Puolustusministeriön ohjelmajohtaja: korona ei ole muuttanut hävittäjähankinnan perusteita

Puolustusministeriön ohjelmajohtajan Lauri Purasen mukaan korona ei ole muuttanut Suomen hävittäjähankinnan perusteita.

Taloustutkimuksen Ylelle tekemän kyselyn mukaan hävittäjähankinnan lykkääminen on suomalaisten suosituin keino koronakriisin vaurioittaman valtion talouden tasapainottamisessa.

Hornet-hävittäjien korvaaminen uusilla hävittäjillä jakaa myös hallituspuolueita. Esimerkiksi vasemmistoliiton Paavo Arhinmäki sanoo Ylelle, että hanketta voisi lykätä ja sen kokoluokkaa voisi miettiä alaspäin.

Keskustan ryhmäjohtajan Antti Kurvisen mukaan koko maan puolustaminen on hintansa arvoista eikä pitkään suunniteltua projektia pidä lykätä.

– On ymmärettävää, että kansalaisten päällimmäisenä huolena ei ole sotilaskriisit vaan korona. Suomen tehtävä on yhä huolehtia siitä, että meillä on uskottava puolustuskyky. Hävittäjähankkeessa on kyse varautumisesta useaksi kymmeneksi vuodeksi, Puranen sanoo Ylen tv-uutisten haastattelussa.

Purasen mukaan nykyiset Hornetit on uusittava vuosina 2025–2030.

– Uutta kalustoa on tullut lähialueille, joka aiheuttaa sen, että Hornetin uskottavuus lähtee 2025 poistumaan ja siihen mennessä pitäisi saada uutta hävittäjäkalustoa, hän sanoo.

Purasen mukaan hänen tiedossaan ei ole, että tämän kaltaisia hankintoja olisi koronan takia siirretty muualla. Hän on toiminut puolustusministeriön strategisten hankkeiden ohjelmajohtajana vuoden 2016 alusta lukien.

Hallitusohjelman mukaan nykyisen Hornet-kaluston suorituskyky korvataan täysimääräisesti ja hankintasopimus solmitaan vuonna 2021.

– Se tarkoittaa sitä, että tämän rahan pitää olla vuoden 2021 budjetissa, Puranen sanoo.

Hallitus kokoontuu budjettiriiheen syksyllä.

