka selässä luki teksti: "Ei todellakaan kiinnosta"

Presidentti ja rouva Trump osallistuivat toisen maailmansodan 75-vuotismuistotilaisuuteen 8. toukokuuta. Kasvosuojaimia on toistaiseksi käyttänyt osa virka-asunnon henkilökunnasta. Mandel Ngan / AFP

Muutaman kymmenen euron takin viestiä tulkittiin monin tavoin, kunnes rouva Trump itse kehotti, että hänen pukeutumisvalintojensa sijaan voitaisiin keskittyä hänen työhönsä. Vihreä takki oli myyty loppuun tunneissa.

Presidentin puolisolle ei ole määritelty virallisia tehtäviä, mutta jokaisen Valkoisen talon emännän asema on ollut tärkeä sekä virkakaudella että sen jälkeen. Esimerkiksi rouva Barbara Bush toimi ihmisoikeuksien edistäjänä, rouva Michelle Obama on jatkanut työtään nuorten hyväksi.

