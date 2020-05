Itä-Suomen yliopisto ohjasi valtionavustuksiaan Karjalan kielen seuralle useiden vuosien ajan – Rehtori: rahoitus hoidettiin asianmukaisesti

Itä-Suomen yliopisto ei aio käynnistää erillistä selvitystä Karjalan kielen seuran saamasta rahoituksesta vuosina 2013–2016.

Yliopisto ohjasi opetusministeriöltä saamaansa rahoitusta ortodoksisen kirkon arkkipiispa Leon vetämälle Karjalan kielen seuralle.

Itä-Suomen yliopiston rehtori Jukka Mönkkönen kertoo, että asiat on hoidettu muodollisesti kuten on sovittu.

– Yliopistolla on rahoitusjärjestelystä sopimus, jonka liitteenä on suunnitelma rahojen käytöstä. Karjalan kielen seura on myös toimittanut vuonna 2017 yliopistolle raportin siitä, mihin rahoitus käytettiin, Mönkkönen kertoo.

Mönkkönen ei halunnut avata raportin sisältöä Ylelle tarkistamatta voiko hän tehdä sen rikkomatta tietosuojalakia.

Seuran tapa käyttää avustuksia kiinnostaa ministeriötä

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti jo tammikuussa valtionavustustarkastuksen Karjalan kielen seuran taloudenpidosta. Tarkastus koskee seitsemää eri valtionavustusta, jotka on myönnetty yliopiston kanavoiman rahoituksen jälkeen vuosina 2017–2019.

Kyseessä on yhteensä 565 000 euron suuruinen avustuspotti. Suurin osa avustuksesta, 500 000 euroa, on opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämiä erityisavustuksia karjalan kielen elvytysohjelman käynnistämiseen ja toteuttamiseen.

Sen lisäksi tarkastuksessa käydään läpi Taiteen edistämiskeskuksen toiminta-avustuksia kulttuuritoimintaan.

– Tarkastus lähti liikkeelle yhteydenotoista, joita saimme viime joulun seutuun, kertoo opetus- ja kulttuuriministeriön tarkastuspäällikkö Sami Salonen.

Tarkastus pyritään saamaan valmiiksi mahdollisimman nopeasti.

Karjalan kielen seuran talousepäselvyydet tulivat esille eilen sunnuntaina julkaistussa verkkojulkaisu Long Playn artikkelissa (siirryt toiseen palveluun).