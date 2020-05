Yle seurasi: Kansalaiset kysyivät presidentiltä Linnan juhlista ja hyvinvointivaltiosta – Niinistö: Uskon että perusrakenteet säilyvät

Sunnuntain Kultaranta-keskustelujen yhteydessä kansalaiset esittivät presidentti Sauli Niinistölle kysymyksiä sekä etukäteen että lähetyksen aikana WhatsAppissa ja Ylen chatin välityksellä.

Kysymykset vaihtelivat laidasta laitaan. Ensimmäiset kysymykset ovat henkilökohtaisia. Keskustelun juonsi Juha Blomberg.

Miten presidentti pärjää pandemian keskellä?

Sauli Niinistö: Kiitos kysymästä! On pärjäilty eikä paljon muuta mahdollisuuta olekaan kuin pärjätä. Poikkeuksellinen tilanne yllättäa. Sitä löytää itsestään ominaisuuksia ja sopeutuu oloihin, joita olisi pitänyt mahdottomina.

Alkuvaiheessa kyllä kylmäsi, kun Italiassa ja Espanjassa tauti levisi. Mietti, noinko väistämättömästi se leviää Suomeenkin. Pikku hiljaa tämä tunnelma on rauhoittunut, ja tartuntaluvut ovat pysyneet siedettävinä erittäin ikävistä tapauksista huolimatta.

Sitten siirrytään maailmanpolitiikkaan.

Vaikuttaako koronakriisi maailmanpolitiikkaan?

Sauli Niinistö: En usko että korona aiheuttaa suurta mutkaa suuntaviivoihin, mutta se saattaa kiihdyttää vauhtia. Esimerkiksi Kiina: jos Kiina saa taloutensa pyörähtämään käyntiin etuajassa verrattuna muihin maihin, se vahvistaa Kiinan asemaa maailmanlaajuisesti.

Toisaalta vuoropuhelu Kiinan ja Yhdysvaltojen välillä on aika lailla tiukentunut. Kansainvälisillä kentillä, YK:ssa, terveysjärjestö WHO:ssa – asenteet ovat tiukassa ja syntyy helposti pattitilanne, jossa mitataan, kumpi kovempi luu.

Venäjän tilanne on hiukan toinen, siellä pandemia leviää kovaa tahtia ja toisaalta öljyn hinnan kova lasku aiheuttaa varmasti päänsärkyä. Näyttää vähän siltä, että Venäjä joutuu tietyllä tavalla keskittymään omiin asioihinsa, vaikka ei ole katoamassa.

Murentuuko hyvinvointivaltio?

Onko meillä koronan jälkeen veroilla tuotettua koulutusta ja terveydenhoitoa, hyvinvointivaltiota tulevaisuudessa?

Sauli Niinistö: Valtiovarainministerinä (1996–2003) jouduin vastaamaan tavan takaa kysymykseen, "kuinka kauan Suomessa voidaan säilyttää hyvinvointivaltio." Sen jälkeen tässä on kestetty paljon, ja aikaa kulunut.

Uskon että keskeiset perusrakenteet, joihin kuuluvat koulutus, terveydenhuolto, sosiaaliturva, ne saadaan pidettyä yllä, ja on pakkokin.

Mitä sitten tulee näiden maksuttomuuteen tai maksullisuuteen, se on eduskunnan käsissä.

Siirrytäänkö länsimaissa koronan jälkeen nykyistä matalampaan elintasoon, matkustamiseen tai kuluttamiseen?

Sauli Niinistö: Koronan aikana varmasti moni on miettinyt, mikä elämässä on tärkeintä. Ja päätynyt siihen, ettei se välttämättä ole vilkas matkustelu tai kova kuluttaminen.

Voi silti olla, että koronan jälkeen, kun muutama kuukausi on kulunut, vanhat rutiinit ja niihin palaminen tuntuu ainoilta normaaleilta. Toivottavasti tästä ajasta kuitenkin kriittisyyttä jää jäljelle.

Miten näette puolustusvoimien merkityksen tässä siviilikriisin hallinnan osana?

