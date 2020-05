WHO keskeytti Trumpin mainostaman hydroksiklorokiinin kokeilemisen koronapotilaisiin – Tutkimus viittasi pahoihin sivuvaikutuksiin

WHO kerää kahden viikon ajan listietoa hydroksiklorokiinista.

Maailman terveysjärjestö WHO on keskeyttänyt kokeensa, joilla hydroksiklorokiinia käytettiin COVID-19-potilaiden hoitoon. Keskeytys kestää ainakin kaksi viikkoa ja sen aikana kerätään tietoa lääkkeen mahdollisista haittavaikutuksista, kertoo WHO:n pääjohtaja Tedros Ghebreyesus.

Keskeytys perustuu The Lancet -tiedelehdessä (siirryt toiseen palveluun) julkaistuun tutkimukseen, jossa hydroksiklorokiinin havaittiin aiheuttavan vakavia sivuvaikutuksia potilaille. Sivuvaikutukset olivat etenkin sydämen rytmihäiriöitä.

Samankaltaisista hydroksiklorokiinin sivuvaikutuksista on tullut viestiä muiltakin tahoilta. The Lancetin julkaisemassa tutkimuksessa mainittiin myös kohonnut kuolemanriski.

Hydroksiklorokiinin käyttö on noussut maailmanlaajuiseksi puheenaiheeksi, sillä Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on mainostanut ainetta mahdollisena esto- ja hoitokeinona koronasairaudelle. Lääkäreiden estelyistä huolimatta Trump sanoo syövänsä lääkettä päivittäin. Myös Brasilian presidentti Jair Bolsonaro on mainostanut lääkettä.

WHO:n johtajistoon kuuluva tohtori Michael Ryan sanoo uutistoimisto AP:lle, ettei WHO:lla ole toistaiseksi todisteita hydroksiklorokiiniin liittyvistä turvallisuusongelmista, mutta järjestö tutkii nyt saatua uutta tietoa.

Hydroksiklorokiinia käytetään yleisesti autoimmuunitaudin, nivelrikon sekä malarian hoitoon.

Lähteet: AP, AFP