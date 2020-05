Oikeuden päätös: Volkswagenin maksettava ostajille korvausta päästöhuijauksen takia

Autonvalmistaja Volkswagenin on maksettava korvausta autonostajille, jotka eivät hyväksy yhtiön tekemää huijausta auton pakokaasumittauksessa.

Karlsruhessa toimiva liittovaltion oikeusistuin on antanut asiassa päätöksen, jota pidetään merkittävänä linjanvetona Saksaa kuohuttavaan päästöskandaaliin.

Oikeus hyväksyi VW Sharan -merkkisen auton ostaneen henkilön vaatimuksen auton korvaamisesta. Auton ostohinta oli 31 500 euroa. Siitä vähennetään ajettujen kilometrien vaikutus auton arvoon. Yhtiön on maksettava ostajalle 26 500 euroa plus korot, kertoo esimerkiksi Frankfurter Allgemeine (siirryt toiseen palveluun) -lehti.

Alemmanasteinen oikeusistuin on jo tehnyt Volkswagenin päästöhuijauksesta päätöksen, mutta se jätti korvausasian epäselväksi.

Volkswagen on saanut kaikkiaan noin 60 000 korvausvaatimusta. Yhtiö on ilmoittanut diesel-autojensa päästömäärät todellisuutta pienemmiksi, kun se on käyttänyt mittausten yhteydessä laittomia keinoja.

