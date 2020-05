Eija Manninen ei ollut koskaan nähnyt karhua, sitten iso ruskea eläin nousi takajaloilleen pellolla: "Kyllä syke nousi ja kädet tärisi"

Manninen on autoillessaan nähnyt monenlaisia eläimiä, muttei koskaan karhua. Ei ennen kuin nyt.

Aamun kääntyessä päivän puolelle Eija Manninen autoili pitkin Pajulantietä Mikkelin pohjoispuolella. Jo kaukaa hän näki, että pellolla on iso ruskea eläin.

– Ajattelin puolivitsinä, että karhuko tuolla on. Hiljentelin vauhtia, eläin nousi takajaloilleen ja tajusin, että se todellakin on karhu, Manninen kertoo.

Karhu seisoi niin pitkän tovin katsomassa autoa, että Manninen ehti kaivaa esiin puhelimensa, avata kameran ja käynnistää videoinnin.

– Aika huima tilanne, kyllä syke nousi ja kädet tärisi. Joku adrenaliiniryöppy, Manninen sanoo.

Videolla näkyy, kunka karhu nousee ja tähystää autoa. Sitten eläin päättää ylittää tien ja lähtee rennon joutuisaan juoksuun.

– Luontokuvia ottavana luontoihmisenä oli upeaa päästä yllättäen kuvaamaan karhua. Komea otus ja yllättävän vikkelät kintut, sanoo Manninen.

Karhu luonnossa on harvinainen näky

Suomessa on mukaan 2300–2500 karhua, ja määrä on kasvanut lähes 15 prosentilla. Karhun näkeminen on todennäköisintä keväällä, sillä nuoret karhut eivät ole vielä muodostaneet suhdettaan ihmisiin, eikä kasvillisuus ole estämässä näkyvyyttä metsissä.

Yleensä karhua ei luonnossa näe, sillä se väistää ihmisiä.

– Karhu voi olla metsässä hyvinkin lähellä, mutta se pysyttelee piilossa ja kurkkii jostain kiven takaa. Karhuja näkee luonnossa lähinnä lasin takaa, ikkunasta tai autosta, sanoo riistapäällikkö Olli Kursula Riistakeskus Keski-Suomesta.

Poikkeuksen muodostavat niin sanotut häirikkökarhut. Ne ovat oppineet, ettei ihmistä tarvitse pelätä, ja että pihoilta ja mehiläispesistä saa helposti evästä.

– Eiväthän ne karhut itseään häirikköinä pidä, eivät eläimet luonnossa halua käyttää energiaa yhtään enemmän kuin on tarpeen, sanoo riistasuunnittelija Teemu Lamberg Suomen Riistakeskuksesta.

Pihoille ja mehiläispesille tulevat karhut yritetään ensin opettaa välttelemään ihmistä. Välineinä ovat melu, koirat ja kipua aiheuttavat paineilma-aseet, ja tavoitteena on saada karhulle käsitys, että ihminen tarkoittaa sitä

Jos karhu ei ota opikseen, saatetaan joutua ottamaan esiin oikeatkin aseet. Ihmisiä häiritsevälle karhulle voidaan myöntää vain tähän tiettyyn yksilöön kohdistuva kaatolupa.

– Ja jos yksi tai kaksi ongelmayksilöä saadaan kannanhoidollisilla kaatoluvilla alueelta poistettua, se yleensä rauhoittaa karhutilanteen. Karhuja on siellä kyllä edelleen, mutta ne pysyttelevät omissa oloissaan, Kursula sanoo.

