Näin hoivakodeissa asuvat vanhukset tapaavat läheisiään: pakettiautoissa, konteissa ja 15–30 minuuttia kerrallaan

Virve Rastiola tapaa isänsä Olli Rastiolan Mäenpihan palvelukodin katetulla terassilla Lapinlahdella. Tapaaminen on sovittu etukäteen henkilökunnan kanssa. Tytär on päässyt terassille ulkokautta ja hoitajat tuovan isän sisäkautta pleksin toiselle puolelle. Molemmat ovat odottaneet tapaamista kasvokkain.

Hoivakodeissa on keksitty erilaisia konsteja, miten läheiset voivat tavata vanhuksia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on kerännyt tapoja ja pyrkii levittämään hyvät käytännöt koko Suomeen, koska sosiaali- ja terveysministeriö on linjannut, että oireettomien läheisten on voitava vierailla vakavasti sairaiden ja saattohoidossa olevien luona turvallisesti.

Virve Rastiola on tutustunut etukäteen Lapinlahden kunnan ohjeisiin:

Tapaaminen on ulkona

Se kestää korkeintaan 30 minuuttia

Maskin käyttäminen on pakollista

Yhdellä asukkaalla korkeintaan 3 vierailijaa kerralla

Vierailijoiden on oltava täysin terveitä

Tapaamisesta sovitaan etukäteen sairaanhoitajan kanssa

Sama vieras voi käydä kerran viikossa

Halaaminen on kielletty

Vierailijoiden on käytettävä maskia, jonka saa palvelukodilta. Virve Rastiola on tosin ostanut itselleen visiirin, joka suojaa pisaratartunnoilta. Mäenpihan palvelukodin työntekijöillä puolestaan on itsetehdyt kasvosuojaimet. Ennen tapaamismahdollisuutta isä ja tytär pitivät yhteyttä soittamalla. Hoitajien avustuksella soitettiin myös videopuheluita.

– Onhan tämä jo paljon parempi. Isällä on tosi huono kuulo, joudun puhumaan tässä kovalla äänellä, Virve Rastiola kuvailee.

Virve ja Olli Rastiola istuvat samassa pöydässä terassilla, mutta heidän välissään on pleksi. Lisäksi Virvellä on visiiri. Sami Takkinen / Yle

Hoivakodeilla on erilaisia tapoja, jotta läheiset voivat tavata toisiaan muualla kuin sisätiloissa. Tapaamisia varten on hankittu kontteja, telttoja, pakettiautoja ja busseja. Niissä eri osien ilmanvaihto on eriytetty ja keskustelu hoituu mikrofonien avulla.

Esimerkiksi Vantaalla pilotoidaan tapaamisautoa kahdessa hoivakodissa. Viime viikolla alkaneessa kokeilussa ovat mukana kaupungin Simonkylän hoivakoti ja Marjatta-Säätiön Leena-koti. Varttitunnin tapaamisissa on läsnä aina myös hoitaja.

Simonkylän hoivakodin asumispalvelujen esimies Sanna Kostamo kertoo, että he noudattavat tarkkoja hygieniohjeita. Auton kosketuspinnat puhdistetaan jokaisen tapaamisen jälkeen. Jokaisen päivän päätteeksi auto vielä pestään.

– Tämä tapaamisauto on toinen turvallinen vaihtoehto pihatapaamisten lisäksi.

Vantaalla tapaamisautoon mahtuu kerrallaan kaksi vierailijaa, kertoo Simonkylän hoivakodin asumispalvelujen esimies Sanna Kostamo. Kristiina Lehto / Yle

Tapauskohtaisesti päätetään, voivatko läheiset vierailla hoivakodissa, jos siellä asuva läheinen on kriittisesti sairas tai saattohoidossa.

Ei ole yksinkertaisesta päättää, kuka voi tavata vierailijoita. Lapinlahden vanhustyöjohtaja Elisa Pajala kertoo, että monilla asukkailla on muistisairaus. Sen takia on mietittävä aiheuttaako tapaaminen enemmän hyötyä vai haittaa.

– He eivät ymmärrä tai muista koronatilannetta eivätkä ymmärrä, miksi ei saa halata.

Mäenpihan palvelutalossa työskentelevä Satu Hiltunen kertoo, että tapaamisten alkamisen jälkeen tunnelma on seesteisempi ja omaisilla on luottavaisempi olo.

– Omaisen tutut kasvot rauhoittavat asukkaita.

Yöpyminenkin mahdollista läheisen luona

THL yrittää levittää hyviä käytäntöjä myös kriittisesti sairaiden ja saattohoidossa olevien tapaamisesta. Hoivakodit ovat kertoneet, että tärkeää on ohjeistaa omaiset hyvin etukäteen. Mielellään vierailijoita olisi kerrallaan yksi tai kaksi. Hoivakodit nostavat esille sen, että tapaamispaikka pitäisi järjestää niin, että omainen ei kulkisi yleisten tilojen tai koko hoivayksikön läpi. Jotkut hoivakodit ovat sallineet läheisten yöpyvän patjalla asukkaan huoneessa.

– Nämä hyvät käytännöt ovat sellaisia, että ne ottavat huomioon rajoitukset, THL:n tutkimuspäällikkö Minna-Liisa Luoma toteaa.

Virve Rastiola odottaa, että pääsisi työntämään isäänsä ulkona pyörätuolissa ja häntä voisi tavata useammin kuin kerran viikossa. Tyttären toiveet ovat pieniä, mutta konkreettisia.

– Toivon, että voisi koskettaa vaikkapa olkapäätä. Kosketus olisi mukava.