Sauli Niinistö: Puolustusvoimat on ollut koronakriisissä mukana taustalla antaen huomattavan määrä virka-apua. Se merkitsee suurta resurssia, joka todella toimii, kuten on nähty. Puolustusvoimat ei ole siviilielämästä irrallaan.

Mitä tästä kriisistä on voinut oppia?

Sen, että ei edes huikeasti kehittynyt maailma ole täysin vapaa näistä uhista, jotka tasapuolisesti kohdistuvat joka ainoaan ihmiseen. Luulen että se on hyvä oppi meille kaikille.

Viisi tärkeintä haastetta johon Suomen pitäisi vastata?

Sauli Niinistö: Ensimmäinen on tämä nykyinen (korona)haaste, sekä terveyden että talouden puitteissa.

Myös toinen liittyy koronaan: positiivisten oppien muistaminen, sen erotteleminen mikä on tärkeää ja mikä ei.

Kolmantena tulisi paneutua entistä tarmokkaammin siihen, kuinka pidämme kaikki mukana. Puhutaan esimerkiksi nuorten syrjäytymisestä ja mielenterveysongelmista.

Neljäs on se, miten työ järjestetään jatkossa ja miten työllisyyttä pyritään parantamaan.

Viidenneksi: olisikohan se sote (sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus) hyvä saada loppuun?

Entä miten Linnan juhlat järjestetään? Ketkä saavat kutsun?

Sauli Niinistö: On selvää että koronataistelun esirintaman väki huomioidaan. Traditioihin kuuluu, että muutakin väkeä on, sikäli kuin on.

Minä en ole ollenkaan vakuuttunut, että voitaisiin olla varmoja, että Linnassa juhlitaan.

Kyllä meidän on syytä seurata tilannetta tarkkaan.

Milloin voimme toivottaa turisteja taas tervetulleiksi?

Voisiko esimerkiksi Schengen-maista avata rajoja?

Tietysti kaikki liikkuminen lisää riskiä, se taudin alkuvaiheessa nähtiin. Aika vaikea olisi alkaa tekemään maiden listaa, mistä saa tulla, mistä ei. Toisaalta en usko, että turistitulviinkaan on halukkuutta.

Matkailun palvelusektorin kannalta – entäpä jos suomalaiset käyttäisivätkin suomalaisia palveluja, eivätkä matkustaisi täältä pois?

Mitä hyvää korona on tuonut, vai onko kaikki vain huonoa?

Sauli Niinistö: Se liittyy pakkoon pysähtyä hetkeksi, jäädä miettimään mikä on todella tärkeää sekä oman elämän kannalta että läheisten kannallta.

Toinen hyvä asia liittyy yhteisvastuun tunteeseen. Monella heräsi tunne, miten voin auttaa niitä joiden tilanne on ahtaampi kuin minun. Se on hyvä asia.

Pitäisikö Suomella olla strateginen kertomus, narratiivi, kun menemme kohti 2030-lukua?

Mitkä ovat reunaehdot, jolla pidämme yhteiskunnat toimivana, ja samalla mietimme hyvin tarkkaan miten rajat ylittäviä ympäristö ilmastonmuuton hyvin tärkeitä ja vähintään yhtä tärkeitä ne jotka liittyvät rauhan tilan takaamiseen. Pitäisi olla kahdenlainen strategia: varmistaa omat löähtökohdat ja vallinnut hyvä omelinne ja laajentaamana hhyviä ajatuksia globaalisti.

Miten presidentin suhteet hallitukseen ja eduskuntaan sujuvat?

Onko ollut jännitteitä, kuten julkisuudessa on kerrottu?

Julkisuudessa kyllä esiintyi eräs korkean tason henkilö, joka kuvaili jännittyneen keskustelun TP-utvan (presidentin sekä ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan) kokouksessa.

Ongelma siinä oli se, ettei koko asiaa käsitelty siellä – saati, että muuten olisi korotettu ääniä. Tällainen väite kuitenkin jättää väärän mielikuvan.

Kyllä tässä on ihan asiallisesti edetty, jopa eduskunnan kanssa kyetty pitämään videoyhteyksin yhteyksiä.

Eli asiat ovat kunnossa?

Ainakin minun sisäisessä piirissäni näyttää siltä.