Junissa ja busseissa yhä enemmän väkeä, ja vuorot saatetaan myydä täyteenkin – miten käy kahden metrin turvavälin? Liikennöitsijät vastaavat

Matkustajamäärät ovat vähitellen kasvamassa joukkoliikenteessä hiljaisen koronakevään jälkeen.

Paikoin on ollut liki mahdotonta pitää riittävää etäisyyttä kanssamatkustajiin: Iltalehti kertoi aiemmin toukokuussa (siirryt toiseen palveluun), miten eräs bussivuoro Turusta Helsinkiin olisi ollut täpötäysi ja metrin sisällä olisi ollut viidestä kuuteen ihmistä.

Ylen toimitukseen tulleiden havaintojen perusteella ongelma on yksittäistä vuoroa mutkikkaampi: busseissa ja junissa on paikoin niin täyttä, että suositusta turvaväleistä on vaikea noudattaa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kehottaa (siirryt toiseen palveluun) vähentämään lähikontakteja ja pitämään ulkonakin yhden–kahden metrin etäisyyden muihin ihmisiin.

Kysyimme junayhtiö VR:ltä sekä Suomen suurimmalta bussikonsernilta Koiviston Autolta, mihin suuntaan matkustajamäärät ovat viime aikoina kehittyneet ja miten esimerkiksi turvaväleistä huolehditaan matkustettaessa.

Onnibus lisännyt vuoroja, VR pidentänyt junia

Junissa matkustajamäärät piristyivät sen jälkeen, kun hallitus päätti koulujen avaamisesta ja kun ne lopulta avautuivat kuun puolivälissä, sanoo VR:n matkustajaliikenteen kaupallinen johtaja Salla Ketola.

– Tuntuu, että viimeisen viikon aikana matkustajia on vähitellen ruvennut palaamaan juniin. Erityisesti tämä näkyy lähiliikenteessä.

Koiviston Autolta kerrotaan samaa: ihmisiä on nyt liikkeellä enemmän kuin vielä koronavirusepidemian ensi viikkoina.

Koiviston Auto -konserniin kuuluu muun muassa kaukovuoroja liikennöivä Onnibus sekä paikallisliikennettä tuottavia yhtiöitä, kuten Helsingin Bussiliikenne.

Konsernijohtaja Antti Unkuri kertoo, että maaliskuussa poikkeusolojen alettua matkustajamäärät romahtivat hyvin pieneen osaan normaalista. Toukokuun alusta lähtien ne ovat olleet hienoisessa kasvussa.

– Suunta on ylöspäin, mutta edelleen ollaan aika alhaalla.

Kasvuun on Unkurin mukaan reagoitu kuitenkin siten, että esimerkiksi Onnibus-verkostossa on lisätty liikennettä tästä päivästä eli maanantaista alkaen.

Lisää on tulossa ensi maanantaina.

– Seuraamme matkustajamäärien kehitystä, ja haluamme vuoroja lisäämällä varmistaa, etteivät ne tulisi liian täyteen.

VR puolestaan lisää vuorojaan kesäkuussa. Jo nyt yhtiö on Salla Ketolan mukaan pidentänyt junia eli kapasiteettia on näin lisätty.

Toteutuvatko turvavälit joukkoliikenteessä?

Miten junissa ja busseissa huolehditaan turvaväleistä?

– Se on hankala asia, Unkuri sanoo ja toteaa, että edelleen busseissa on pääsääntöisesti hyvin tilaa.

Kuljettajat on eristetty, mutta muuten Unkuri vetoaa yleisiin sääntöihin ja ohjeisiin: että kukaan ei matkustaisi, jos on pienikin epäilys koronaviruksen aiheuttaman taudin oireista.

– Mutta mitään puolentoista tai kahden metrin välejä linja-autojen matkustamoihin ei ole pystytty rakentamaan.

Onko sellaisia suunnitteilla?

– Tällä hetkellä ei ole, mutta totta kai mietimme näitä asioita.

Myös VR:n mukaan matkustajien tietoisuus on yksi tärkeä tekijä koronanvastaisissa toimissa. Yhtiö tekee paljon viestintää ja kuulutuksia, joilla pyritään tukemaan matkustajien oikeanlaista toimintaa.

VR:llä on lisäksi käytössään paikoitusalgoritmi, joka sijoittelee matkustajat vaunuun mahdollisimman harvasti, Ketola kertoo.

– Mutta loppujen lopuksi kyse on siitä hyvästä yhteispelistä, että meidän henkilökuntamme ja asiakkaamme yhdessä muistavat pitää etäisyyttä toisiinsa esimerkiksi junasta poistuttaessa tai sinne noustessa.

Bussit ja junat saatetaan myydä täyteen – ainakin teoriassa

Iltalehti (siirryt toiseen palveluun) kirjoitti aiemmin täyteen myydystä Onnibusin vuorosta. Onko sellainen yhä mahdollista – saatetaanko vuoroja tässäkin tilanteessa myydä täyteen?

– Kyllä se on teoriassa mahdollista. Käytännössä sitä ei tapahdu kovin paljon, Koiviston Auton konsernijohtaja Antti Unkuri vastaa.

Sama tilanne on mahdollinen myös junaliikenteessä.

– Toki olemme kuitenkin aika kaukana sellaisesta todellisuudesta, jossa junat olisivat täynnä, Salla Ketola huomauttaa.

Hän ei ole kuullut, että junat olisivat olleet koronaepidemian aikaan tupaten täysiä.

– Mutta sanoisin, että äitienpäiväviikonloppuna oli muutama aika täysi vuoro. Silloin lähdimme lisäämään pituuksia tiettyihin ruuhkavuoroihin.

Kasvomaskit ovat olleet tuttu näky maailmalta koronakevään ajan. Sen enempää bussikonserni Koiviston Auto kuin VR eivät ole antaneet matkustajilleen esimerkiksi suosituksia maskin käytöstä.

– Seuraamme, mitä ohjeistuksia viranomaisilta mahdollisesti tulee, Unkuri sanoo.

VR:n viesti on samanlainen.

– Menemme viranomaisohjeistuksen mukaisesti. Suomessa ei ole tullut tästä asiasta viranomaisohjeistusta. Jos sellainen tulee, toki VR toimii sen ohjeistuksen mukaisesti, Ketola toteaa.

