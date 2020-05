Jo puoli miljoonaa suomalaista on raportoinut oireistaan Omaolossa – kartta näyttää, missä koronaa on epäilty eniten

Omaolon oirearvioden määrä eri puolilla Suomea on nyt sijoitettu kartalle.

Koronaepidemia on saanut jo puoli miljoonaa suomalaista tutkiskelemaan oloaan ja raportoimaan siitä Omaolo-palvelussa (siirryt toiseen palveluun). Kun palveluun syöttää mahdolliset koronavirusoireensa, saa vastaukseksi ohjeet hoitotoimista.

THL on tänään avannut verkkosivuillaan Oirekartan (siirryt toiseen palveluun), joka näyttää kansalaisten oirearviointien määrän eri puolilla Suomea. Karttaan on otettu mukaan vain sellaiset oirearviot, joiden mukaan Omaolo-palvelu on suositellut käyttäjää hakeutumaan terveydenhuoltoon.

Oirekartalla näytetään oirearvioiden lukumäärä 100 000:ta asukasta kohden sairaanhoitopiireittäin ja kunnittain. Lisäksi koko maasta tai yksittäisestä sairaanhoitopiiristä voi tarkastella kahden viikon ajalta oirearvioiden ikäryhmäjakaumaa ja päivittäisiä kokonaismääriä.

Kartasta on jätetty pois kunnat, joissa hoitoon johtaneita oirearvioita on tehty alle viisi.

Oirekartta päivittyy joka päivä kello 12.

Oireiden esiintymistä eri puolilla maata voi olla mielenkiintoista seurata tavallisen kansalaisen näkökulmasta. Ensisijaisesti karttapalvelulla tuotetaan kuitenkin tietoa terveydenhuoltoa varten.

– Kansalaisten itse ilmoittamat oiretiedot lisäävät ymmärrystämme epidemian etenemisestä. Oirearvioihin perustuvat ilmoitukset voivat ennakoida tulevaa koronatapausten määrää ja hoidon tarvetta, kertoo THL:n asiantuntijalääkäri Sanna Isosomppi tiedotteessa.

