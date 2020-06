Katri Saarikiven kolumni: Miltä työpaikkasi näyttäisi avaruusolennon silmin? 

Yksi työorganisaation tarkoitus on auttaa työpaikalla toimivia ihmisiä ratkomaan työhön liittyviä ongelmia paremmin kuin mitä ilman sitä olisi mahdollista. Tapahtuuko sinun työpaikassasi niin, kysyy aivotutkija Katri Saarikivi.

Yksi ihmislajin menestystekijöistä on ilmiömäinen kyky sopeutua muutokseen. Kun olosuhteet ovat elinympäristössä muuttuneet vaikkapa luonnonmullistusten myötä, olemme löytäneet tapoja toimia toisin, ja selviytyneet. Ihmiskehojen diversiteetti kertoo tätä mukautumisen tarinaa. Esimerkiksi, erään tutkimuksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan suomalaisten ja muiden pohjoisen asukkien perimässä esiintyy keskimäärin huomattavasti enemmän kylmänsietokykyyn vaikuttavaa geenin alleelia kuin eteläisten leveyspiirien ihmisillä. Vaatteiden ja sisälämmityksen keksimisen jälkeen tästä adaptaatiosta ei kuitenkaan enää ole ollut erityistä etua. Itse asiassa moni suomalainen varmasti luopuisi mielellään alleelistaan, sillä sen kylkiäisenä on saattanut tulla korkeampi taipumus migreeniin.

Luonnonvalinnan aiheuttama ihmisen genetiikan muutos kestää pitkään, mutta käyttäytymisen ja ajattelun sopeutuminen voi tapahtua silmänräpäyksessä. Esimerkiksi, moni meistä pisti äskettäin hyvin lyhyessä ajassa työkuvionsa täysin uusiksi.

Kun ei voinut tehdä niin kuin aina ennenkin, joutui aloittamaan osin puhtaalta pöydältä. Siinä pääsi myös miettimään, miten asiat oikeasti kannattaisi tehdä.

Ihmiset kykenevät sopeutumaan mitä kummallisimpiin olosuhteisiin. Kun maailma yhtäkkiä muuttuu ja sopeutumista tarvitaan, tulee myös mahdolliseksi tarkastella aiempaa menoa kriittisin silmin.

Yksi työelämän murheenkryyneistä tuntuu ihmisten kertomusten mukaan olevan kalenterin täysin vallanneet turhat palaverit. Tilanne tuntuu vähän älyttömältä: ryhmä ihmisiä, joista jokainen saattaa sisimmässään kokea, että kokous on ajanhukkaa, jatkaa silti sinnikkäästi kokoontumisia.

Voi olla, että työorganisaatioihin ja meihin sen mukana on juurtunut muinaisten geenimutaatioiden tapaan lukuisia toimintamalleja, joista on joskus ollut apua, mutta jotka nykymaailmassa ovat menettäneet merkityksensä.

Näitä malleja voidaan nyt poikkeustilan aiheuttaman mullistuksen avulla kyseenalaistaa. Tässä voi auttaa eräänlainen ajatusleikki. Twitterissä on mainio “Aliens about humans” -nimimerkki (siirryt toiseen palveluun), vapaasti käännettynä “ihmiset avaruusolennon näkökulmasta”, joka kuvaa ihmisten tapoja ja toimia ekstraterrestriaalin silmin. Välillä twiiteistä löytyy helmiä, kuten “Kuolema näyttää lisäävän toisten arvostusta ihmistä kohtaan”, tai “Harva ihminen tietää miltä todellisuudessa näyttää, sillä he yrittävät aina peilin tai kameran edessä näyttää joltain muulta”.

Miltä sinun työpaikkasi toimintatavat näyttäisivät avaruusolennon silmin?

Voisiko avaruusolento ajatella esimerkiksi seuraavasti:

Avotilat

“Ihmiset asettuvat työskennellessään näkö- ja kuuloetäisyydelle sellaisista ihmisistä, joiden läsnäolo haittaa heidän tehtävissä onnistumistaan.”

Toimimaton hierarkia

“Tietyille yksilöille organisaatiossa annetaan erityiset nimet ja heille pitää puhua eri tavalla kuin muille. Heidän seurassaan sykkeen tulee nousta ja ihon kosteuden lisääntyä, ja heidän huonoja ideoitaan pitää kehua, jotta he kokevat olevansa muita arvokkaampia.”

Kulttuuri, joka korostaa sisäistä kilpailua

“Samaan tavoitteeseen tähtäävän ryhmän jäsenet eivät toivo, että toiset onnistuvat.”

Väärien asioiden mittaaminen

“Päätelmiä toiminnan laadusta ja onnistumisesta tehdään sellaisten numeroiden perusteella, jotka eivät kuvaa toiminnan laatua ja onnistumista.”

Mikromanageeraus

“On päätetty, että tietyt ihmiset ovat tärkeämpiä kuin toiset, ja siksi he saavat määrätä miten ongelmia ratkotaan, vaikka ihmisellä, jota he määräävät, olisi parempi kyky ratkoa ongelmia.”

Paljon hyvääkin tietysti löytyy. Poikkeustila voi auttaa havaitsemaan, mitä erityistä hyötyä työorganisaation tarjoamista rakenteista on. Esimerkiksi etäyhteyksien varassa oleminen on saattanut uudella tavalla paljastaa kasvokkain kohtaamisen arvon.

Ihmiset kykenevät sopeutumaan mitä kummallisimpiin olosuhteisiin. Kun maailma yhtäkkiä muuttuu ja sopeutumista tarvitaan, tulee myös mahdolliseksi tarkastella aiempaa menoa kriittisin silmin.

Työorganisaatio on eräänlainen ihmisen ajattelua ja toimintaa säätelevä tapojen, sopimusten ja työkalujen kokoelma. Yksi työorganisaation tarkoitus on auttaa työpaikalla toimivia ihmisiä ratkomaan työhön liittyviä ongelmia paremmin kuin mitä ilman sitä olisi mahdollista. Tapahtuuko sinun työpaikallasi niin?

Katri Saarikivi

Kirjoittaja tutkii oppimisen, empatian ja vuorovaikutuksen aivoperustaa. Hän haluaa ymmärtää paremmin, ei olla oikeassa.

Aiheesta voi keskustella 2.6. klo 23.00 asti.