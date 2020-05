Tampereen kaupungilla lähes 50 vuotta töissä olleen päällikön potkuista tuli sakea soppa, joka jatkuu hallinto-oikeudessa

Tampereella tunnettu, satamapäällikön tehtävästä irtisanottu Matti Joki aikoo valittaa hallinto-oikeuteen saamistaan potkuista.

Tampereen kaupunginhallitus käsitteli maanantaina Joen oikaisuvaatimusta. Joen jättämä oikaisuvaatimus hylättiin äänin 8–5.

Asian käsittelyn kuluessa Kalervo Kummola (kok.) teki muutosehdotuksen, että oikaisuvaatimus hyväksytään.

Äänestyksen jälkeen esittelijän pohjaehdotus voitti äänin 8–5 eli viranhaltijan oikaisuvaatimus hylättiin. Päätös jakoi Tampereen valtapuolueita, sillä kokoomus olisi hyväksynyt oikaisuvaatimuksen, mutta SDP ja vihreät olivat sitä vastaan.

Kalervo Kummola kertoi Aamulehdessä (siirryt toiseen palveluun) olevansa suhteellisen varma, että kaupunki häviää asian oikeudessa.

Matti Joki ei ole yllättynyt päätöksestä. Hän aikoo valittaa hallinto–oikeuteen.

– Tämä menee loppuun saakka. Tiedän itse, etten ole tehnyt mitään väärää. Tämä on selvä ajojahti ja meillä on selvät todisteet. Pian paljastuvat nimet, joita tässä on takana, Joki kertoo Ylelle.

Joki on ollut kaupungilla töissä lähes 50 vuotta. Hän oli jäämässä eläkkeelle juuri ennen irtisanomista.

Joki on tunnettu Tampereella siitä, että häneltä kysytään lähes päivittäin keväällä ja syksyllä Näsijärven ja Pyhäjärven jäätymisestä ja sulamisesta sekä venepaikoista. Epävirallisesti Joki on Tampereen haastatelluin mies ja erittäin tuttu kaupunkilaisille.

Taustalla kirjallinen varoitus

Tampereen kaupunki erotti pitkään satamapäällikkönä toimineen Matti Joen huhtikuussa. Erottamisperusteena oli esimerkiksi se, että Joki oli kaupungin mukaan toiminut epäasiallisesti ja ylittänyt toimivaltansa.

Tampereen kaupunki on tehnyt yksityiskohtaisen päätöksen irtisanomisesta(siirryt toiseen palveluun) (siirryt toiseen palveluun) ja päätökseen liittyy runsaasti eri seikkoja.

Joelle annettiin kaupungin mukaan kirjallinen varoitus heinäkuussa 2019. Joki oli kaupungin mukaan tuolloin toiminut epäasiallisella tavalla kaupungin sopimuskumppania kohtaan.

Varoituksessa mainittiin myös epäasiallinen kieli alaisia kohtaan. Kaupungin selvitysten mukaan työntekijät olivat kokeneet toiminnan nöyryyttäväksi ja arvaamattomuuden johdosta myös kuormittavaksi.

Kaupungin mukaan epäasiallinen toiminta jatkui varoituksen saamisen jälkeen.

– Pitäisi pysähtyä ja pohtia kuinka tulevaisuudessa pärjätään työyhteisönä, jos on menty varoituksen antamiseen asti. Kun muutosta ei tullut, niin työnantajalla on keinot vähissä, kaupungin rakennuttamisjohtaja Milko Tietäväinen sanoi aiemmin Ylelle.

Lue lisää:

Tampere ei peru pitkäaikaisen satamapäällikön irtisanomista –oikaisuvaatimus kaatui kaupunginhallituksen äänestyksessä

Kaupunki irtisanoo Tampereen todennäköisesti haastatelluimman miehen lähes 50 vuoden työuran jälkeen – Matti Joki syyttää ajojahdista

Tampereen pitkäaikainen satamapäällikkö pitää irtisanomista laittomana – kaupunginhallitus hylkäämässä oikaisuvaatimuksen