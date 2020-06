Jopa kymmenet kunnat voivat kiristää kesämökkien kiinteistöverotusta ensi vuodelle – katso kuinka paljon oma mökkikuntasi verottaa

Suomessa on yli puoli miljoonaa kesämökkiä. Kuvituskuva toukokuulta.

Suomessa on yli puoli miljoonaa kesämökkiä. Kuvituskuva toukokuulta. Henrietta Hassinen / Yle

Maan yli puolella miljoonalla kesämökillä on yhteinen kestoharmitus: kesämökeiltä on pitkään peritty selvästi kovempaa kiinteistöveroprosenttia kuin omakotitaloilta, mitä harva muistaa kevään mökinostobuumissa.

Normimökin tavallinen lasku on ollut 400-600 euroa vuodessa, isoilta jopa tonnin ja vero näyttää nousevan ensi vuonnakin lukuisissa kunnissa.

Tämän jutun lopusta voit katsoa oman mökkikuntasi kiinteistöveroprosentit ja verrata niitä muihin.

– Mökkien kiinteistöveroprosentti on kolminkertainen verrattuna tavallisiin asumuksiin ja luulen, että sama kehitys valitettavasti jatkuu, sanoo kesämökkiläisten etujärjestön Vapaa-ajan asukkaiden Liiton puheenjohtaja Tapio Tervo.

Tapio Tervon mukaan kesämökin kulut vaikuttavat tulevaisuudessa yhä enemmän siihen, mistä kunnasta huvila hankitaan. Toni Määttä / Yle

Nostopaineen tuo kuntien vaikeutuva taloustilanne koronan seurauksena. Kiinteistöverotulot menevät kunnille ja ne myös päättävät omista veroprosenteistaan lain määräämän haarukan sisällä.

Kuntaliiton veroasiantuntija Pekka Montellilla on jo arvio, kuinka moni kunta nostaa vapaa-ajan asunnon kiinteistöveroa ensi vuodelle.

– Jos olisin vedonlyöntimiehiä, niin sanoisin, että joitakin kymmeniä kuntia nostaa. Kuntataloudet olivat viime vuonna tiukassa tilanteessa ja silloin korottajia oli alle 40, Montell kertoo.

Kuntaliiton veroasiantuntija Pekka Montell arvioi kymmenien kuntien nostavan kiinteistöveroprosenttejaan ensi vuodelle. Toni Määttä / Yle

Montell kuitenkin uskoo, että nostajakunnat korottavat samalla myös muita kiinteistöveroluokkia: siis maapohjaa koskevaa yleistä kiinteistöveroa eli tonttiveroa ja vakituisen asunnon kiinteistöveroa. Kesämökkiläisiä se ei juuri lohduta, kun ero ei tällä konstilla juuri pienene. He haluaisivat saman kiinteistöveroprosentin kaikille rakennuksille.

– Ei ole mitään syytä miksi mökkien kiinteistövero on kolmin- tai nelinkertainen, Tervo toteaa.

Tervo arvioikin, että jatkossa mökkiä ei enää osteta välttämättä kotiseudulta, vaan lompakko painaa yhä enemmän mökkikunnan valinnassa.

– Luulen, että tulevaisuudessa vapaa-ajan asunto valitaan yhä enemmän sen mukaan, missä on pieni kiinteistövero ja pienet kulut. Omakotiliitto on pari kertaa tutkinut kustannuksia eri maakunnissa ja tällä hetkellä kustannusero voi keskikokoisella mökillä olla 1 500 euroa vuodessa eri kuntien välillä ja se tulee pääosin nimenomaan kiinteistöverosta ja sähkönsiirtomaksusta.

Miljoonien tulot kunnille

Kuntien kiinteistöverotulot nousivat viime vuonna noin kahteen miljardiin euroon. Siitä kesämökkien osuus (maapohja+rakennukset) oli noin 147 miljoonaa euroa. Kokonaisuutena mökkiverojen merkitys ei siis ole järisyttävä kuntataloudelle.

Mutta yksittäisen kunnan kohdalla tilanne voi olla eri. Suositulle mökkikunnalle se on tärkeä tulonlähde, vähämökkiselle kunnalle pieni tulonpuronen.

Verohallinnon tilastosta näkee, että eniten mökkiverotuloja (maapohja+rakennukset) kuittasi viime vuonna Parainen, liki 4,6 miljoonaa euroa. Se on iso raha Paraisille.

Miljoonien tuloihin ylsivät myös Raasepori, Kuopio, Mikkeli ja Savonlinna. Yli kahden miljoonan euron mökkiverotuottoihin ylsivät myös Kittilä, Hämeenlinna, Lohja, Kouvola, Kuusamo ja Salo. Yhteistä kärkipäälle on, että ne lukeutuvat maan mökkitiheimpiin kuntiin kaikki.

Tuloihin vaikuttaa suuresti myös kunnan päättämä kiinteistöveroprosentti. Lain sallima 2 prosentin maksimi on käytössä kahdessa kunnassa ja toisaalta taas alinta lain suomaa 0,93 prosenttia peritään 16 kunnassa. Valtaosa kunnista on keskitien kulkijoita kesämökkien kiinteistöveroprosentissa. Maan keskiarvo on 1,2 prosenttia tänä vuonna.

Oheisesta taulukosta voit katsoa kunnittain tonttiveron (yleinen kiinteistöveroprosentti) ja rakennuksen mökkiveron (muun kuin vakinaisen asunnon kiinteistöveroprosentti) vuodelle 2020 ja mahdollisen muutoksen edellisvuoteen. Voit järjestää tiedot pienimmästä suurimpaan ja päinvastoin näpäyttämällä pikkukolmiota sarakkeen yläreunassa. Yksittäisen kunnan löydät kirjoittamalla hakukenttään kunnan nimen tai sen osan.

