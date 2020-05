Viranomaiselta kova määräys loukuttaa ja lopettaa villikissat Isossakyrössä – palautetta satelee eri puolilta maata

Isossakyrössä on aloitettu kissojen loukutus. (arkistokuva)

Vapaana elävät kissat ovat olleet ongelma Isossakyrössä Pohjanmaalla jo vuosia.

Asiaa virallisesti hoitamaan pyrkivät tahot ovat syyttäneet ongelmasta muutamia yksittäisiä kissanomistajia, jotka ovat haalineet itselleen kymmeniä kissoja.

Kissapopulaatioiden aiheuttamiin ongelmiin varauduttiin Isossakyrössä myös tänä keväänä. Puheluita viranomaisille alkoi kesän kynnyksellä myös tulla.

– Kesäasukkaat soittavat ja valittavat, mutta myös paikalliset. Osa soittaa poliisille ja osa minulle, kertoo Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuollon johtava hygienikko Seppo Kangas.

Toukokuun alussa Kangas antoi paikalliselle teurastajalle määräyksen hävittää kissat, jotka liikkuvat vapaina Isonkyrön Ahontien ja Pohjankyröntien alueella. Teurastaja on auttanut kissojen loukuttamisessa ja lopettamisessa aiemminkin.

Määräystä jaettiin myös paikallisille. Siinä kehotettiin noudattamaan eläinsuojelulain, metsästyslain ja terveydensuojelulain säädöksiä:

"Mikäli säädöksiä ei noudateta, Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuolto ryhtyy toimenpiteisiin hävittämällä kissat käyttämällä apuna ulkopuolista apua. Tämä tarkoittaa sitä, että vapaana olevat kissat tullaan 9.5.2020 alkaen ottamaan kiinni, pyydystämään loukuilla ja lopettamaan."

Minut on muun muassa haukuttu kissantappajaksi ja minua on uhattu väkivallalla. Seppo Kangas

Pian määräys levisi myös sosiaalisessa mediassa, jossa se sai monet kauhistumaan. Iltalehti kirjoitti asiasta tiistaina (siirryt toiseen palveluun). Sen jälkeen Kankaan puhelin alkoi taas soida.

– Minut on muun muassa haukuttu kissantappajaksi ja minua on uhattu väkivallalla, Kangas sanoo.

– Eräs mies soitti Etelä-Suomesta ja sanoi, että voi tulla hakemaan ne kissat. Hänellä on siellä hehtaareja maata ja voi kuulemma ottaa ne kaikki sinne asumaan. Sanoin, että tule hakemaan vaan, hän jatkaa.

Kovasanaista tekstiä

Sana uhkaavalta kuulostavasta määräyksestä on kiirinyt myös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ympäristöterveydenhuollon yksikköön. Yksikön päällikkö, läänineläinlääkäri Matti Nyberg toteaa, että ongelma on tavassa, jolla asiasta on tiedotettu.

– Teksti oli niin lakoninen. Pitäisi kiinnittää huomiota siihen, miten asiasta ihmisille tiedotetaan. Jos tällainen ongelma on oikeasti olemassa, niin täytyy järjestää tietty aika, jolloin kissoja loukutetaan. Ihmiset osaavat sitten pitää omat kissansa sisällä, Nyberg sanoo.

– Maaseudulla näyttää olevan sellainen tapa, että kissat päästetään ulos. Virallisesti niiden kuuluu olla sisällä.

Jos tällainen ongelma on oikeasti olemassa, niin täytyy järjestää tietty aika, jolloin kissoja loukutetaan. Ihmiset osaavat sitten pitää omat kissansa sisällä. Matti Nyberg

Seppo Kangas sanoo, ettei kissoja aiota oikeasti lopettaa. Hän kertoo muotoilleensa tekstin kovasanaiseksi siksi, että se otettaisiin tosissaan.

– Kissat otetaan kiinni ja viedään löytöeläintarhaan tai eläinsuojeluyhdistyksille. Heidän on säilytettävä kissoja ainakin kaksi viikkoa siltä varalta, että kissalla olisi omistaja ja se löytyisi, Kangas kertoo.

– Olihan siinä ehkä vähän laittomuuksia tekstissä, hän myöntää.

Aluehallintovirasto aikoo kuulla tapauksesta Kangasta. Nyberg sanoo, että kovin mahdollinen seuraamus on huomautus.

– Meidän puolesta tästä ei voi seurata muuta. Annamme ohjeistusta jatkoon. Jos jonkun kissa joutuu sitten hävitetyksi, niin ihminen voi siitä ilmoittaa poliisille ja tehdä tapauksesta oikeusasian.

