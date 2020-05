Pohjois-Karjalassa on Suomen kauneimmat koronatilastot eikä yhtään uutta tartuntaa kuukauteen – arki näkyy jo torilla ja terveysasemalla

Pohjois-Karjalassa on asukasmäärään suhteutettuna Suomen vähiten koronavirustartuntoja. Maakunnassa ei ole todettu kuukauteen yhtään uutta tartuntaa.

Tavallinen arki on syrjäyttämässä poikkeusajan.

Lämmin kevätpäivä houkutteli Joensuun keskustan penkeille kaupunkilaisia. Torin Marttakahvio oli maanantaina auki ensimmäistä päivää. Toistaiseksi kahvia, karjalanpiirakoita ja munkkeja myydään vain mukaan, mutta ensi viikolla torilla voi nauttia kahvit myös pöydän ääressä.

– Asiakkaita on ollut tasaisena virtana. Ei mitään kovaa ruuhkaa, mutta koko ajan tekemistä, kertoo Sandra Koponen Marttakahviosta.

Lämmin sää houkutteli Joensuulaisia viettämään aikaa keskustan penkeille. Laura Kosonen / Yle

Eristäytyminen ei ollut turhaa

THL:n mukaan väkilukuun suhteutettu virustartuntojen ilmaantuvuus on Pohjois-Karjalassa 14,6. Vastaava luku Uudellamaalla on 283,6. Luku tarkoittaa tautitapauksia 100 000 asukasta kohden.

– On hyvä asia, ettei virus ole levinnyt meillä. Olemme harvaan asuttu maakunta, se vaikuttaa varmasti asiaan. Uskon että tämä kertoo myös siitä, että pohjoiskarjalaiset ovat noudattaneet hyvin hygieniaohjeita ja rajoituksia sekä välttäneet sosiaalisia kontakteja, sanoo toimialuejohtaja Sirpa Kaipiainen Siun sotelta. Siun sote vastaa julkisista terveys- ja sosiaalipalveluista Pohjois-Karjalassa.

Pohjois-Karjalassa on todettu kaikkiaan 24 koronavirustartuntaa. Keskussairaalassa Joensuussa on tällä hetkellä rauhallista. Heikki Haapalainen / Yle

Pohjois-Karjalassa ei ole todettu yhtään koronavirustartuntaa huhtikuun 24. päivän jälkeen. Kaikkiaan varmistettuja tartuntoja on maakunnassa vain 24, joista puolet maakuntakeskus Joensuussa. Yksi ihminen on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin.

Viruksen ilmaantuvuusluku on lähes yhtä alhainen Etelä-Karjalassa.

Tautitapausten määrä on jäänyt paljon ennakoitua pienemmäksi. Onko Pohjois-Karjalassa eristäydytty turhaan?

– Kyseessä on uusi tauti, ja viruksen käyttäytymisen ennustaminen tarkasti on hankalaa. On pidettävä mielessä, että epidemia voi lähteä etenemään uudestaan ja sen estämisessä yksityisen kansalaisen toimintatavoilla on tärkeä merkitys. Edelleen tulee noudattaa THL:n ohjeistuksia, Sirpa Kaipiainen sanoo.

Allergiaoireisia käy koronatestissä

Maakunnan terveysasemilla ja yhteispäivystyksessä noudatetaan epidemiamallia eli hengitystieoireiset potilaat hoidetaan muista erillään.

Koronavirusnäytteitä otetaan edelleen tiuhaan tahtiin. Siilaisen terveysaseman infektiovastaanotolla otetaan kiireisimpinä päivinä noin 30 koronanäytettä, kertoo sairaanhoitaja Antti Juvonen.

Vastaanotto on eristetty terveysaseman muusta toiminnasta. Työntekijät odottavat kesäkuukausia rauhallisin mielin.

Sairaanhoitajat Antti Juvonen ja Moona Tahvanainen-Nuutinen työskentelevät koronanäytteenotossa. Kesälomat he saavat pitää normaalisti. Laura Kosonen / Yle

– Aluksi uusia ohjeita tuli paljon. Nyt toiminta on vakiintunut ja kaikki sujuu, sanoo sairaanhoitaja Moona Tahvanainen-Nuutinen.

Tällä hetkellä infektiovastaanottoa työllistyvät myös allergiaoireiset asiakkaat. Koronanäyte otetaan aiempaa herkemmin kaikilta, joilla on flunssan kaltaisia oireita.

Työpari kokee, että tunnelma henkilöstön keskuudessa terveysasemalla on ollut koko ajan rauhallinen. Enää asiakkaitakaan ei tarvitse rauhoitella niin paljon kuin alussa.

Sijainti ja harva asutus pelastavat paljon

Syrjäinen sijainti ja väljä asukastiheys selittävät osaltaan tartuntojen pientä määrää Pohjois-Karjalassa.

Aiemmin Ylen haastattelussa Siun soten infektiolääkäri Jukka Heikkinen arvioi, että rajoitukset astuivat voimaan ennen kuin koronavirus oli ehtinyt levitä maakunnassa.

Altistuneet onnistuttiin löytämään ja asettamaan karanteeniin.

Pohjois-Karjalassa ei myöskään järjestetty epidemian alkuvaiheessa isoja yleisötapahtumia. Ampumahiihdon maailmancupin osakilpailu Kontiolahdella ennen maaliskuun puoliväliä peruttiin viime metreillä.

Perheenäiti luopui täyseristyksestä

Joensuulainen Johanna Albert on tehnyt etätöitä kotona maaliskuun puolivälistä lähtien. Kahden kouluikäisen lapsen perhe eristäytyi aluksi lähes kokonaan, sillä Albert pelkäsi altistuneensa tartunnalle käydessään Helsingissä epidemian puhjetessa.

Johanna Albert tekee etätöitä ainakin kesään saakka. Lasten kavereiden vierailut on nyt sallittu perheessä. Raino-Lars Albert

– Meillä ei käynyt lainkaan vieraita ja kauppakäynnitkin oli keskitetty yhdelle ihmiselle, muuten kävimme vain ulkoilemassa, Albert kertoo.

Etäkouluviikkoina lapset eivät tavanneet kavereitaan kasvotusten. Äitienpäivän jälkeen perheen sääntöjä on höllätty. Lähiopetuksen käynnistyttyä uudelleen kaverit ovat olleet tervetulleita kylään.

– Normaalin elämän on jatkuttava. Edelleen yritämme tosin keskittää ruokaostokset yhteen kauppareissuun viikossa, Johanna Albert sanoo.

