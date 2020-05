Teatterit menettivät kymmeniä miljoonia koronan takia, ja nyt pitäisi palauttaa ihmisten luottamus teatterissäkäynnin turvallisuuteen

Suomen laaja teatteriverkosto on yhä pystyssä, mutta sen lähitulevaisuus on epävarma. Teatteritalot valmistautuvat syksyn esityksiin, vaikka kukaan ei tiedä, miltä koronatilanne silloin näyttää. Jostain on lähdettävä uudelleen liikkeelle.

Esimerkiksi Helsingin kaupunginteatteri käynnistää näytelmien harjoitukset heinäkuun alussa. Näytökset on tarkoitus aloittaa elokuun alkupuolella Pieni merenneito -musikaalilla, jonka esityskausi keskeytyi maaliskuun puolivälissä koronaepidemian takia. Se oli kova isku, sillä talo pyörii pitkälti suuren näyttämön tuloilla. Pienen merenneidon kevään esitykset oli loppuunmyyty. Teatterinjohtaja Kari Arffman toivoo, että teatteritalo voi palata arkeen “mahdollisimman normaalisti”.

– Olemme varautuneet hyvin moniin erilaisiin skenaarioihin ja voimme tehdä päätöksiä nopeasti, Arffman sanoo.

Hän toivoo, ettei suuren näyttämön katsomon kanssa tarvitsisi “kikkailla” mahdollisten yleisörajoitusten takia. Kesäkuun alusta lähtien Suomessa voi järjestää enintään 500 hengen yleisötapahtumia, ja rajoitus on voimassa näillä näkymin heinäkuun loppuun asti. Helsingin kaupunginteatterin suuren näyttämön katsomoon mahtuu 900 henkeä.

Hallitus pani teatteritalot kiinni maaliskuun puolivälissä. Jari Pussinen / YLE

Kesä teki lisäloven tuloihin

Kun hallitus sulki teatterit maaliskuun puolivälissä, siihen loppuivat myös teatterien tulot. Alalla on laskettu, että menetykset ovat tältä keväältä noin 20 miljoonaa euroa. Ja sen päälle tulee vielä kesä. Se tekee noin 10 miljoonan euron lisäloven ammatti- ja harrastajateatterien tuloihin, koska suurin osa kesäteatteriesityksistä ehdittiin perua jo keväällä. Teatteri menettää yhteensä noin 30 miljoonaa euroa koronaepidemian takia.

Valtio on luvannut kompensoida menetettyjä tuloja kevään osalta, mutta 18 miljoonan euron tukipakettia ovat jakamassa teatterien lisäksi myös museot ja orkesterit. Tuki on tarkoitettu valtionosuusjärjestelmässä (VOS) oleville teattereille.

Ammattiteatterien edunvalvoja uskoo, että valtion tuki auttaa teatterit pahimman yli. Osa teattereista on joutunut lomauttamaan väkeään.

– Se auttaa polkaisemaan toiminnan uudelleen käyntiin, jolloin ei tule tarpeettomia konkursseja kassakriisin tai muun takia, toiminnanjohtaja Tommi Saarikivi Suomen teatterit ry:stä sanoo.

Hän muistuttaa, ettei kukaan vielä osaa sanoa, miten teatterit pääsevät avaamaan ovensa.

– Jos joudumme tekemään esityksiä vajailla katsomoilla, herää kysymys siitä, saadaanko esitykset taloudellisesti kannattaviksi.

Suomen teatterilaitos menetti koronakeväässä noin 20 miljoonaa euroa. Jari Pussinen / YLE

Maskipakko teattereihin?

Helsingin kaupunginteatterissa kevään taloudelliset menetykset ovat yhteensä noin kolme miljoonaa euroa. Erilaisten säästötoimenpiteiden seurauksena summa on saatu painettua kahteen miljoonaan. Teatterinjohtaja Arfmann ei ole joutunut lomauttamaan vakiväkeä, eikä tilanne ole hänen mukaansa vaikuttanut myöskään free-työvoiman käyttöön.

– Meillä on todella paljon free-esiintyjiä. Heitä on syksyllä sama määrä kuin ennen koronaepidemiaa, sillä ohjelmistoon ei ole tehty muutoksia, Arffman sanoo.

Hän muistuttaa, että suuren näyttämön toiminta vaikuttaa suoraan teatterin talouteen.

– Jos emme pääse esittämään siellä syyskuussa, se aiheuttaa väkisin jonkinlaisia toimenpiteitä vakituisen henkilökunnan suhteen.

Teatterien edunvalvoja on samoilla linjoilla.

– Jos koronatilanne olennaisesti heikkenisi syksyllä, osa toimijoista joutuisi ennemmin tai myöhemmin taloudellisiin vaikeuksiin, toiminnanjohtaja Saarikivi Suomen teatterit ry:stä toteaa.

Taloudellisten menetysten korjaaminen on kiinni myös siitä, miten hyvin teatterit onnistuvat vakuuttamaan ihmiset teatterissakäynnin turvallisuudesta.

– Se on itse asiassa kiinni siitä, kuinka hyvin me palautamme katsojien luottamuksen siihen, että teatteriin on turvallista tulla, Arffman sanoo.

Teatterien sisällä on käyty keskustelua muun muassa siitä, pitäisikö yleisön käyttää suojamaskeja. Mitään ohjeita tai päätöksiä asiassa ei vielä ole.