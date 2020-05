Euroopan laajimman kaupungin johtoon astuu salsaava virkamies, joka aloittaa kriisin keskellä tyynin mielin: "Täällä on pärjätty ennenkin"

Ulla-Kirsikka Vainio näkisi Rovaniemellä mielellään kesäkahviloita ja hoidettuja puistoja. Nyt olisi hänestä hyvä aika myös uusien hotellihankkeiden valmisteluun. Rakennusarkkitehdiksi opiskellut Vainio on itse suunnitellut virkamiesvuosina enää "iltapuhteina" ystävilleen.

Ulla-Kirsikka Vainio näkisi Rovaniemellä mielellään kesäkahviloita ja hoidettuja puistoja. Nyt olisi hänestä hyvä aika myös uusien hotellihankkeiden valmisteluun. Rakennusarkkitehdiksi opiskellut Vainio on itse suunnitellut virkamiesvuosina enää "iltapuhteina" ystävilleen. Annu Passoja / Yle

Ulla-Kirsikka Vainio palaa kaupunginjohtajaksi hyvin erilaiseen kaupunkiin kuin mistä hän ylioppilaana 90-luvun alussa lähti. Silloin Kemijoessa uitettiin viimeisiä tukkeja.

– Silloin ei Rovaniemellä juuri edes englantia kuullut, kansainvälisyys on ollut valtava muutos. Ajattelen, että erilaisuuden sietokyky on kasvanut, vaikka rovaniemeläiset ovatkin lähtökohtaisesti avoimia.

Vainio saa johdettavakseen kansainvälisen, mutta pitkään yli varojensa eläneen kaupungin.

Jo ennen koronakriisiä Rovaniemen kaupunkikonsernilla oli velkaa noin 5000 euroa kaupunkilaista kohden. Koronan arvioidaan aiheuttavan kaupungille 21 miljoonan euron menetykset. Työttömien määrä lähes kaksinkertaistui muutamassa kuukaudessa.

Esimerkiksi matkailusta korona teki lopun tavalla, joka yrittäjien mukaan oli tyyppiä "satasen vauhdista seinään".

– Rovaniemen vahvuus on kuitenkin monipuolisuus. Vaikka meidät tunnetaan matkailusta niin taloudesta noin 11 prosenttia on matkailun varassa. Oleellista on katsoa että kokonaisuus pärjää, Vainio sanoo.

Maanantaina työnsä aloittava Vainio seuraa kaupunginjohtajan tehtävässä Esko Lotvosta, joka jää loman kautta eläkkeelle syyskuun 1. päivänä.

"Suhtaudun työhön aika viileästi"

Kaikki kaupungin menot on käytävä läpi, kun säästökohteita etsitään. Vainion mukaan on luonnollista säästää eniten sieltä, missä menot ovat isoimmat eli sosiaali- ja terveyspuolella. Veronkorotuksia hän on jo aiemmin kertonut vastustavansa.

Taloudellisen perustan turvaaminen on kiireisin ja tärkein tehtävä ja jos siinä ei onnistuta, ei muitakaan suunnitelmia kannata tehdä.

– En usko että voidaan turvautua siihen, että valtio tulee ja auttaa. Kyllä perustyö pitää tehdä täällä.

Ulla-Kirsikka Vainio ei jää odottamaan valtion apuuntuloa Rovaniemen talousvaikeuksissa. Tilanne pitää ratkaista paikan päällä, Vainio uskoo. Annu Passoja / Yle

Vainio pitää itseään korostetun asiakeskeisenä. Hän tuntuu suhtautuvan tyynesti siihen, että aloittaa työnsä tilanteessa, jonka vaikeutta kukaan ei voinut puoli vuotta sitten kuvitella.

Ei hirvitä, hän sanoo.

– Suhtaudun työhön aika viileästi, se on työtä. Toki moni asia on muuttunut, mutta uskon että rovaniemeläiset pärjäävät. Täällä on pärjätty ennenkin huikean vaikeissa maailmantilanteissa ja niin pärjätään nytkin.

Terävämpää johtamista

Kuusivuotisen virkakautensa aloittava Vainio sanoo, että erityisesti näin haasteellisessa tilanteessa johtajuus korostuu. Vainio aikoo rajata strategisen johtamisen neljän hengen johtoryhmälle, jossa on hänen lisäkseen vain kaksi toimialajohtajaa ja viestintäpäällikkö.

Hallinnollisia asioita, kuten päätösten valmistelua, hoidetaan Vainion johdolla hallinnon johtoryhmässä. Toimialajohtajat eivät tuossa ryhmässä istu.

Tavoitteena on, että tulevaisuuden tavoitteet eivät huku arkisten asioiden juoksuttamisen keskellä.

– Pitää nähdä metsä puilta ja puut metsältä, Vainio summaa.

Johtamisessa hän korostaa selkeyttä, tavoitteiden asettamista ja niiden seuraamista sekä kannustamista.

Sovittelun taito on tunnetusti tärkeä, koska ilman luottamushenkilöiden myötämieltä päätöksiä ei synny. Vainio ei aio hermostua silloin kun esitys ei mene läpi.

– Omaa sieluaan ei saa siinä hukata. Kun tietää tehneensä itse parhaansa ja hyvällä moraalilla niin minun mielestä on turha asioiden suhteen hermostua tai mieltään pahoittaa.

Vainio asui lapsuutensa Rovaniemen Someroharjulla. Vapaa-aika kului urheiluopistolla ja Ounasvaaran metsissä. Annu Passoja / Yle

Kunta-alalle sattuman kautta

Virkamiesura ei käynyt mielessä kun Vainio ylioppilaana muutti Tampereelle. Hän opiskeli rakennusarkkitehdiksi ja perusti oman yrityksen jo parikymppisenä. Tursolan koulu Kangasalla on hänen käsialaansa, samoin kymmenet Tampereen kerrostalot.

Kuntapuolelle hän siirtyi viidentoista vuoden yrittäjyyden jälkeen. Sattumien kautta, niin kuin elämässä usein, Vainio sanoo.

– Olin ajatellut, että jotain muutakin voisi tehdä. Lempäälän kunta haki johtavaa rakennustarkastajaa ja se oli sellainen lauantaiaamun kahvipöytäajatus, että tuotakin voisi kokeilla. Yllätin itseni hakemalla paikkaa ja siitä se virkamiesura lähti.

Hallintotieteiden maisteriksi lukenut Vainio teki viimeksi töitä ympäristö- ja lupapalveluiden toimialajohtajana Porissa. Kun synnyinkaupungissa avautui kaupunginjohtajan paikka, Vainio piti luontevana hakea sitä eikä perhekään vastustellut.

– Vanhimman tyttären ensimmäinen kysymys tosin oli että joko minä nyt saan sen koiran, Vainio naurahtaa.

Kotona on nyt kymmenviikkoinen pohjanpystykorva.

Tavoitteellisuuteen, työntekoon ja toisaalta nöyryyteen Vainio tottui jo nuoruuden kilpaurheilussa. Haastattelua tehdään urheiluopisto Santasportin pihapiirissä, josta Vainiolla on monenlaisia muistoja vuosikymmenten takaa.

– Täällä on monesti ollut vatsa jännityksestä kipeä, kun on odoteltu vuoroa päästä lappu rinnassa tuonne metsään juoksemaan tai hiihtämään.

Vainio juoksee yhä, mutta mieluiten hän salsaa. Ensimmäisten asioiden joukossa olikin tarkistaa, löytyykö Rovaniemeltä salsakoulu.

