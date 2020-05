Libyan sisällissodassa käänne – Venäläiset palkkasotilaat vedettiin rintamalta

Libyan sota on muuttunut yhä enemmän eri osapuolia tukevien maiden väliseksi yhteenotoksi.

Libyan sisällissodassa tapahtui viikonloppuna merkittävä käänne, kun kapinallisia tukevat venäläiset palkkasotilaat on vedetty pois rintamalta.

Palkkasotilaat ovat olleet taisteluissa, joita on käyty aivan pääkaupungin Tripolin laitamilla. Nyt heidät on lennätetty kuljetuskoneilla ensin 150 kilometrin päähän Bani Walidin kaupunkiin ja myöhemmin kauemmas Itä-Libyaan.

Asiasta kertovat Libyan hallituksen lähteet sekä Salem Alaywan, Bani Walidin kaupungin pormestari.

Syy vetäytymiseen ei ole tiedossa.

Venäläiset ovat kuuluneet Wagner-palkkasotilasorganisaatioon, joka on tukenut lähes koko maan vallaneen kapinallisjohtaja Khalifa Haftarin joukkoa, joka tunnetaan nimellä Libyan Kansallinen armeija. Haftari on saanut tukea myös Egyptiltä ja Arabiemiraateilta.

Khalifa Haftarin joukot siirtävät vankeja autoon Libyan Benghazissa. Abdullah Doma / AFP

Noin tuhannen Wagner-palkkasotilaan avulla Haftarin joukot ovat saavuttaneet kuluneen vuoden aikana sotilaallisia voittoja. Palkkasotilailla on ollut vankka, Venäjältä peräisin oleva aseistus.

Haftari on jatkuvasti kiistänyt, että hänen tukenaan olisi palkkasotureita.

Libyan YK:n tukema hallitus alkoi noin kuukausi sitten saada tukea Turkilta, joka on lähettänyt Libyaan sen kanssa liitossa olleita syyrialaisjoukkoja. Nämä joukot yhdessä Turkin lähettämien lentokoneiden kanssa ovat pysäyttäneet Haftarin joukot Tripolin esikaupunkialueelle.

Al Jazeera -uutiskanavan (siirryt toiseen palveluun) haastattelema Atlantic Council -tutkimuslaitoksen tutkija Emad Badi arvioi, että Libyan hallituksen haltuunsa saama ilma-ase on vienyt palkkasotureilta niiden sotilaallisen ylivoiman.

– Heti kun he [venäläiset] lähtivät, sanoisin noin kahdeksan tuntia, Haftari menetti ne alueet, joiden valtaamiseen he ovat käyttäneet kahdeksan kuukautta, Badi sanoi al-Jazeeralle.

Badi arvelee myös, että vetäytymisen taustalla saattaa olla myös Turkin ja Venäjän välinen sopimus.

Libya on ollut jakautuneena hallituksen valvomaan alueeseen ja kapinallispäällikkö Haftarin alueeseen vuodesta 2014 lähtien. Sota kiihtyi huomattavasti viime vuoden huhtikuussa, jolloin Haftari aloitti hyökkäyksensä Tripoliin. Taisteluissa on kuollut satoja ihmisiä ja noin 200 000 on joutunut jättämään kotinsa.

Hallituksen sotilas tutkii raketti- ja tykistötulen tuhoamia autoja Tripolissa. Mahmud Turkia / AFP

