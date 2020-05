Sairaala, paloasema ja poliisilaitos liitetään melkein kiinni toisiinsa, mikä on poikkeuksellista Suomessa: "Ainakin on lyhyt matka"

50 ja enimmillään 150 henkilöä työskentelee Kotiharjun tontilla sijaitsevalla rakennustyömaalla, missä Ratamo-sairaalakeskuksen perustuksen betonointityöt ovat loppusuoralla.

Neljä porraskuilua on betonoitu kokonaan. Väestösuojien rakentaminen on puolessavälissä. Rakennuksen runkotyöt ovat olleet käynnissä viikon verran.

– Aikataulu on pysynyt. Runko sen tahdittaa. Nyt rungon elementtityöt jatkuvat pitkälle syksyyn ja runko pitäisi olla pystyssä marraskuussa, kertoo Carea-Sairaalat Oy:n projektijohtaja Kai Heiskanen.

Tähän rakentuvan sairaalan sijainti on sikäli poikkeuksellinen, että työmaasta noin 200 metrin säteellä sijaitsevat sekä pääpelastusasema että oikeus- ja poliisitalo.

– En ainakaan muista, että muissa kaupungeissa olisi näitä rakennettu viereen. Se on poikkeuksellista, että paloasema, poliisiasema ja sairaala ovat lähekkäin, kertoo Kymenlaakson pelastuslaitoksen palopäällikkö Tero Vanhamaa.

Vaikka kyseessä ovat erilliset hankkeet – Kouvolan pääpelastusaseman laajentamisesta ja korjaamisesta vastaa Kouvolan kaupunki, Ratamosta Kymsote – läheisyydestä on hyötyä kummallekin.

– Ensihoito hyötyy siitä, että rakennusten välillä on lyhyt matka. Jos tarvitsee tehdä esimerkiksi siirtokuljetus toiseen sairaalaan tai hoitolaitokseen, on hyvä, että se on lähellä. Jos Ratamossa tapahtuisi onnettomuustilanne, ainakin meillä on sairaalakeskukseen lyhyt matka, palopäällikkö Tero Vanhamaa sanoo.

Kymsoten johtajaylilääkärin Marja-Liisa Mäntymaan mukaan pääpelastusaseman sekä oikeus- ja poliisitalon läheisyys on hyvä asia sairaalalle, koska on kyse tiivistä yhteistyötä tekevistä viranomaisista.

– Pelastuslaitoksen tiloissa on Kymsoten henkilöstöä, ja he tulevat pysymään siellä jatkossakin. Jos tarvitaan siirtokuljetusta tulevasta Ratamosta toiseen laitokseen, siirtymä on mahdollisimman lyhyt. Myös poliisiviranomaisten läsnäoloa kaivataan päivystyksessä ja siksi poliisiaseman läheisyys on hyvä asia, Mäntymaa sanoo.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK:in johtavan asiantuntijan Kari Telarannan tiedossa ei ole, että missään muualla Suomessa sairaala, pelastusasema ja poliisiasema sijaitsisivat näin lähellä toisiaan.

– Ei tule äkkiseltään mieleen toista tapausta. 200 metrin etäisyys on todella harvinaista. Esimerkiksi Porissa sairaala sijaitsee 500 metrin päässä pelastuslaitoksesta.

Telarannan mukaan sitä ei ole rajattu, kuinka lähellä nämä rakennukset saavat olla toisiaan.

Kouvolan pääpelastusaseman laajennustyömaa. Pääpelastusaseman korjaus valmistuu heinäkuussa 2022. Pyry Sarkiola / Yle

Sisäilmaongelmia Kouvolan pääpelastusasemalla

Vuodesta 1991 toimineen Kouvolan pääpelastusaseman sisäilman laatua selvitettiin kevättalvella 2018, koska käyttäjillä havaittiin sisäilmaongelmiin viittaavaa oireilua ja he kokivat rakennuksen sisäilman laadun huonoksi.

Palopäällikkö Tero Vanhamaan mukaan rakennuksen ilmanvaihto ja LVI-tekniikka ovat elinkaarensa päässä. Peruskorjaus tulee hyvään aikaan, koska ongelmia on tullut koko ajan lisää.

– Yksittäisiä pieniä korjaustoimenpiteitä on tehty viime vuosina useita, mutta peruskorjauksen toivotaan tuovan pysyvämmän ratkaisun lieviin sisäilmahaasteisiin.

Purkamistöitä on jo tänä vuonna tehty, mutta varsinainen rakentaminen aloitettiin maanantaina 25. toukokuuta.

– Tätä on odotettu ja suunniteltu pitkään. Voisi sanoa, että pääpelastusasemalla on jonkinlainen pieni juhlapäivä, Vanhamaa sanoo.

– Elämme vuoden verran parakkielämää. Kymenlaakson pelastuslaitoksessa on siitä kokemusta ja se kyllä onnistuu, kertoo palopäällikkö Tero Vanhamaa. Pyry Sarkiola / Yle

Kouvolan pääpelastusaseman laajennusosa valmistuu huhtikuussa 2021 ja pääpelastusaseman korjaus heinäkuussa 2022.

Laajennusosan kustannusarvio on 2,4 miljoonaa euroa. Laajennuksen ja peruskorjauksen yhteishinta on 8,1 miljoonaa euroa.

Ratamo nousee loppusyksystä

Ratamo-sairaalakeskus valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä. Se riippuu siitä, että rakentamisessa ei tule yllätyksiä.

– Rakennushankkeissa voi tulla erinäisiä vastoinkäymisiä, mitkä vaikuttavat aikatauluihin. Voi tulla elementtihankkeiden toimitusongelmia tai toimittaja voi mennä konkurssiin. Kaikki on mahdollista.

Tie tähän pisteeseen ei ole ollut mutkaton. Sairaalahankkeet ovat useiden vuosien projekteja, mutta Kouvolan pitkittynyt odotus on omaa luokkaansa, sillä kului kymmenen vuotta ennen kuin lapio iskettiin maahan.

Rakentaminen kuitenkin etenee nyt Ratamossa suunnitellusti, eikä koronallakaan ole ollut vaikutusta rakentamiseen.

– Kahvitunnit ja ruokatunnit ovat pienemmissä porukoissa. Ihmiset kiinnittävät huomiota hygieniaan eli mennään normaalien ohjeiden mukaan.

Toistaiseksi Ratamon rakentaminen on Heiskasen sanojen mukaan "raakaa rakentamista" eli sairaalakeskuksen rakentamiseen ei liity mitään poikkeavaa tavalliseen rakentamiseen verrattuna.

– Sitten kun ruvetaan tekniikkaa tekemään, tulee sairaalahaasteet. Tekninen vaatimustaso on huomattavasti korkeampaa eli tulee kaikenlaista varasysteemin varasysteemiä. ICT-asiat ovat hyvin vaativia niin sanottuun tavalliseen rakentamiseen verrattuna.

Valmistuessaan Ratamo-keskus korvaa Kouvolan nykyisen sairaalan, Pohjois-Kymen sairaalan. Ratamoon tulee muun muassa päivystys ja yli sata vuodepaikkaa sekä hammaslääkärin vastaanotto. Hankkeen hintalappu on noin 68 miljoonaa euroa.

– Mikään ei ole muuttunut kustannuksissa eikä siinä, mitä tänne tulee.

Heiskasen mukaan rakentaminen on aina haasteita täynnä.

– Onnistuminen lähtee laadusta, aikataulusta ja taloudesta. Siihen rakentaminen perustuu.

