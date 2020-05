Espoon Mäkkylässä räjähdys, poliisilla iso operaatio meneillään – sivullisia kehotetaan pysymään pois alueelta

Poliisin mukaan paikalla on tapahtunut räjähdys.

Espoon Mäkkylässä on käynnissä iso poliisioperaatio. Länsi-Uudenmaan poliisi kertoo iltakymmeneltä Twitterissä, että paikalla on tapahtunut räjähdys ja paikalla on useita partioita.

Poliisi kehottaa sivullisia pysymään pois alueelta. Poliisi kertoo myöhemmin asiasta lisää.