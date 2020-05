Yle Brasilian rajalla: Korona vei viinaturistit ja Bolsonaro jakaa mielipiteet – "Hän laukoo typeryyksiä"

Hiromi Tomen mukaan uruguaylaiset ostavat etenkin tummaa olutta. Nyt osa tuotteista on vanhenemassa.

CHUÍ / CHUY Kadun pohjoispuolella pauhaa brasilialainen reggae, ja liikkeet mainostavat kaljapakkauksia. Asukkailla on hengityssuojaimet, jotka ovat sakon uhalla pakollisia. Ollaan Brasilian eteläisimmässä kaupungissa Chuíssa.

Se on koronaepidemian keskukseksi nousseen Brasilian harvoja viruksettomia kolkkia (siirryt toiseen palveluun). Tiheimmät tartuntakeskittymät sijaitsevat suurkaupunkien São Paulon ja Rio de Janeiron alueella ja koillisrannikolla.

Nolla tapausta! Zero casos, kohkaa moni Chuín asukas ylpeänä. Liikkeissä ja ravintoloissa asiakkaan käsiin pursutetaan desinfiointiainetta, eikä sisään pääse ilman hengityssuojainta. Jokainen muualta tuleva on koronan mahdollinen tartuttaja.

– Monet pelkäävät. Virus tulee tännekin, se on maailmanlaajuinen. Kaupungin sairaala on todella pieni, sanoo jäätelömyyjä Gabriela Davila.

Gabriela Davilan mukaan asiakkaat ovat kadonneet, ja yrityksestä on irtisanottu neljä työntekijää. "Tilanne huononee koko ajan", hän sanoo. Markko Hämäläinen

Uruguaylaisten viinaralli lakkasi

Kun kävelee parikymmentä metriä saman pääkadun eteläpuolelle, maa muuttuu, kieli vaihtuu portugalista espanjaksi ja hinnat nousevat. Ollaan Chuyssa, Uruguayn puolella yhteistä rajakaupunkia. Siellä maski ei ole kadulla pakollinen.

Kummastakin maasta pääsee toisen maan kaupunkialueelle suoraan ilman rajatarkastusta. Chyussa on vajaat 10 000 ja Chuíssa vajaat 6 000 asukasta, joista moni puhuu molempia kieliä.

Uruguay on Etelä-Amerikan kalleimpia maita, ja uruguaylaisilla on tapana käydä Brasilian puolella ostoksilla. Olutta, viskiä, muita viinaksia, ruokaa ja siivoustuotteita, Chuín kaupoista kerrotaan. Brasilialaiset puolestaan ostavat Uruguayn puolen verovapaista myymälöistä teknologiaa ja tarjousalkoholia.

Uruguayn viranomaiset ovat huolissaan, sillä pohjoisempaan rajakaupunkiin vajaan 400 kilometrin päässä on levinnyt koronaa. Siitäkin huolimatta, että rajat ovat suljettu muilta kuin kansalaisilta, vakituisilta asukkailta ja työntekijöiltä.

Uruguayssa epidemiaan puututtiin varhain ja jämerästi, ja tartuntoja on todettu vajaat 800. Brasiliassa niitä on runsaat 392 000.

Kadun vasemmalla puolella on Brasilia, oikealla Uruguay. Markko Hämäläinen

Nolla kiloa, cero kilos, komentaa nyt kyltti ennen Chuyta. Se tarkoittaa, että Brasiliasta ei saa tuoda mitään. Viranomaiset pyrkivät estämään turhan liikkumisen ja koronan leviämisen. Tulli tarkistaa Chyusta tulevat autot, tosin hieman ylimalkaisesti.

Bolsonaro herättää tunteita

Rajakaupungissa ostosmatkailu on tärkeä tulonlähde. Nyt kaduilla on hiljaista, ja reggae kaikuu puolityhjissä myymälöissä.

Satunnaiset turistit ovat kaupunkilaisille samalla uhka ja pelastus.

– On parempi myydä vähän kuin ei mitään. Jos kaupunkiin tulee yksikin koronatapaus, liikkeet suljetaan, elintarvikeyrittäjä Hiromi Tome uskoo.

