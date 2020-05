Ravintoloiden koronarajoitukset etenevät, tärkeä mietintö valmistui – eduskunta ruotii asiaa heti tänään

Ravintoloiden koronarajoitukset ovat edenneet eduskunnassa.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta sai mietintönsä asiasta valmiiksi tiistaina puoliltapäivin. Siinä on otettu huomioon perustuslakivaliokunnan maanantaista kritiikkiä.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnössä on siirretty tartuntatautilakiin osia lakiin liitetystä asetuksesta kuten perustuslakivaliokunta edellytti. Lain puolelle on siirretty ainakin se, millaisia velvoitteita ravintoloilla kesäkuun alusta lähtien on.

Rajoitusesityksen etenemisellä on kova kiire, sillä ravintolat voisivat avata ovensa maanantaina ilman rajoituksia, jos eduskunta ei ehtisi hyväksyä lainmuutosta tämän viikon aikana. Syynä on se, että lainmuutos, jolla hallitus sulki ravintolat, on voimassa toukokuun loppuun.

Ravintolat voivat avata kesäkuun alussa ovensa, mutta ne voivat täyttää enintään puolet asiakaspaikoistaan ja alkoholin anniskelu pitää lopettaa kello 22.

Mietinnön valmistuminen tarkoittaa, että ravintolarajoitusten käsittely etenee tänään eduskunnan saliin ensimmäiseen käsittelyyn. Kansanedustajat pääsevät keskustelemaan rajoituksista, joista on tehty myös vastalauseita.

Aikataulua kiristää se, että hallituksen ravintolaesityksen toinen käsittely voi tapahtua aikaisintaan kolmen päivän kuluttua ensimmäisestä käsittelystä. Jos hallituksen esitys ei olisi ehtinyt salikäsittelyyn tänään tiistaina, toinen käsittely olisi pitänyt järjestää viikonloppuna.

