Suomalaistutkimus: Yskitty koronavirus voi levitä neljän metrin päähän – sairastuttavasta virusannoksesta ei vielä ole tietoa

Kun koronavirusta kantava ihminen yskii kaupan hyllyjen välissä, saattavat virusta sisältävät hiukkaset eli aerosolit levitä jopa neljän metrin päähän. Tällaiseen tutkimustulokseen päätyi laaja suomalaistutkimus (siirryt toiseen palveluun), jossa mallinnettiin koronavirusta sisältävien pisaroiden liikkumista sisätiloissa.

Tutkimuksessa olivat mukana Aalto-yliopisto, Ilmatieteen laitos, VTT ja Helsingin yliopisto. Tuloksista on nyt julkaistu ensimmäinen, toistaiseksi vertaisarvioimaton tieteellinen artikkeli.

– Itselle oli yllätys miten pitkälle virus voi levitä aerosoleissa, sanoo tutkimushankkeessa mukana ollut apulaisprofessori Tarja Sironen Helsingin yliopistosta.

Puhuessa, yskiessä ja aivastaessa hengitysteistä irtoaa pisaroita, joissa voi olla mukana taudinaiheuttajia, kuten koronaviruksia. Muun muassa kuivassa yskässä irtoavat pienet, alle 50 mikrometrin kokoiset pisarat eivät putoa heti maahan, vaan ne kuivuvat ilmassa ja jäävät leijumaan sisäilman virtausten mukana.

Tällaisia hiukkasia voi siis esimerkiksi kaupan tai työpaikan sisäilmassa leijua, jos tiloissa on samaan aikaan yskivä ja pärskivä koronaoireinen ihminen.

Ilmassa leijuva virus laimenee nopeasti

Vielä ei tiedetä, kuinka paljon koronavirusta tarvittaisiin sairastuttamaan muut kaupassa tai muussa yhteisessä sisätilassa olijat. Tarja Sironen pitää huojentavana käsitystä siitä, että virusta todennäköisesti tarvitaan tartuntaan aika paljon.

– Tällä hetkellä näyttää, että virusmäärä yskäisyssä on pieni ja se myös laimenee nopeasti levitessään. Vaikea tutkimuskysymys on, mikä on tartuttavan kokoinen annos.

Lisäksi tartuntaan tarvitaan pitkä aika sisätiloissa sairastavan kanssa. Omaa tartuntariskiä voi siis pienentää pienellä helpolla toimenpiteellä.

– Jos puolitat ajan jossakin tilassa, myös puolitat sisään hengitetyn aerosolin ja altistuksen määrän, sanoo tutkimushanketta koordinoinut Aalto-yliopiston apulaisprofessori Ville Vuorinen.

Ihmisen yskäisemä aerosolipivi mallinnuksesta kertovassa kuvassa. Petteri Peltonen / Aalto-yliopisto

Vaikka riski tartuntaan yksittäisellä kauppakäynnillä on melko pieni, on perusteltua välttää pitkään jatkuvaa oleskelua ahtaissa sisätiloissa ja ihmisjoukoissa. Tartuntariski nimittäin kasvaa sitä suuremmaksi mitä pidempään ja ahtaammin samassa tilassa oleskellaan.

Fyysinen etäisyys ja kotona sairastaminen tärkeää

Koronavirusta sisältävien pisaroiden leviämisen mallinnuksen lisäksi tutkijat perehtyivät tapauksiin, joissa suuren ihmisjoukon uskotaan saaneen tartunnan yhdeltä oireettomalta tartuttajalta.

Jos ihmisiä on yksi neliömetriä kohden ja he viettävät pidemmän aikaa samassa tilassa, voi pelkkä puhuminen synnyttää tilaan tartuntaan riittävän hiukkaspilven, tutkijat arvioivat.

– Tärkein asia on, että jos on oireita niin jäädään kotiin. Oireiset ihmiset levittävät pisaroita kaikkein eniten, apulaisprofessori Tarja Sironen muistuttaa.

Myös etätyön suosiminen pienentää tartuntariskiä.

– Työpaikka on aika haastava, koska siellä oleskellaan toisten ihmisten välittömässä läheisyydessä pitkään ja toistuvasti, sanoo Ville Vuorinen.

Etätyön lisäksi työpaikkojen turvallisuutta voidaan lisätä muun muassa työvuorojen limittämisenja hyvän ilmanvaihdon avulla.

Vapaa-ajalla ulkona on turvallisempaa tavata ihmisiä kuin sisätiloissa. Turvavälit kannattaa muistaa ja pitää sekä ulkona että sisällä.

Lue seuraavaksi:

Suomalaistutkijat mallinsivat koronatartunnan mahdollisuutta kauppareissulla – kaupan hyllyjen välissä yskäisty virus voi leijua ilmassa minuutteja

Suomalaisasiantuntija koronan tarttumisesta ilmateitse: tutkimustulos ei liity arkielämän tilanteisiin

Keskustelu on auki torstaihin kello 23.00:een asti.