Uruguaylaiset Luana Alvarez (vas.) ja äiti Mariana García viettävät korona-aikaa lähellä rajaa. "On outoa nähdä kaupunki näin tyhjänä", García sanoo. Johanna Pohjola / Yle

Oikeistopresidentti Jair Bolsonaro on vastustanut osavaltioiden asettamia koronarajoituksia. Rahanvaihtajana työskentelevä Daniel Aguiar kannattaa Bolsonaron näkemyksiä talouden vapauttamisesta.

– Taloutta ei voi pysäyttää, muuten työttömyystilanne menee vielä huonommaksi. Presidentin linjaus on, että valtion sijaan ihmiset taistelisivat virusta vastaan, Aguiar sanoo.

Bolsonaro on alusta saakka vähätellyt koronaa. Hän on esimerkiksi kutsunut virusta pikkuflunssaksi (siirryt toiseen palveluun) ja sateeksi. Hän on toistuvasti liikkunut ilman hengityssuojainta, viimeksi kannattajiensa parissa pääkaupunki Brasíliassa sunnuntaina.

– Hän on kuin kone, joka laukoo typeryyksiä. Hän osaa puhua järkeviäkin, mutta yleensä suusta tulee mitä sattuu. Hän kaivaa omaa kuoppaansa, sanoo Aguiarin kollega Andres Sousa.

Andres Sousa odotti Chuíssa pankkivuoroaan. Maski on kadulla sakon uhalla pakollinen. "En ole kuullut, että kukaan olisi oikeasti saanut sakkoja", Sousa sanoo. Johanna Pohjola / Yle

Brasiliassa kaksi kriisiä

Asiantuntijoiden mukaan Brasilia kärsii sekä terveyden että hallinnon kriisistä. Jo kaksi terveysministeriä on lähtenyt epidemian aikana: suositun Luiz Henrique Mandettan Bolsonaro erotti, ja seuraaja Nelson Teich erosi itse. Molemmat ovat lääkäreitä.

Teichin eron taustalla oli tiettävästi erimielisyyksiä malarialääkkeenä tunnetun klorokiinin käytöstä. Bolsonaro on Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin tavoin kannattanut sitä koronan hoidossa.

Brasilian terveysministeriö hyväksyi Teichin eron jälkeen klorokiinin ja hydroksiklorokiinin käytön myös lievissä koronatapauksissa, joskin totesi, että niistä ei ole vankkaa tieteellistä näyttöä (siirryt toiseen palveluun). Maailman terveysjärjestö WHO keskeytti hiljattain hydroksiklorokiinin kokeilemisen koronapotilaisiin.

Brasilian presidentti Jair Bolsonaro poseerasi selfiessä toukokuun alussa kannattajiensa kanssa. Evaristo Sa / AFP

Brasiliassa Bolsonaron korona-asenne on herättänyt kritiikkiä. São Paulon osavaltion kuvernöörin João Dorian mukaan Brasiliassa taistellaan "koronavirusta ja Bolsonaro-virusta vastaan (siirryt toiseen palveluun)". Entinen presidentti Luiz Inácio Lula da Silva on puolestaan kutsunut tilannetta "kansanmurhaksi".

– Hallitus tekee koronaviruksesta huolestuneista ihmisistä vihollisia. Siitä ei voi seurata hyvää, Lula sanoi uutistoimisto AFP:lle.

Toukokuun alkupuolella tehdyssä mielipidemittauksessa (siirryt toiseen palveluun) runsaat 39 prosenttia brasilialaisista hyväksyi ja runsaat 55 prosenttia tuomitsi Bolsonaron toimet hallituksessa. Kannattajat ovat osoittaneet mieltään koronarajoituksia vastaan suurimmissa kaupungeissa.

– Koko Brasilia on yksi kaaos. Ihmisillä ei ole kriisitietoisuutta. Liikkumisrajoituksia ja suosituksia etäisyydestä ei noudateta, Andres Sousa sanoo Chuíssa.

